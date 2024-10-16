Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Антенна на основе киригами обещает более быструю и универсальную технологию связи
Исследователи из Дрекселовского Университета в США нашли новый подход к созданию универсальных и адаптируемых антенн, используя технологию киригами.

Беспроводные технологии связи - это потребность современного мира. Но, по мере того, как растет наш спрос на более быстрые и надежные соединения, растет и потребность в инновационных конструкциях антенн. Исследователи из Университета Дрексела и Университета Британской Колумбии нашли новый подход к созданию универсальных и адаптируемых антенн.

Вдохновленная древним японским искусством киригами, команда ученых разработала метод преобразования простого листа материала в сложную 3D-антенну.

Считается, что этот метод является быстрым и экономичным способом изготовления перестраиваемых радиоантенн. “Чтобы беспроводные технологии могли поддерживать достижения в таких областях, как мягкая робототехника и аэрокосмическая промышленность, антенны должны быть рассчитаны на настраиваемую производительность и простоту изготовления”, - сказал Юрий Гогоци, соавтор исследования и профессор в инженерном Дрексельском университете — частном некоммерческое высшем учебном заведении в городе Филадельфия, Пенсильвания, США. “Киригами - это естественная модель для производственного процесса благодаря простоте, с которой сложные 3D-формы могут быть созданы из одного 2D-куска материала”, - добавил Гогоци.

Киригами, японский вид искусства, относящийся к IV и V векам нашей эры, включает в себя вырезание и складывание бумаги для создания сложных трехмерных структур. Исследователи решили использовать эту модель для создания антенны. Они начали с нанесения токопроводящих чернил из карбида титана MXene на один лист ацетата.

Как указывают исследователи, MXene - это тип двумерных наноматериалов. Высокая адгезия чернил MXene и регулируемые свойства пропускания делают их подходящими для применения в антеннах.

Исследователи использовали технологию киригами для создания параллельных разрезов на поверхности, покрытой MXene. “Натяжение за края листа привело к тому, что массив резонаторных антенн квадратной формы оторвался от его двумерной поверхности. Изменение натяжения привело к смещению угла наклона массива — возможность, которая может быть использована для быстрой настройки конфигурации связи антенн”, - поясняется в пресс-релизе Дрексельского университета.

Исследователями была продемонстрирована возможность регулировки характеристик ВЧ/СВЧ на основе деформации антенны путем нанесения частотно-селективных структур проводящих покрытий из титана Ti3C2Tx на недорогие ацетатные подложки. Специально подобранные характеристики были достигнуты за счет нанесения частотно-селективных узоров из тонких полимерных покрытий Ti3C2Tx с высокой электропроводностью в качестве замены металла на недорогие гибкие ацетатные подложки. При квазиосевом напряжении конструкция киригами позволяет перемещать отдельные резонансные ячейки, изменяя общие электромагнитные характеристики поверхности (т.е. матрицы) в моделируемом беспроводном канале.

Таким образом из листа была изготовлена гибкая трехмерная микроволновая антенна, которую можно было настраивать, физически изменяя ее форму. Такие антенны-прототипы успешно передавали сигналы в трех распространенных диапазонах микроволновых частот: 2-4 ГГц, 4-8 ГГц и 8-12 ГГц. Более того, команда исследователей обнаружила, что изменение формы и ориентации подложки может изменить направление волн, излучаемых каждым резонатором. Это означает, что антенны могут быть настроены для передачи сигналов в разных направлениях, что может быть полезно для различных применений, таких как беспроводная связь и дистанционное зондирование.

Как подчеркивают исследователи, эти результаты закладывают основу для внедрения таких компонентов в беспроводные устройства. Исследовательская группа планирует повысить производительность этих недавно разработанных антенн, изучив различные формы, материалы и возможности изменения конфигурации антенны.

