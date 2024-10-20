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vizir47
Швеция и Британия присоединились к европейской инициативе по нанесению ударов на большие расстояния
Швеция и Великобритания на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе 17 октября официально оформили свое вступление в «европейский подход к нанесению ударов на большие расстояния» (ELSA).

Швеция и Великобритания официально оформили свое вступление в «европейский подход к нанесению ударов на большие расстояния» (ELSA), инициативу, выдвинутую в июле сего года Францией для совместного продвижения вперед в разработке завтрашнего удара на большие расстояния. Эти две страны во время состоявшейся на прошедшей неделе встречи министров обороны НАТО в Брюсселе присоединились к первоначальному квартету, сформированному Францией, Германией, Италией и Польшей.

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Как указывают европейские СМИ, теперь шесть стран займутся разработкой новой крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета от 1000 до 2000 км. Речь идет о том, чтобы «сыграть ключевую роль в защите Европы к 2030-м годам», указывает британский партнер, для которого также речь идет о «более тесном сотрудничестве со своими европейскими союзниками в ключевых областях безопасности». Подчеркивается, что эта инициатива направлена на устранение пробела в военных запасах, который был выявлен в результате событий на Украине, где использование ракет большой дальности стало стратегически важным.

Министр обороны Великобритании Джон Хили пояснил, что Лондон официально присоединяется к программе разработки ракет большой дальности, которая направлена на улучшение интеграции европейских систем противовоздушной обороны, повышая их коллективную эффективность. По словам Хили, эти ракеты обеспечат возможности, намного превосходящие те, которые в настоящее время имеются у стран-участниц, в соответствии с более широкой целью НАТО по укреплению сдерживания и защите Европы.

"Ход СВО на Украине показал, что возможности нанесения ударов в глубину на большие расстояния необходимы не только для целей сдерживания, но и для того, чтобы помешать врагу начать атаки находящимися за пределами досягаемости силами, чтобы мы могли их остановить", - прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон в своем заявлении после подписания согласия о намерениях участия королевства в инициативе ELSA. Теперь, как указывается, осталось оформить отношение к этой инициативе Испании - седьмым потенциальным партнером, упомянутым при  выдвижении этого проекта в середине июля.

«Возникает вопрос: должны ли мы все обладать этим типом оружия? Особенно если учесть удаленность Франции от восточной границы НАТО. Мы, конечно, видим, что этот тип оружия имеет смысл, ведь это европейский оборонительный элемент», - отметил по этому поводу начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард на парламентских слушаниях.

В каждой стране есть свои промышленные игроки, которые могут внести  вклад в эту инициативу. Например, ведущий оружейный производитель Европы MBDA вместе с компанией Safran уже добился прогресса в этом вопросе, представив в июне с.г. на выставке Eurosatory управляемую крылатую ракету большой дальности наземного базирования для военно-морского флота MBDA Thundart. Эта управляемая ракета является совместным проектом, направленным на реализацию французской программы Fire Long Range-Terre (FLP-T) по замене в течение нескольких лет новейших LRU (унитарных ракетных установок), находящихся на вооружении Сухопутных войск.

Что касается производственного плана, то Матье Крури из группы MBDA, объяснил, что «это устройство должно позволять точно поражать неподвижные или движущиеся цели на расстоянии до 150 км. Идея здесь не в том, чтобы поражать движущиеся цели, для чего потребовалась бы более сложная и гораздо более дорогая система наведения, а в том, чтобы иметь возможность обеспечить определенную степень насыщения поражающими средствами как пространство стационарных объектов 150-километровой инфраструктуры, так и против потенциальных целей, что позволило  бы выиграть время для поражения с помощью более дальнобойных ракет других важных целей». В любом случае это верно для первого этапа программы FLP-T, который впоследствии может привести к разработке ракеты дальностью полета до 500 км.

Другой новинкой MBDA France в области нанесения ударов на большие расстояния стала крылатая ракета наземного базирования (MdCT), также известная как крылатая ракета наземного базирования (LCM). Что касается самой ракеты, то в ней практически нет ничего нового: это всего лишь морская крылатая ракета (MdCN, иногда еще называемая «военно-морским скальпом»), уже находящаяся на вооружении фрегатов национального флота и вскоре планируемая для ее интегрирования в вооружение ударных подводных лодок.

#военные новости #военное противостояние #elsa #ракеты нато #швеция и elsa
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