Сверхбольшой беспилотный подводный аппарат ВМС США Orca XLUUV завершил свой первый 48-часовой автономный подводный переход.

По сообщениям американских СМИ, сверхбольшой беспилотный подводный аппарат ВМС США Orca XLUUV завершил свой первый 48-часовой автономный подводный переход.

По сообщению производителя Ocra XLUUV, компании Boeing, судно работало полностью автономно под водой, несколько раз всплывая на поверхность для включения дизель-генераторов и подзарядки аккумуляторов, что необходимо для любой дизель-электрической подводной лодки. В ходе этой миссии были продемонстрированы передовые возможности Orca XLUUV, в частности, развертывание и смена курса на удаленном расстоянии.

Как указывает производитель, эта первая в своем роде автономная подводная платформа продемонстрировала свою беспрецедентную мощность, возможность выполнения различных заданий и надежность. Это принципиально новое сочетание расширяет стратегические и тактические возможности для выполнения ранее недостижимых задач, пересматривая подход к ведению боевых действий под водой и на морском дне.

Ocra XLUUV - самый большой беспилотный подводный аппарат. Его энергетическая мощность обеспечивает дальность хода в 6500 морских миль, что позволяет выполнять многомесячные миссии с ограниченным участием человека. Аппарат может осуществлять морские перевозки, слежение за дном и длительные стоянки на морском дне.

Этот трансформируемое подводное средство универсально и спроектировано со значительным модульным объемом полезной нагрузки, что позволяет выполнять практически неограниченный спектр полезных задач и размещать на нем различное дополнительное оборудование. Грузовой отсек обеспечивает конструктивные, электрические и информационные интерфейсы для размещения различных полезных нагрузок. 34-футовая грузовая секция может вместить до 8 тонн груза (сухой вес), что эквивалентно 9 БПЛА среднего размера или 48 БПЛА малого диаметра. Беспилотник Ocra XLUUV может эксплуатироваться как с отсеком полезной нагрузки, так и без него.

Объем и энергетическая мощность являются важными отличительными особенностями Ocra XLUUV, позволяющими выполнять широкий спектр задач. Как отмечают американские эксперты, небольшие подводные беспилотные аппараты UUV могут лишь частично нести ту же полезную нагрузку и имеют более ограниченную дальность действия. Беспилотник Ocra XLUUV спускается на воду и извлекается с пирса, для его эксплуатации не требуется вспомогательное судно.

Длина Ocra XLUUV составляет 26 м, сверху на корпусе имеется выемка для модуля полезной нагрузки, например, для установки автоматического ракетного или артиллеристского оружия. Беспилотник имеет Х-образные рули в кормовой части. Навигационная система Ocra XLUUV оснащена инерциальным навигационным модулем с фильтром Калмана и доплеровскими датчиками скорости и глубины, которые обеспечивают точность определения направления.

Ocra XLUUV работает на гибридном сочетании аккумуляторной технологии и судовых дизельных генераторов. Судно приводится в движение с помощью гибридной дизель-электрической системы, которая позволяет ему оставаться под водой в течение длительного времени (возможно, месяцев). Оно также может работать бесшумно в подводном положении. Литий-ионные аккумуляторы позволяют судну развивать скорость около 3 узлов (5,6 км/ч) в подводном положении.

Из-за больших размеров Ocra XLUUV еще не определено, как именно военно-морской флот будет использовать такой большой беспилотник, но указывается, что возможные варианты включают поддержку логистикой крупных надводных кораблей и причалов, осуществление патрулирования, ведение разведки, радиоэлектронной борьбы и т.д. В том числе не исклчается использование этого беспилотника существующими экспедиционными морскими базами ВМС США для выполнения конкретных боевых задач.

Отмечается, что использование подводного беспилотника Orca XLUUV позволяет военно-морским силам США в течение длительного времени действовать бесшумно в обширных регионах, что делает его ценным инструментом в различных военных миссиях. Он может быть нацелен на причинение ущерба вражеским верфям и портам, а также на операции с высокой степенью риска, такие как установка мин на более узких водных путях, таких как реки.