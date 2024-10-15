Для усиления защиты и мобильности подразделений ВСУ, дислоцированных на передовой, они недавно получили новую партию бронетранспортеров местного производства "Новатор-2", оснащенных системами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Вооруженные силы Украины недавно получили новую партию бронетранспортеров местного производства "Новатор-2", предназначенных для усиления защиты и мобильности подразделений, дислоцированных на передовой.

Как сообщают украинские СМИ, использование этих транспортных средств местного производства укрепляет возможности украинских вооруженных сил, особенно в защите от атак беспилотников и артиллерийского огня, а также повышает их эффективность при выполнении боевых задач и эвакуации. В июле 2024 года компания Ukrarmor поставила первую серию машин "Новатор-2", оснащенных системами радиоэлектронной борьбы. Месяц спустя дополнительная партия была направлена в подразделения, дислоцированные под Курском в России, что, как сообщают СМИ Украины, «продемонстрировало способность БТР "Новатор-2" удовлетворять неотложные потребности украинских военных».

Поставка в ВСУ бронетранспортеров "Новатор-2", оснащенных системами радиоэлектронной борьбы, началась в августе 2024 года. Также сообщается, что при разработке БТР "Новатор-2" украинской компанией Ukrarmor были учтены конкретные пожелания, ранее высказанные военнослужащими ВСУ, он адаптирован к конкретным потребностям Национальной гвардии. В частности, ходовая часть "Новатора-2" значительно усилена по сравнению с оригинальной моделью, чтобы выдерживать интенсивные нагрузки в условиях эксплуатации. Согласно представленной производителем информации, БТР "Новатор-2" претерпел значительные конструктивные изменения. Он отличается усиленной прочностью конструкции и большой грузоподъемностью. По сравнению со своим предшественником, он получил улучшенную подвеску и рулевое управление, что обеспечивает повышенную маневренность и проходимость на бездорожье. Его длина была увеличена на 10 сантиметров до 7 метров для размещения дополнительных бронированных сидений, что позволило увеличить вместимость с пяти до десяти пассажиров. Снаряженная масса автомобиля увеличилась на две тонны и теперь составляет 9 660 кг, а грузоподъемность увеличена до 3 340 кг. Бронированные окна толщиной 5 см и люк в крыше дополнительно усиливают, по заявлениям производителя, защиту экипажа.

Построенный на шасси Ford F-550, автомобиль оснащен пуленепробиваемыми стеклами, водонепроницаемым салоном и электрической лебедкой и внутренним освещением, подходящим для ночных операций и маскировки. Его 7-литровый дизельный двигатель Ford V8 Super мощностью 300 лошадиных сил работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, что позволяет БТР развивать максимальную скорость 140 км/ч при запасе хода 500 километров.

Как сообщается, «в полевых условиях "Новатор-2" играет решающую роль в обеспечении безопасности и эвакуации, особенно при выводе личного состава из зон обстрела артиллерией и беспилотниками». В ходе недавних операций он, якобы, доказал свою особую эффективность для бригад Национальной гвардии, обеспечивая мобильную защиту от неожиданных взрывов мин и атак беспилотников. Еще одной ключевой особенностью является его активное использование в борьбе с беспилотными летательными аппаратами благодаря интегрированным системам радиоэлектронной борьбы, обеспечивающим активную защиту от современных воздушных угроз.

Броня "Новатора-2" была протестирована в боевых условиях. Подразделения ВСУ сообщили об инциденте, когда машина выдержала взрыв, произошедший неподалеку, что позволило ей продолжить выполнение миссии с минимальными повреждениями. При необходимости машина также может быть оснащена дистанционно управляемым боевым модулем, оснащенным пулеметом, что еще больше повышает ее оборонительные возможности в зонах конфликтов высокой интенсивности.