“Нашей целью было одновременно улучшить возможности настройки характеристик антенны и упростить процесс производства новых микроволновых компонентов, используя универсальный наноматериал MXene с дизайном, вдохновленным киригами”, - сказал Омид Никсан из Университета Британской Колумбии. “На следующем этапе этого исследования будут изучены новые материалы и геометрия антенн”, - добавил Никсан в пресс-релизе Дрексельского университета. По их убеждению, эти гибкие, легкие и долговечные антенны могут найти применение в таких областях, как робототехника или аэрокосмическая промышленность.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

#инновации #инновации в it #конструкция антенн
+
Написать комментарий (0)
Продажи Apple Vision Pro падают из-за нехватки приложений
Casio представила пушистого робота-компаньона Moflin для снятия стресса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
15
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
+
Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
1
Экс-глава багамского подразделения FTX Райан Саламе прибыл в тюрьму для отбытия наказания
+
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин продал различные мем-токены на общую сумму 257,1 ETH
+
Закон Мура больше не работает - Дженсен Хуанг советует покупать больше видеокарт
8
Белорусские инженеры предложили связать новой транспортной сетью БАМ, Транссиб и СМП
+
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
4
НАСА утверждает, что все утечки воздуха на Международной космической станции находятся под контролем
1
Zeekr приостанавливает производство своих электромобилей модели 7X из-за пожара
+
Модернизация артиллерии: дальнобойные орудия 2А88 и "Краснополь-Д" меняют правила игры на фронте
3
Трофейная американская М88А2 Hercules пополнила арсенал армии России
+
Yonhap: КНДР привела в полную готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
+
Китай представил первый 6-тонный конвертоплан-беспилотник Zhang Ying R6000
+
Глава OnePlus заявил, что в их смартфонах будет устанавливаться кастомный вариант Snapdragon 8 Gen 4
3
Почему Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, и чего ждать рядовым пользователям
7
Крылатая ракета Х-38МЛ поразила местоположение ВСУ в Селидово
2
Поставленные Францией Украине гаубицы CAESAR стали популярным видом вооружения ВСУ
+
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
+
Производители прекращают производство твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2
1

Популярные статьи

Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
14
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
32
Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
39
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
14
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
27
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
26
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
3
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
10
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
1

Сейчас обсуждают

unhurtable
06:47
Ржака - если "партнеры перестанут помогать" с какого перепуга годы то возьмутся в нищей стране с небольшим ВПК?
WSJ: Предстоящая зима принесет Украине тяжелые новости с передовой
Akim
06:40
Не, я К6-2 в связке с матерью ABIT довольно быстро махнул на P II 266 (ядро Klamath) в связке с ASUS P2B. Видео у меня тогда емнип была связка из S3 и Voodoo 2. Где-то года полтора примерно на этом ко...
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
Oleg Tereshkin
06:40
Они не сектанты,просто дауны 😉
Обычные Intel Core Ultra 200S в QVL списках ASRock отличаются от K поддержкой более медленной DDR5
Такой то
06:27
гена хочет в эмираты
В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
El Grechko
06:08
Всё правильно написал, но не хватает немного теории. Суть проблемы в том, что игры подчиняются законам об авторских правах, который считает объектом права не копии, а само произведение. Поэтому разгов...
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
Бен Ган
06:07
Он имел ввиду "ребят с деньгами" , для нужд ИИ, а не домашних юзеров....
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
Алексей Пономарёв
05:54
Кому что, а куртке лиж бы продать по более...
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
El Grechko
05:53
Ну, во-первых, не самоустраняются. Такого случая чтоб уже купленную игру забрали не было. Врунишки пытались выдавать за подобный случай, когда в 2022 платежи по визе/мастеркард перестали проходить и я...
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
stellsnake
05:41
Мне пофиг на то пиратят люди или нет, не собираюсь ни кого осуждать, это личное дело каждого. Если игра мне нравится то как правило я её покупаю. Исключением был God of War: Ragnarok, который был купл...
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
stellsnake
05:34
Что ты высрал? Игра не выходила на ps1.
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем