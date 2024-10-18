Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Китайский робот-гуманоид Walker S1 приступает к выполнению ручных работ на заводе электромобилей
Робототехническая компания Китая UBTech получила более 500 заказов на своего промышленного робота-гуманоида Walker S1 от крупнейших автопроизводителей. Внедрение Walker S1 в производственный процесс позволяет Китаю решить проблему в нехваткой рабочей силы.

Согласно последним сообщениям китайских СМИ, робототехническая компания Китая UBTech получила более 500 заказов на своего промышленного робота-гуманоида Walker S1 от крупнейших автопроизводителей. Эта разработка призвана решить проблему нехватки рабочей силы на производстве в Китае, поскольку все больше компаний внедряют технологии автоматизации для оптимизации своей деятельности.

Walker S1 был официально продемонстрирован в работе на ряде китайских заводах, в том числе BYD - крупнейшем в мире производителе электромобилей.

China: Walker S1 humanoid robot starts manual jobs at world&#8217;s largest EV maker

Робот работает в сочетании с беспилотными транспортными средствами для логистики и интеллектуальными производственными системами, что делает его одной из первых систем в мире, позволяющих автоматизировать крупномасштабные операции в такой степени.

Целью внедрения этого робота в производственные операции является устранение нехватки рабочей силы на китайских предприятиях: обрабатывающая промышленность Китая сталкивается со значительным дефицитом рабочей силы. Согласно докладу   Министерства людских ресурсов и социального обеспечения КНР за 2017 год, ключевые отрасли, такие как автомобилестроение, по прогнозам, столкнутся с нехваткой 30 миллионов работников к 2025 году. Стареющие трудовые мигранты в Китае создают нехватку рабочей силы на заводах, угрожая позициям страны как мощного промышленного центра, поскольку растущие затраты на рабочую силу подрывают ее экономические преимущества. Меньшее количество молодых работников означает более высокую заработную плату и удорожание производства. По данным Национального бюро статистики Китая, в 2023 году общее число трудовых мигрантов - тех, кто покидает свои родные сельские поселки, чтобы работать в городских центрах, - достигло рекордного уровня в 297 миллионов человек. Из них 31 % были старше 50 лет, что в три раза больше, чем в 2008 году. Средний возраст составил 43 года, что на 9 лет больше, чем в 2008 году.

Как сообщает South China Morning Post (SCMP), главный бренд-менеджер UBTech Тан Мин (Tan Min) в недавнем интервью объяснил, что около 70 % работы на автоматизированных заводах в настоящее время выполняется роботизированными руками, в то время как остальные 30 % выполняются людьми. Цель UBTech - сократить количество человеческого труда всего на 20 % за счет внедрения роботов-гуманоидов, при этом работники-люди будут сосредоточены на задачах более высокого уровня, таких как совместная работа и управление оборудованием.

“Идея заключается в том, чтобы заменить около 20 % рабочей нагрузки роботами-гуманоидами", - сказал Тан. Переход к автоматизации становится все более необходимым, поскольку программы профессионального обучения с трудом справляются со спросом на квалифицированных технических работников, а молодые выпускники университетов все реже выбирают работу "синих воротничков".

Рост робота-гуманоида Walker S1 составляет 172 см, а вес - 76 кг, он внешне очень напоминает человека. Он предназначен для выполнения различных задач в заводских условиях, включая проведение визуального контроля качества, переноску объектов и деталей разного размера, закручивание винтов электрической отверткой, сборку компонентов и сортировку деталей. Одним из ключевых преимуществ использования человекоподобных роботов, таких как Walker S1, является снижение физической нагрузки и риска травмирования работников-людей.

Повторяющиеся задачи, такие как подъем тяжестей и воздействие опасных материалов, могут вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем у работников. Как указано на веб-сайте UBTech, Walker S1 может защитить работников от таких рисков, выполняя тяжелую и монотонную работу.

Компания UBTech не новичок в области автоматизации, и ее растущее присутствие в отрасли очевидно благодаря партнерским отношениям с ведущими китайскими компаниями. В декабре при поддержке Tencent компания UBTech дебютировала на Гонконгской фондовой бирже. Помимо сотрудничества с BYD, у компании UBTech также есть другие надежные клиенты, такие как государственная компания Dongfeng Motor, FAW-Volkswagen и Geely. Помимо автомобильной промышленности, UBTech также сотрудничает с гигантом электроники Foxconn и логистической фирмой SF Express для внедрения крупномасштабных автоматизированных операций. Эти партнерские отношения демонстрируют широкое применение человекоподобных роботов UBTech и их потенциал для преобразования не только производственного сектора, но и логистики и электроники.

