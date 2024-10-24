Агентство оборонных инноваций Франции сообщило о завершении второго этапа испытаний демонстратора новой навигационной системы VISION, позволяющей определять положение самолетов и кораблей как ночью, так и днем.

Чтобы обойтись без спутниковой системы определения местоположения (GPS), сигналы которой могут быть скремблированы устройствами радиоэлектронной борьбы, воздушное судно (или корабль) использует инерциальную навигационную систему, точность которой со временем снижается, что и обуславливает необходимость в спутниковой системе определения местоположения. Чтобы исправить эту ситуацию, в 2016 году главное управление вооружений (DGA) Франции запустило проект VISION - создание навигационной системы по звездам как ночью, так и днем.

Этот проект разрабатывался компаниями Safran Electronics & Defense, а также Sodern, его целью было создание единой инерциальной навигационной установки с ориентацией по звездам, как это используется в стратегической баллистической ракете класса море-земля М-51.

Используемый космическими аппаратами «звездный прицел» измеряет координаты одной или нескольких звезд для определения компьютером с предельной точностью (порядка угловой секунды, то есть 0,000277778 градуса) траектории или положения по сравнению с эфемеридами небесных тел, зарегистрированными в базе данных. Однако, проблема такой ориентации в том, что на Земле указанная система работает только ночью и в ясный день. Поэтому задачей проекта VISION стало создание такой ориентации и в течение дня.

Для этого Safran разработала инерционную силовую установку с полусферическим резонансным гироскопом, которая, как заявляет Агентство оборонных инноваций (AID) Франции, уже представляет собой «технологический прорыв».

Со своей стороны, компания Sodern разработала новый «звездный прицел», включающий в себя «обработку изображений и инновационные технологии» для обнаружения и идентификации звезд в дневное время. «Это позволяет проводить измерения, корректирующие положение инерционной силовой установки, и делать это даже в дневное время», - объясняет AID.

В 2021 году Министерство вооруженных сил Франции указало на «многообещающие результаты» после первого этапа испытаний, проведенных на стенде DGA, а также в астрономической обсерватории на горе Пик-дю-Миди (Пиренеи, Франция) при содействии Национального центра научных исследований (CNRS). «Способность демонстратора отслеживать от 4 до 5 звезд в разных точках небесного свода днем и ночью была продемонстрирована», - указывалось тогда в пресс-релизе AID.

Что касается летных испытаний, то они проводились на борту самолета ATR42 французской авиационной службы, оснащенной приборами для экологических исследований (SAFIRE).

Как сообщило Агентство оборонных инноваций Франции 23 октября, только что завершился второй этап испытаний этого демонстратора, которые проходили как на земле, так и в полете. Указывается, что эти испытания были «успешными и позволили подтвердить навигационные характеристики системы VISION». «Ряд звезд были точно отслежены демонстратором, что позволило определить положение самолета с точностью до нескольких сотен метров на всем протяжении траектории полета», - добавило AID. Как сообщается, было выполнено 3 дневных и два ночных испытательных полета на разных высотах, в общей сложности более 28 часов испытаний.

По результатам указанных испытаний Агентство оборонных инноваций Франции объявило о запуске новой навигационной системы VISION, представляющей из себя «бортовое оборудование для воздушных судов». Как отмечается, состоящая из инерциальной силовой установки нового поколения, совмещенной с несколькими "звездными прицелами", эта высокопроизводительная система VISION работает на самолетах в любое время дня и ночи, полностью незаметна, без излучения электрических радиосигналов. Она обеспечивает точную, безопасную и независимую от радионавигационных сигналов (следовательно, не поддающуюся помехам и РЭБ) навигацию.

Как отмечается, опираясь на полученный успех, проект VISION продолжается разработкой бортового оборудования для воздушных судов. В более широком смысле эта новая навигационная система будет предназначена для оснащения истребителей-бомбардировщиков, транспортных самолетов, беспилотных летательных аппаратов средней дальности, а также кораблей и, в долгосрочной перспективе, ракет.