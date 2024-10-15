Концерн "Калашников" объявил об успешном испытании своей новейшей беспилотной авиационной системы "Голиаф" в условиях продолжающейся СВО в Украине, к которому уже проявили интерес западные военные эксперты.

Концерн "Калашников" объявил об успешном испытании своей новейшей беспилотной авиационной системы "Голиаф" в условиях продолжающейся СВО в Украине. В настоящее время разрабатываются планы по потенциальной интеграции этого беспилотника в подразделения оперативного реагирования служб безопасности российской армии для повышения ее боевой эффективности.

Компания "Калашников" подтвердила успешные испытания беспилотника "Голиаф" в Украине, подчеркнув его значительный потенциал для будущей интеграции в тактические подразделения силовых ведомств. Беспилотник "Голиаф" производится в двух вариантах транспортировки: в корпусе с шестью беспилотниками и в корпусе с одним беспилотником, каждый из которых оснащен встроенной системой подзарядки для быстрого развертывания и подзарядки в полевых условиях.

Новый беспилотный летательный аппарат концерна "Калашников" "Голиаф" предназначен для ведения разведки в режиме реального времени, обнаружения целей и нанесения ударов по небронированной технике и личному составу. При весе всего 1 кг он оптимизирован для длительной непрерывной работы и позволяет собирать разведданные в режиме 24/7. Управление этой моделью квадрокоптера осуществляется с помощью компактной консоли, специально разработанной компанией "Калашников", что обеспечивает быстрое и интуитивно понятное управление в полевых условиях.

БПЛА "Голиаф" также оснащен инновационными опциями, характерными для современных боевых условий. В частности, такими как функция автоматического возврата в случае потери сигнала, что позволяет повысить эффективность его использования, в том числе в условиях, где широко распространены средства радиоэлектронного противодействия. Беспилотник прост в транспортировке, а его конфигурации позволяют хранить несколько устройств в футляре со встроенной системой подзарядки, что облегчает быстрое развертывание.

Разработка беспилотника "Голиаф" компанией "Калашников" является частью стратегии по повышению разведывательных и ударных возможностей российской армии, основанной на опыте предыдущих моделей беспилотников, в том числе ZALA Aero, дочернего предприятия "Калашникова". Эта модель была разработана в ответ на наблюдаемые оперативные потребности, особенно для разведки в режиме реального времени и ведения боевых действий на малой дистанции, которые оказались крайне важными в ходе СВО.

Этот проект отражает намерение российской оборонной промышленности расширить использование беспилотных технологий, способных работать автономно или в составе более крупной системной сети, поддерживая тактику "роя" в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы.

Успешные испытания этого беспилотника в зоне специальных военных операций открывают возможности для его потенциальной интеграции в силы безопасности для выполнения тактических задач первого уровня, что расширяет возможности по сбору точной информации и нанесению ударов на земле. Так что теперь представленность беспилотника "Голиаф" в боевых действиях СВО будет зависеть только от производственных мощностей российского ВПК. Средства на развитие этого проекта, а также на разработку отечественных деталей для беспилотных летательных аппаратов уже выделены правительством России. В целях расширения использования беспилотников в российской армии в зоне СВО на базе батальонов создают дополнительное производство беспилотников и школы для обучения добровольцев работе оператора дронов.

К указанному новому беспилотнику "Голиаф" компании "Калашников" уже проявили интерес западные военные эксперты, отмечая в частности, что, «хотя "Голиаф" вряд ли сможет в ближайшие дни "изменить правила игры", как это делают немногие виды оружия, его эволюция требует пристального наблюдения западными специалистами».