21 октября Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО "для повышения готовности североатлантического альянса к обороне в регионе Балтийского моря".

Германия 21 октября открыла новый военно-морской командный центр НАТО The Command Task Force (CTF) для повышения готовности к обороне в регионе Балтийского моря «от возможного нападения России».

Согласно опубликованным заявлениям, возглавляемое Германией оперативное соединение Commander Task Force Baltic будет “готово руководить военно-морскими операциями в мирное время, в условиях опасности войны”, - заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. “Значимость региона стала еще более очевидной на фоне продолжающейся СВО в непосредственной близости от нас”, - сказал Писториус на церемонии открытия.

Этот новый военно-морской командный центр НАТО будет располагаться в крупнейшем на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания немецком портовом городе Росток. В военно-морском командовании города уже есть командный состав, который сотрудничает с различными странами, но, по данным Министерства обороны Германии, в будущем это подразделение Бундесвера будет выполнять дополнительные задачи для НАТО.

Руководить центром будет немецкий адмирал, а его заместителями будут представители военно-морских сил Польши и Швеции. Укомплектовывать центр будут сотрудники из 11 других стран НАТО. В мирное время в центре будут работать 60 военнослужащих из стран Балтии и других союзников по НАТО. В случае кризиса или конфликта численность персонала будет увеличена до 240 человек. Германия будет играть ведущую роль в тактическом военно-морском командном центре.

По сообщению сил обороны Германии, создание объекта подчеркивает важность Балтийского моря для НАТО после ухудшения отношений с Россией после начала СВО на Украине. В этих условиях новый военно-морской командный центр НАТО будет координировать военно-морскую деятельность всех союзников по НАТО на Балтийском море и предоставлять НАТО “круглосуточную картину морской обстановки в регионе Балтийского моря”. Согласно заявлению Министерства обороны Германии, "центр будет способствовать интеграции новых членов НАТО - Финляндии и Швеции, повышению оперативной совместимости между союзниками и обеспечит быстрое развертывание сил в случае необходимости. Центр также будет отвечать за планирование совместных учений с союзниками и странами-партнерами".

Среди других участников центра Финляндия и Швеция, которые недавно присоединились к НАТО, сразу же стали проявлять свою особую активность в антироссийских акциях Альянса.

Созданию указанного центра, как, собственно, и нагнетанию антироссийских настроений в Европе, послужило в том числе и заявление на прошлой неделе на парламентских слушаниях главы разведки Германии Бруно Каля, «предсказавшего», что Москва, якобы, сможет нанести удар по НАТО к 2030 году, и обвинившего Москву в наращивании диверсионной деятельности против западных стран.

“В Германии и Европе мы являемся свидетелями того, что российская агрессия проявляется различными способами, такими как кибер- и гибридные угрозы, которые продолжают стирать границы между миром и войной”, - вторит Бруно Калю немецкий министр обороны Борис Писториус.

В созданном новом центре НАТО будут работать сотрудники-представители Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

Между тем, 21 октября десятки протестующих собрались во время мероприятия перед штаб-квартирой The Command Task Force НАТО в знак протеста против открытия новых военных объектов в Ростоке.