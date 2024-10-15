Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Новый российский беспилотник "Голиаф" успешно прошел испытания в Украине
Концерн "Калашников" объявил об успешном испытании своей новейшей беспилотной авиационной системы "Голиаф" в условиях продолжающейся СВО в Украине, к которому уже проявили интерес западные военные эксперты.

Концерн "Калашников" объявил об успешном испытании своей новейшей беспилотной авиационной системы "Голиаф" в условиях продолжающейся СВО в Украине. В настоящее время разрабатываются планы по потенциальной интеграции этого беспилотника в подразделения оперативного реагирования служб безопасности российской армии для повышения ее боевой эффективности.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/21/New_Russian_Goliath_Drone_by_Kalashnikov_Has_Been_Successfully_Tested_in_Ukraine_001-21545ec7.jpeg

Компания "Калашников" подтвердила успешные испытания беспилотника "Голиаф" в Украине, подчеркнув его значительный потенциал для будущей интеграции в тактические подразделения силовых ведомств. Беспилотник "Голиаф" производится в двух вариантах транспортировки: в корпусе с шестью беспилотниками и в корпусе с одним беспилотником, каждый из которых оснащен встроенной системой подзарядки для быстрого развертывания и подзарядки в полевых условиях.

Новый беспилотный летательный аппарат концерна "Калашников" "Голиаф" предназначен для ведения разведки в режиме реального времени, обнаружения целей и нанесения ударов по небронированной технике и личному составу. При весе всего 1 кг он оптимизирован для длительной непрерывной работы и позволяет собирать разведданные в режиме 24/7. Управление этой моделью квадрокоптера осуществляется с помощью компактной консоли, специально разработанной компанией "Калашников", что обеспечивает быстрое и интуитивно понятное управление в полевых условиях.

БПЛА "Голиаф" также оснащен инновационными опциями, характерными для современных боевых условий. В частности, такими как функция автоматического возврата в случае потери сигнала, что позволяет повысить эффективность его использования, в том числе в условиях, где широко распространены средства радиоэлектронного противодействия. Беспилотник прост в транспортировке, а его конфигурации позволяют хранить несколько устройств в футляре со встроенной системой подзарядки, что облегчает быстрое развертывание.

Разработка беспилотника "Голиаф" компанией "Калашников" является частью стратегии по повышению разведывательных и ударных возможностей российской армии, основанной на опыте предыдущих моделей беспилотников, в том числе ZALA Aero, дочернего предприятия "Калашникова". Эта модель была разработана в ответ на наблюдаемые оперативные потребности, особенно для разведки в режиме реального времени и ведения боевых действий на малой дистанции, которые оказались крайне важными в ходе СВО.

Этот проект отражает намерение российской оборонной промышленности расширить использование беспилотных технологий, способных работать автономно или в составе более крупной системной сети, поддерживая тактику "роя" в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы.

Успешные испытания этого беспилотника в зоне специальных военных операций открывают возможности для его потенциальной интеграции в силы безопасности для выполнения тактических задач первого уровня, что расширяет возможности по сбору точной информации и нанесению ударов на земле. Так что теперь представленность беспилотника "Голиаф" в боевых действиях СВО будет зависеть только от производственных мощностей российского ВПК. Средства на развитие этого проекта, а также на разработку отечественных деталей для беспилотных летательных аппаратов уже выделены правительством России. В целях расширения использования беспилотников в российской армии в зоне СВО на базе батальонов  создают дополнительное производство беспилотников и школы для обучения добровольцев работе оператора дронов.

К указанному новому беспилотнику "Голиаф" компании "Калашников" уже проявили интерес западные военные эксперты, отмечая в частности, что, «хотя "Голиаф" вряд ли сможет в ближайшие дни "изменить правила игры", как это делают немногие виды оружия, его эволюция требует пристального наблюдения западными специалистами».

#военные новости #военное противостояние #концерн &quot;калашников&quot; #бпла &quot;голиаф&quot;
+
Написать комментарий (0)
Германия и Турция начинают переговоры о продаже истребителей Eurofighter Typhoon
ВВС США получили три лёгких штурмовика A-29 Super Tucano для обучения и испытаний
Литва вместе со странами НАТО проводит учения у границы с Беларусью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
3
На юге России открыт уникальный завод по производству аморфного диоксида кремния
5
Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
+
На Транссибе завершили ключевые этапы реконструкции знаменитого «царского» тоннеля
+
Нейросеть смогла воспроизвести в уме интерактивную копию карты Dust 2 из Counter-Strike
3
Экс-глава багамского подразделения FTX Райан Саламе прибыл в тюрьму для отбытия наказания
+
Модернизация артиллерии: дальнобойные орудия 2А88 и "Краснополь-Д" меняют правила игры на фронте
2
Показанные Tesla на мероприятии в четверг роботы Optimus не действовали самостоятельно
2
Army Recognition: В США представили новейшую пушку Bushmaster M230LF с двойной подачей боеприпасов
+
Yonhap: КНДР привела в полную готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
+
Новый вариант бронетранспортера Stryker имеет абсолютную защиту от дронов: лазеры, пушки и ракеты
2
KTM анонсировала новые панели приборов для мотоциклов с Android Automotive
1
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
2
В сети появились изображения браслета Xiaomi Smart Band 9 Pro
+
В России представили новый иранский седан — прямого конкурента Lada Vesta
+
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин продал различные мем-токены на общую сумму 257,1 ETH
+
WP: Евросоюз не справляется с поставками оружия Украине
+
Почему Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, и чего ждать рядовым пользователям
4
Bild: Германия больше не поставит Украине крупную военную технику
2
Консультант Microsoft рассказал об использовании мошенниками технологий ИИ
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
13
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
22
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
5
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
157
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
20
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
2
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
1
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
7
Эксклюзивы, закрытия студий и новые релизы — итоги первого года слияния Microsoft и Activision
+

Сейчас обсуждают

Максим Логинов
01:31
В августе 2005 собрал свой первый новый ПК (53 т.р. с ультровым монитором на VA-матрице), как раз с атишным Радеоном 700 про 128 Мб - понимал, что 6600 ГТ лучше, но на Камчатке тогда с выбором комплек...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
dukenukemnever
01:26
ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ ДОНТЭ! НА СОСОНИ 5 ТАКИЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ!
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
Юрий Лесников
01:20
В стоке 12400 равен 5600x. У меня 12400 разогнан до 5.0 и уделывает 7500f
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
Елисей Карачев
00:50
Успехов с покупкой 4090, говорят у других 4090 оплавились коннекторы Еще говорят 5090 будет с одним коннектором под 600w
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
ioann_xxx
00:40
4060 разлетается как пирожки. может и ti и быстрее но рынок решает.
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
ioann_xxx
00:39
да имею 5600х 16 гб 4070, в 2к все отлично . что то добавлять можно бесконечно, проц чуть быстрее, памяти побольше, материнку с более большим количеством ненужных функций. уметь себя контролировать ...
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
Павел Иванов
00:31
Хочется обзор на выточку болтов муфт рулей высоты, изготовление золотников гидрораспределителей и шпилек рулевых машинок.
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
Антон Тутынин
00:29
А вдруг это Феникс переоринтировался?
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
Антон Тутынин
00:27
Видимо, копирует всë ещё..
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
Yuri Nedbailo
00:26
ARM, как и RISC-V, хороши в плане эффективности, но максимальная производительность на ядро по-прежнему у x86. А в пека это главное.
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем