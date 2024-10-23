Индия спустила на воду свою четвертую атомную подводную лодку, которая почти на 75% состоит из местных компонентов и оснащена только ядерными баллистическими ракетами К-4 дальностью действия 3500 км.

16 октября Индия спустила на воду свою четвертую атомную подводную лодку, получившую пока кодовое название S4*. Это событие состоялось в центре судостроения (SBC) в Вишакхапатнаме.

Как обращают внимание индийские СМИ, это весьма знаковое для вооруженных сил Индии событие произошло на следующий день после того, как министр обороны Раджнат Сингх открыл другой весьма важный военный объект - военно-морскую станцию сверхнизких частот в лесном массиве Дамагундам в округе Викарабад в Телангане для командования, контроля и связи со стратегическими объектами индийской армии.

Отмечается, что технические характеристики новой индийской подводной лодки S4* являются крупным достижением индийских судостроителей подводных лодок класса Arihant. Она почти на 75% состоит из местных компонентов и оснащена только ядерными баллистическими ракетами К-4 дальностью действия 3500 км, которые могут запускаться с помощью систем вертикального пуска. Эта подводная лодка заметно отличается своими ударными возможностями. В частности, она превосходит свою предшественницу INS Arihant, которая несет ядерные ракеты К-15 дальностью 750 км, а две другие предшественницы этого класса подлодок несут только баллистические ракеты К-4. S4* представляет собой последнюю спущенную на воду атомную подводную лодку этого класса после INS Arihant, INS Arighat и INS Aridhaman. Две подводные лодки INS Arihant и INS Arighat уже участвуют в глубоководном патрулировании, а в 2028 году к ним на правах аренды присоединится российская атомная подводная лодка класса "Акула".

Следующий класс индийских атомных подводных лодок планируется создать вдвое больших размеров, чем INS Arihant, и будет нести ядерные ракеты дальностью до 5000 километров и более.

Подводные лодки Arihant и Arighaat имеют водоизмещение около 6000 тонн, а S4* - около 7000 тонн. Эти корабли также различаются по длине: Arihant и Arighaat имеют длину 111 метров, а S4* - 130 метров. Все они имеют ширину 11 метров и осадку 15 метров. Их двигательная установка приводится в действие реактором CLWR-B1 с водой под давлением, выдающим 83 МВт на одном валу, что позволяет развивать скорость от 12 до 15 узлов на поверхности и до 24 узлов под водой. Подводные лодки имеют неограниченную дальность действия, обусловленную только необходимостью пополнения запасов продовольствия, и могут погружаться на глубину до 450 метров.

Акцент Индии на укреплении своего флота атомными подводными лодками отражает стратегический сдвиг Нью-Дели в сторону подводного ядерного сдерживания. На фоне уязвимости индийского надводного флота перед ракетными системами большой дальности, в частности, ВМС Народно-освободительной армии Китая, атомные подводные лодки обладают стратегическим преимуществом. Недавно страна утвердила планы по разработке еще двух атомных ударных подводных лодок.

По заключениям западных военных экспертов, инвестиции Индии в ее подводный потенциал, как ядерный, так и обычный, призваны сыграть ключевую роль в обеспечении ее интересов в Индийском океане. Правительство также активизировало развертывание обычных подводных лодок. Предстоящий ввод в эксплуатацию в декабре с.г. шестой подводной лодки класса Kalvari - дизель-электрической INS Vagsheer, подчеркивает эту тенденцию. Тем временем правительство даст добро на строительство еще трех усовершенствованных дизельных ударных подводных лодок на верфях Мазагона в сотрудничестве с французской военно-морской группой. С учетом того, что с прошлого года в Индийском океане ежемесячно появляется 10-11 военных кораблей НОАК, а в 2025-26 годах ожидается патрулирование китайских кораблей дальнего радиуса действия на базе авианосцев, стратегические подводные лодки будут играть важную роль в защите Индии и доминировании в регионе Индийского океана.

Спуск Индией на воду четвертой атомной подводной лодки оказался в центре внимания стран Запада, которые были вынуждены признать успех в этой область Нью-Дели. Весьма своеобразно на это отреагировала Франция, СМИ которой, комментируя тот факт, что теперь Индия сравнялась с Францией по количеству атомных подводных лодок-носителей ядерного оружия, задаются вопросом: является это только прорывом Индии, или же свидетельством упадка Пятой республики.

В частности, французские эксперты подчеркивают, что в области строительства атомных подводных лодок Франция уже давно кичилась своим опытом и ноу-хау благодаря национальному флоту подлодок класса Triumph, оснащенных баллистическими ракетами большой дальности M51. В настоящее время Франция располагает четырьмя действующими атомными подлодками, каждая из которых способна нанести массированный ядерный удар, с возможностью длительного погружения и впечатляющей автономией. Однако Индия с запуском своей четвертой атомной подлодки, по французским оценкам, постепенно наверстывает технологическое и стратегическое отставание. Хотя индийские подводные лодки все еще немного уступают французским стандартам по дальности действия ракет и технической сложности, разрыв быстро сокращается.

В этих условиях французские обозреватели задаются вопросом: сможет ли Индия в ближайшем будущем сравниться или даже превзойти Францию по своей ядерной подводной мощи? Быстрый рост индийского флота и его амбиции по расширению, по-видимому, указывают на то, что этот сценарий теперь является лишь вопросом времени.