 

#инновации #робот-гуманоид #инновации в автоиндустрии #walker s1 #роботизация ручного труда
+
Написать комментарий (0)
Northrop Grumman представила новый высокоточный боеприпас Jackal
В России появилась первая музыкальная разметка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
10
Samsung анонсировала, что One UI 7 станет самым значительным обновлением в истории компании
2
В России открыт импортозамещающий завод по производству вентиляционного оборудования
+
14 мобильных телефонов Samsung уже получают октябрьское обновление Android 2024 года
4
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
21
ZTE представила на международном рынке свой флагманский планшет Nubia RedMagic Nova
+
Греция отказалась от бесплатных БМП Bradley из США, цена ремонта которых равна покупке новых
+
Breaking Defense: Страны Северной Европы ведут переговоры о совместных закупках боевых машин пехоты
+
Western Digital выпускает обновление прошивки для ряда SSD в целях исключения BSOD в Windows 11 24H2
+
Установлен рекорд скорости Wi-Fi: 938 Гбит/с
+
Легендарная УАЗ "Буханка" получила новый двигатель
+
Мод Essentials для ремейка Silent Hill 2 повышает производительность на 31%
6
В курском приграничье нашли башню от британского танка Challenger 2
2
Dragon Age: The Veilguard на связке Intel Core i9 12900K и NVIDIA RTX 4080 обещает лишь 30 fps
3
GeForce RTX 5060 и 5060 Ti могут выйти намного раньше, чем ожидалось
4
Российские войска используют системы ПВО и РЭБ для борьбы с беспилотником «Лютый»
1
Раритетный боевой мотороллер Vespa TAP с противотанковой пушкой выставлен на продажу за €25 000
1
Защищённый смартон KingKong Power 3 поступает в продажу с мощным звуком по сниженным ценам
+
Продажи доменов .AI на вторичном рынке выросли в 4 раза
+
Ульяновская область совместно с Беларусью нарастят производство полуприцепов для тягачей
+

Популярные статьи

Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
137
"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
15
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
37
Зачем в СССР пытались сделать танк на ракетной тяге и что получилось из этих экспериментов
3
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
65
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
32
8 самых захватывающих фильмов про постапокалипсис для любителей игр серии Fallout
2
10 лучших авто для бедного студента
21
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
12
Как менеджеры AMD и NVIDIA вынуждают геймеров платить больше за процессоры и видеокарты
6

Сейчас обсуждают

Eppius
16:48
Ждем.
МиГ-41: Россия готовит истребитель с лазерным оружием и скоростью 4 Маха
Eppius
16:46
Умственно отсталый нашелся и купил я надеюсь?
ПТРК «Фагот» получает тепловизионную насадку «Смуглянка» обнаруживающую танки на расстоянии до 4 км
E. S.
16:46
Короче, краткий смысл: греется и тротлит но обгоняет другой греющийся и тротлящий.
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
owzod
16:46
Олед 27" 1440р + 240Гц, боле менее нормальные стартуют от 90 тыр.=)))
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
Overseer man
16:46
Fake X - такое название подходит как нельзя лучше.
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
Eppius
16:45
какие нахрен разногласия у этих аферюг? если только кому больше инвестированных миллиардов достанется. а потом всегда можно обанкротиться и всего делов.
The Economic Times: Партнерство OpenAI с Microsoft может прекратиться из-за разногласий в компаниях
E. S.
16:44
А кто-то тут пытался убедить, что зарплаты не растут...
Компания «1С» планирует поднять цены на своё ПО из-за инфляции и повышения зарплат программистов
FelsheR-RU
16:43
У меня дома 3 компа на разных "а pro" Z и B чипсетах. Рекомендовать в сборки на амд можно смело на 100%. Очень хороши. На интеле по умолчанию лимиты от воды стоят - рекомендовать только опытным пользо...
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
Никита Асташов
16:43
zapret discord youtube - название. Лучше чем goodbye dpi. Ютуб работает без тормозов, как и раньше, и также Дискорд, в звонке пинг у меня не выше 35. Поставил на автозапуск и всё, всегда всё работает....
Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
vpoluektov
16:43
Малавата будет. Базовое потребление карты - 600 ватт, биосы видеокарт типично позволяют повышать его на 33%, это будет 800 ватт. Хотя, возможно, те карты, которые будут позволять повышать на 33%, буду...
Производитель блоков питания опроверг слухи о двух 16-контактных разъемах питания у RTX 5090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем