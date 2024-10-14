Французские СМИ обращают внимание на поставку Францией Украине в СВО гаубиц CAESAR, которые стали одним из самых популярных и эффективных видов вооружения СВУ.

Французское издание Le Point опубликовало корреспонденцию относительно поставки Францией Украине значительного количества 155-мм колесных самоходных гаубиц CAESAR и об их использовании Киевом в ходе СВО. В частности, указывается, что Украина получила из Франции 67 таких гаубиц с начала СВО и что эти поставки являются частью более широких усилий стран НАТО по предоставлению Украине современной военной техники для противодействия России. Согласно опубликованным сведениям, пять из этих гаубиц были уничтожены, а две другие повреждены в ходе продолжающегося конфликта.

Как подчеркивает издание, 155-мм колесная самоходная гаубица CAESAR быстро стала одним из самых популярных и эффективных видов вооружения в Украине. Своим успехом гаубица CAESAR во многом обязана своей мобильности, точности и приспособляемости к различным условиям местности, что делает ее подходящим для динамичных и сложных условий боя. Гаубица CAESAR установлена на колесном шасси грузовика, что позволяет ей быстро перемещаться после стрельбы. Такая мобильность затрудняет нанесение ответных ударов по ней, позволяя украинским войскам применять тактику "стреляй и убегай", которая повышает живучесть и эффективность этой гаубицы.

Помимо мобильности, гаубица CAESAR, как подчеркивается, обладает замечательной точностью и дальнобойностью стрельбы. Это 155-мм артиллерийское орудие может поражать цели на расстоянии до 40 километров благодаря современным системам управления огнем, что позволяет украинской артиллерии поражать российские позиции на значительном расстоянии. Эта способность оказалась незаменимой для ВСУ при поражении таких весьма важных инфраструктурных объектов, как командные пункты и маршруты снабжения. Кроме того, конструкция CAESAR на колесах позволяет ей с легкостью перемещаться по разнообразной местности Украины, что делает эту гаубицу гибкой в эксплуатации как на открытых полях, так и в городских условиях.

Гаубица CAESAR также известна своей высокой скорострельностью, способностью производить шесть выстрелов в минуту, что придает ей значительную огневую мощь во время боевых действий. Одной из ее отличительных особенностей является способность быстро передислоцироваться. Она может быть готова к стрельбе в течение 60 секунд после прибытия на позицию и так же быстро покинуть ее после выполнения огневой задачи. Такое быстрое развертывание и мобильность затрудняют ее отслеживание и ответное поражение, повышая ее живучесть на поле боя.

В настоящее время кабина грузовика, на который монтируется гаубица CAESAR частично защищена от огня малого калибра и осколков снарядов с расстояния около десяти метров (уровень защиты STANAG 4569). В то же время, контрактом на поставку таких гаубиц предусматривается, что страна-пользователь имеет возможность заказать дополнительную броню и комплекты средств защиты, в частности, для кабины и шасси от мин.

По убеждению французских военных экспертов, эти возможности — большая дальнобойность, высокая скорострельность, хорошая защищенность команды обслуживания от снарядов противника и быстрое перемещение - делают гаубицу CAESAR высокоэффективной и универсальной артиллерийской системой, хорошо подходящей для быстро развивающегося и высокоинтенсивного конфликта в Украине. Кроме того, относительная доступность гаубицы CAESAR по сравнению с другими самоходными артиллерийскими системами на международном оружейном рынке, в частности, такими как гусеничные гаубицы, явно особенно привлекают военных стратегов ВСУ. Эта гаубица обеспечивает значительную огневую мощь без более высоких затрат, присущих другим передовым системам вооружения, что делает ее разумным выбором для поддержания артиллерийской мощи Украины в условиях финансовых ограничений.

Несмотря на сообщения о потерях — пять гаубиц уничтожены и две повреждены — артиллеристская система CAESAR продолжает играть важную роль в оборонительной стратегии Украины. Украинские войска успешно использовали эти системы в нескольких ключевых сражениях, где их мобильность и точность были решающими. Несмотря на то, что некоторые подразделения получили повреждения из-за интенсивности конфликта, продолжающиеся работы по ремонту и техническому обслуживанию позволяют поддерживать большую часть парка этих гаубиц в рабочем состоянии.

Как подчеркивает издание Le Point, предоставление Францией этих гаубиц подчеркивает ее твердую приверженность поддержке Украины в ее противоборстве с Россией в ходе СВО. Наряду с другими странами НАТО Франция является ключевым партнером в предоставлении военной помощи Киеву. Поскольку СВО продолжается, у Парижа нет сомнений, что Киев запросит дополнительные поставки систем CAESAR и другого современного французского вооружения, чтобы поддержать свою боеспособность в ходе СВО.

На основании изложенного французские военные эксперты уверены, что успех гаубицы CAESAR в ходе СВО явно укрепил ее репутацию как важнейшего инструмента артиллерийской стратегии Украины. Хотя потери на войне неизбежны, Украина, как указывается, рассчитывает на дальнейшее развертывание этой системы в качество важного преимущества на поле боя.