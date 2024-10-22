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vizir47
Германия открывает новый военно-морской командный центр НАТО в Балтийском море
21 октября Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО "для повышения готовности североатлантического альянса к обороне в регионе Балтийского моря".

Германия 21 октября открыла новый военно-морской командный центр НАТО The Command Task Force (CTF) для повышения готовности к обороне в регионе Балтийского моря «от возможного нападения России».

The establishment of the facility highlights the importance of the Baltic Sea for NATO after relations with Russia deteriorated following the invasion of Ukraine

Согласно опубликованным заявлениям, возглавляемое Германией оперативное соединение Commander Task Force Baltic будет “готово руководить военно-морскими операциями в мирное время, в условиях опасности войны”, - заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. “Значимость региона стала еще более очевидной на фоне продолжающейся СВО в непосредственной близости от нас”, - сказал Писториус на церемонии открытия.

Этот новый военно-морской командный центр НАТО будет располагаться в крупнейшем на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания немецком портовом городе Росток. В военно-морском командовании города уже есть командный состав, который  сотрудничает с различными странами, но, по данным Министерства обороны Германии, в будущем это подразделение Бундесвера будет выполнять дополнительные задачи для НАТО.

 Руководить центром будет немецкий адмирал, а его заместителями будут представители военно-морских сил Польши и Швеции. Укомплектовывать центр будут сотрудники из 11 других стран НАТО. В мирное время в центре будут работать 60 военнослужащих из стран Балтии и других союзников по НАТО. В случае кризиса или конфликта численность персонала будет увеличена до 240 человек. Германия будет играть ведущую роль в тактическом военно-морском командном центре.

По сообщению сил обороны Германии, создание объекта подчеркивает важность Балтийского моря для НАТО после ухудшения отношений с Россией после начала СВО на Украине. В этих условиях новый военно-морской командный центр НАТО будет координировать военно-морскую деятельность всех союзников по НАТО на Балтийском море и предоставлять НАТО “круглосуточную картину морской обстановки в регионе Балтийского моря”. Согласно заявлению Министерства обороны Германии, "центр будет способствовать интеграции новых членов НАТО - Финляндии и Швеции, повышению оперативной совместимости между союзниками и обеспечит быстрое развертывание сил в случае необходимости. Центр также будет отвечать за планирование совместных учений с союзниками и странами-партнерами".

Среди других участников центра  Финляндия и Швеция, которые недавно присоединились к НАТО, сразу же стали проявлять свою особую активность в антироссийских акциях Альянса.

Созданию указанного центра, как, собственно, и нагнетанию антироссийских настроений в Европе, послужило в том числе и заявление на прошлой неделе на парламентских слушаниях главы разведки Германии Бруно Каля, «предсказавшего», что Москва, якобы, сможет нанести удар по НАТО к 2030 году, и обвинившего Москву в наращивании диверсионной деятельности против западных стран.

“В Германии и Европе мы являемся свидетелями того, что российская агрессия проявляется различными способами, такими как кибер- и гибридные угрозы, которые продолжают стирать границы между миром и войной”, - вторит Бруно Калю немецкий министр обороны Борис Писториус.

В созданном новом центре НАТО будут работать сотрудники-представители Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

Между тем, 21 октября десятки протестующих собрались во время мероприятия перед штаб-квартирой The Command Task Force НАТО в знак протеста против открытия новых военных объектов в Ростоке.

#военные новости #военное противостояние #германия и россия #the command task force (ctf) #военно-морской командный центр нато #германия и нато
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