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vizir47
Reuters: китайские спутники Qianfan светят ярче космических объектов, угрожая астрономии
На Западе в последнее время разворачивается информационная компания по дискредитации китайской спутниковой сети Qianfan, которая намеревается составить конкуренцию Starlink в предоставлении высокоскоростных интернет-услуг.

В последние годы Западом не только против России, но и против Китая были развернуты многочисленные пропагандистские компании, целью которых было дальнейшее усиление у западных обывателей соответствующих фобий и критического отношения к политике и действиям на международной арене Москвы и Пекина.

Так, одним из свидетельств указанного является разворачиваемая в последние дни с участием ведущих западных СМИ компания по дискредитации космических программ КНР. В частности, китайской спутниковой сети Qianfan, которая намеревается составить конкуренцию Starlink от SpaceX в предоставлении высокоскоростных интернет-услуг. Именно эта новая широкополосная спутниковая группировка Китая стала объявляться якобы серьезной угрозой для астрономических наблюдений из-за своей исключительной яркости.

Chinese satellites shine brighter than cosmic objects, threatening astronomy

Как известно, в августе была запущена первая партия из 18 спутников будущей сети Qianfan. Для противодействия дальнейшему разворачиванию этой сети ряд западных изданий стал публиковать сообщения, что наблюдения за этими спутниками якобы показали, что их светимость намного превышает нормативы, установленные астрономическими органами.

 По сообщению Reuters, эта группировка должна будет включать в себя 15 000 спутников, которые будут выведены на орбиту к 2030 году. Однако, по информации указанного агентства, проблема в том, что эти спутники настолько яркие, что могут мешать астрономическим наблюдениям, особенно за слабыми небесными объектами. "Свет от этих спутников может полностью затмить научные данные и изображения".

Китайская спутниковая сеть Qianfan означает "Тысяча парусов", которые после их вывода на близкую околоземную орбиту сформируют обширную сеть спутников связи. Спутники разрабатываются государственной китайской компанией Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). Китай сохраняет в тайне свои планы по проектированию и развертыванию этих спутников, собственно аналогичная политика проводится Соединенными Штатами в отношении сети Starlink.

В поддержку критики Запада развертывания сети Qianfan на сайте arXiv были опубликованы первые наземные наблюдения за 18 спутниками КНР. Как указывается, в ходе исследования было измерено изменение яркости спутников от 8 до 4 звездной величины, причем наибольшая яркость наблюдалась в местах, расположенных почти над головой. Сообщается, что это может даже сделать спутники видимыми невооруженным глазом. Более того, яркость спутников значительно превышает рекомендуемый предел в 7 звездных величин для наземных астрономических наблюдений. “Наблюдаемые звездные величины космических аппаратов Qianfan варьируются от 4, когда они находятся вблизи зенита, до 8, когда они находятся низко в небе. Эти спутники будут влиять на астрономические исследования, если их яркость не будет уменьшена”, - отмечается в исследовательском документе под руководством Энтони Малламы, который также исследовал яркость спутников Starlink.  При этом указывается, что из-за светового загрязнения от спутников становится все труднее разглядеть далекие звезды.   Большое количество спутников может отражать солнечный свет, делая их яркими.

В ходе исследования было изучено, как менялась яркость спутников по мере их подъема на орбите. Они обнаружили, что изменения яркости соответствовали модели спутника с большой плоской панелью, обращенной к Земле, и солнечной панелью, обращенной от Земли. “Почти все наблюдения могут быть смоделированы с помощью плоской антенной панели, обращенной к надиру, и нижней части солнечной батареи, обращенной к зениту, которые обладают ламбертовскими свойствами отражения”, - отмечается в исследовании.

В отличие от Starlink, спутники Qianfan, по-видимому, не имеют зеркал, отражающих солнечный свет от Земли. SpaceX использует эту меру для уменьшения яркости своих спутников.

Однако необходимо указать, что Starlink и Qianfan - не единственные виновники; проблема яркости летающих на разных орбитах спутников вокруг Земли присуща и многочисленным коммерческим космическим запускам, которые осуществляет в последнее время Запад. Так, в октябре американская компания AST SpaceMobile установила большую фазированную антенную решетку на одном из своих спутников BlueBird, которые предназначены для предоставления услуг прямой связи с наземными устройствами. Эта антенна является одной из крупнейших коммерческих антенн на низкой околоземной орбите и вызывает опасения по поводу ее яркости из-за ее размера.

 

#информационное противостояние #китайская спутниковая сеть qianfan #космические наблюдения #спутники на низких орбитах
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