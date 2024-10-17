Компания Raytheon приступила к полномасштабному производству стандартной ракеты-носителя Missile-3 Block IIA в интересах Японии, подтвердив дальнейшее укрепление военного сотрудничества Токио и Вашингтона.

Raytheon, оборонная дочерняя компания RTX, объявила о начале полномасштабного производства своей стандартной ракеты-носителя SM-3 Block IIA, подтвердив тем самым зрелость этого проекта на фоне возросшего спроса на продукт со стороны Соединенных Штатов и союзных партнеров. Raytheon заявила о ключевом этапе совместной программы развития Агентства по противоракетной обороне США (MDA) с Японией, в результате которого SM-3 Block IIA будет взята Токио на вооружение.

По сообщению Raytheon, проект SM-3 Block IIA, созданный в рамках совместной программы развития между MDA, Министерством обороны Японии и их промышленными партнерами (Raytheon и Japanese industry), является первым в своем роде, разработанным MDA для достижения этого производственного рубежа. SM-3 Block IIA оснащена более мощными ракетными двигателями и улучшенной кинетической боеголовкой по сравнению со своими предшественниками, что позволяет этой ракете быстрее поражать цели и защищать большие регионы от баллистических ракет малой и средней дальности.

Объявленный этап производства SM-3 Block IIA стал результатом подписанного заказа на 1,9 миллиарда долларов Агентством по противоракетной обороне США на поставку указанного вооружения как для правительства США, так и для Министерства обороны Японии. Контракт был подписан после того, как ВМС США и Морские силы самообороны Японии провели двусторонние испытания нового программного обеспечения, поддерживающего операции по перехвату баллистических ракет с использованием SM-3. В 2018 году эти военные ведомства провели первые совместные испытания такого оружия на Тихоокеанском ракетном полигоне на Кауаи, Гавайи.

Стандартная ракета 3 SM-3 - это система класса "земля-воздух", разработанная совместно США и Японией для противоракетной обороны. Наряду с морским применением, ракета может использоваться для борьбы со спутниками и в других операциях на низкой околоземной орбите. SM-3 весит около 1,5 тонн и имеет длину 6,55 метра. Она оснащена несколькими твердотопливными двигателями, а также системой изменения направления и ориентации, обеспечивающей скорость 13,2 Маха, или 4,5 километра в секунду. Максимальный потолок полета ракеты составляет 1050 километров, а дальность - 1200 километров.

Компания Raytheon является крупным игроком в оборонном секторе, предлагая передовые решения в области противоракетной обороны, ракет-перехватчиков, гиперзвуковых технологий и радиолокационных систем. Обладая более чем столетним опытом, Raytheon поддерживает национальные инициативы Соединенных Штатов и инициативы их союзников в области безопасности по всему миру. Головная компания RTX со штаб-квартирой в Арлингтоне, штат Вирджиния, насчитывает более 185 000 сотрудников в своих подразделениях Collins Aerospace, Pratt & Whitney и Raytheon, которые разрабатывают передовые технологии для авиации, интегрированной обороны и инновации нового поколения для решения важнейших глобальных задач. В 2023 году объем продаж RTX составил 69 миллиардов долларов, что свидетельствует о ее влиянии на совершенствование глобальной обороны и боеспособность многих стран.

Заявленный компанией Raytheon запуск в серийное производство ракеты SM-3 Block IIA подтверждает, что конструкция этой ракеты достигла такого уровня апробации, при котором производственные и эксплуатационные риски сведены к минимуму, что обеспечивает надежность ее эксплуатационных характеристик в сложных оборонных сценариях.

"Достижение полномасштабного производства SM-3 Block IIA подчеркивает прочность нашего партнерства с Японией и нашу общую приверженность развитию системы противоракетной обороны для защиты наших стран и союзников по всему миру", - заявила Барбара Боргонови, президент Raytheon по военно-морскому оружию. Она также отметила, что это свидетельствует о признании качества и эффективности указанной ракеты, что будет благоприятно сказываться на развитии сотрудничества, улучшая тем самым результаты совместной программы.

Согласно опубликованным компанией Raytheon пояснениям, совместное развитие сотрудничества с Японией и использования такого оружия является стратегической оборонной инициативой, направленной на укрепление региональной и глобальной безопасности. Согласно подписанному контракту, Raytheon будет осуществлять производство этой ракеты на своих заводах в Тусоне, штат Аризона, и Хантсвилле, штат Алабама, а поставки в Японию запланированы на февраль 2031 года.

По оценкам американских военных экспертов, произошедшее одобрение полномасштабного производства означает укрепление сотрудничества между США и Японией в области обороны и потенциала обеих стран в области противоракетной обороны, создание новой модели международного партнерства в области ракетных технологий.