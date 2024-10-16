Южная Корея намеревается в ближайшее время снабдить свою армию новыми дымовыми шашками собственного производства, способными маскировать инфракрасное излучение и обманывать оружие с лазерным наведением.

Дымовая маскировка применяется армиями во всем мире уже давно. Она позволяет эффективно проводить военные операции, беречь военную технику и солдат от прицельного огня противника. Помимо простой дымовой завесы в нее добавляются подчас и дополнительные компоненты (например, металлические частицы), которые усиливают маскировку и мешают ведению прицельного огня. Различная военная техника армий мира имеет в своем запасе средства постановки дымовых завес, причем не только в наземных операциях, но и в битвах на море, в воздушных боях. На американском бронетранспортере Stryker, например, установлены специальные дымовые гранатометы, что, по признанию западных военных экспертов, является большим достоинством данной машины. Подобным оборудованием сегодня снаряжаются также многие типы танков и другой военной техники.

Поэтому не удивительно, что производству и совершенствованию дымовых шашек и средств постановки дымовых завес во многих государствах уделяется оправданное внимание. Одной из стран, активно работающих на этом направлении стала в последнее время Южная Корея.

Как стало известно из сообщений южнокорейских СМИ, администрация программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) подписала на днях контракт на сумму в $5,5 миллионов с компанией Samyang Chemical на производство в 2024-2026 годах дымовых шашек нового типа, рассеивающий инфракрасные лучи, чтобы обмануть оружие с лазерным наведением.

Разработка таких дымовых шашек в Южной Корее была завершена еще в 2020 году, после чего последовали годы их инспекций и испытаний в полевых условиях. Новые дымовые шашки должны будут в ближайшее время пройти последние производственные проверки и утверждение со стороны Оборонного агентства по технологиям и качеству военного оборудования Южной Кореи, после чего они будут переданы южнокорейским военным для индивидуальной защиты и военной техники от оружия с лазерным прицелом. Ожидается, что Южная Корея внедрит в свою армию новые инфракрасные дымовые шашки в 2025 году.

Как сообщается, новые усовершенствованные дымовые шашки могут не только блокировать видимый свет, но и рассеивать инфракрасное излучение, что затрудняет наведение вражеских тепловизионных систем и оружия с лазерным прицелом на солдат и другие военные объекты.

Южнокорейское агентство DAPA также заявило, что новые дымовые шашки могут использоваться в наземных и морских операциях. Согласно пресс-релизу DAPA, дымовые шашки KM5 с белым дымом и аналогичные, но плавающие дымовые шашки KM4A2, используются южнокорейскими вооруженными силами с 1980-х годов для установки дымовой завесы. Однако у них есть ограничение, заключающееся в том, что они могут блокировать только видимый свет и не могут скрыть военное оборудование и солдат от оружия противника, использующего прицелы с инфракрасными датчиками.

Новые дымовые шашки не токсичны и, как было подтверждено в ходе проведенных испытаний, не являются канцерогенными по своей природе, что позволяет их использовать без нанесения вреда здоровью военнослужащих и окружающей среде. Агентство DAPA утверждает, что новые дымовые шашки имеют тот же уровень экологической безопасности, что и похожие дымовые средства, используемые солдатами Соединенных Штатов и Германии.

Поскольку новые дымовые шашки более эффективно блокируют прицельный огонь вражеских войск, это, по заявлениям DAPA, значительно повышает живучесть войск. Их использование, по заключениям военных экспертов Южной Кореи, также гарантирует конфиденциальность проведения военных операций, повышая их оперативный потенциал.

Новые дымовые шашки имеют и другие преимущества, в частности, снижение их веса по сравнению с существующими в южнокорейской армии средствами установления дымовой завесы. Это, как отмечается, повышает удобство их использования и транспортировки военнослужащими.

“Мы гордимся тем, что разработали дымовые шашки с инфракрасной защитой, улучшенные по своим характеристикам и с минимальной токсичностью, используя нашу собственную технологию, и уже подписали первый контракт на массовое их производство”, - сказал Ким Хо Сон, глава подразделения огневой мощи DAPA. Затем он добавил: “Мы будем активно продвигать превосходные характеристики наших новых дымовых шашек, чтобы их можно было использовать во всем мире”. "Функции новой дымовой шашки сравнимы с аналогичными средствами, используемыми вооруженными силами США, но цена ниже", - сказал представитель DAPA, пообещав продолжить сотрудничество с фирмами, которые принимали участие в производстве этих дымовых шашек, для их последующего экспорта.

Согласно пресс-релизу DAPA, Южная Корея планирует предложить новые дымовые шашки отечественного производства для продажи союзникам в другие страны.