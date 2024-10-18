Робототехническая компания Китая UBTech получила более 500 заказов на своего промышленного робота-гуманоида Walker S1 от крупнейших автопроизводителей. Внедрение Walker S1 в производственный процесс позволяет Китаю решить проблему в нехваткой рабочей силы.

Согласно последним сообщениям китайских СМИ, робототехническая компания Китая UBTech получила более 500 заказов на своего промышленного робота-гуманоида Walker S1 от крупнейших автопроизводителей. Эта разработка призвана решить проблему нехватки рабочей силы на производстве в Китае, поскольку все больше компаний внедряют технологии автоматизации для оптимизации своей деятельности.

Walker S1 был официально продемонстрирован в работе на ряде китайских заводах, в том числе BYD - крупнейшем в мире производителе электромобилей.

Робот работает в сочетании с беспилотными транспортными средствами для логистики и интеллектуальными производственными системами, что делает его одной из первых систем в мире, позволяющих автоматизировать крупномасштабные операции в такой степени.

Целью внедрения этого робота в производственные операции является устранение нехватки рабочей силы на китайских предприятиях: обрабатывающая промышленность Китая сталкивается со значительным дефицитом рабочей силы. Согласно докладу Министерства людских ресурсов и социального обеспечения КНР за 2017 год, ключевые отрасли, такие как автомобилестроение, по прогнозам, столкнутся с нехваткой 30 миллионов работников к 2025 году. Стареющие трудовые мигранты в Китае создают нехватку рабочей силы на заводах, угрожая позициям страны как мощного промышленного центра, поскольку растущие затраты на рабочую силу подрывают ее экономические преимущества. Меньшее количество молодых работников означает более высокую заработную плату и удорожание производства. По данным Национального бюро статистики Китая, в 2023 году общее число трудовых мигрантов - тех, кто покидает свои родные сельские поселки, чтобы работать в городских центрах, - достигло рекордного уровня в 297 миллионов человек. Из них 31 % были старше 50 лет, что в три раза больше, чем в 2008 году. Средний возраст составил 43 года, что на 9 лет больше, чем в 2008 году.

Как сообщает South China Morning Post (SCMP), главный бренд-менеджер UBTech Тан Мин (Tan Min) в недавнем интервью объяснил, что около 70 % работы на автоматизированных заводах в настоящее время выполняется роботизированными руками, в то время как остальные 30 % выполняются людьми. Цель UBTech - сократить количество человеческого труда всего на 20 % за счет внедрения роботов-гуманоидов, при этом работники-люди будут сосредоточены на задачах более высокого уровня, таких как совместная работа и управление оборудованием.

“Идея заключается в том, чтобы заменить около 20 % рабочей нагрузки роботами-гуманоидами", - сказал Тан. Переход к автоматизации становится все более необходимым, поскольку программы профессионального обучения с трудом справляются со спросом на квалифицированных технических работников, а молодые выпускники университетов все реже выбирают работу "синих воротничков".

Рост робота-гуманоида Walker S1 составляет 172 см, а вес - 76 кг, он внешне очень напоминает человека. Он предназначен для выполнения различных задач в заводских условиях, включая проведение визуального контроля качества, переноску объектов и деталей разного размера, закручивание винтов электрической отверткой, сборку компонентов и сортировку деталей. Одним из ключевых преимуществ использования человекоподобных роботов, таких как Walker S1, является снижение физической нагрузки и риска травмирования работников-людей.

Повторяющиеся задачи, такие как подъем тяжестей и воздействие опасных материалов, могут вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем у работников. Как указано на веб-сайте UBTech, Walker S1 может защитить работников от таких рисков, выполняя тяжелую и монотонную работу.

Компания UBTech не новичок в области автоматизации, и ее растущее присутствие в отрасли очевидно благодаря партнерским отношениям с ведущими китайскими компаниями. В декабре при поддержке Tencent компания UBTech дебютировала на Гонконгской фондовой бирже. Помимо сотрудничества с BYD, у компании UBTech также есть другие надежные клиенты, такие как государственная компания Dongfeng Motor, FAW-Volkswagen и Geely. Помимо автомобильной промышленности, UBTech также сотрудничает с гигантом электроники Foxconn и логистической фирмой SF Express для внедрения крупномасштабных автоматизированных операций. Эти партнерские отношения демонстрируют широкое применение человекоподобных роботов UBTech и их потенциал для преобразования не только производственного сектора, но и логистики и электроники.