Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну заявил о планах по совершенствованию будущего истребителя Rafale F5 и разработке нового боевого беспилотника сопровождения, способного подавлять и уничтожать противовоздушную оборону противника.

С учетом разработанной в рамках сотрудничества между Францией, Германией и Испанией системы воздушного боя будущего [SCAF], планируемой к вводу до 2040 года, французские военно-воздушные силы намерены довести до совершенства свой будущий истребитель Rafale. Ведь именно он, должен будет стать одним из главных компонентов ядерного сдерживания пятой республики в составе стратегических военно-воздушных сил (FAS), военно-воздушных и космических сил (AAE), а также военно-морских ядерных авиационных сил (FANu) национального флота. В этой связи комплекс дополнительных мер и разработок планируется осуществить в 2024-30 годах, на что будет выделен соответствующий военный бюджет.

В этих целях перед представителями национального военно-промышленного комплекса руководством страны поставлена задача создания истребителя-бомбардировщика, способного нести будущую ракету ASN4G (наземная ядерная ракета 4-го поколения), которую планируется взять на вооружение французской армии в 2035 году. Таким образом планируется в течение ближайших 10-15 лет подготовить возможность ее интеграции в боевой самолет нового поколения (NGF, истребитель нового поколения), на котором будет основываться SCAF. Как объяснил Эммануэль Чива, глава Агентства оборонных инноваций (DGA) французского министерства обороны, это «требует от нас воплотить в этом самолете Rafale F5 определенные амбициозные требования, чтобы его боевая способность оставалась надежной, по крайней мере, до 2060 года».

Как указывают французские военные обозреватели, самолет Rafale, доведенный до стандарта F5, будет истребителем-бомбардировщиком, «сильно отличающимся» от своего предшественника в стандарте F4. «У него будут изменены радар, электронные средства ПРО и компьютерная начинка, так как нынешние его возможности будут не в состоянии обрабатывать сотни тысяч данных», - подчеркнул генерал Стефан Милль, являвшийся начальником штаба военно-воздушных и космических сил Франции в 2023 году.

Помимо решения указанной задачи, в военном бюджете Франции на 2024-30 гг. также запланирована разработка нового боевого беспилотника, который должен будет сопровождать Rafale F5, чтобы наделить его способностью подавлять и уничтожать противовоздушную оборону противника (SEAD). Как указывается представителями Министерства вооруженных сил Франции, этот беспилотник «позволит действовать скрытно и молниеносно, являясь продолжением и усилением Rafale F5, для достижения решающих боевых эффектов». «Обладая этими характеристиками, такой беспилотник должен будет стать краеугольным камнем в борьбе с современными зенитными системами средней и большой дальности», указывают представители французского военного ведомства.

Поскольку разработка Rafale F5 была начата в 2023 году, сейчас принимаются необходимые меры по ускорению работ по созданию такого боевого дрона, о чем, в частности, заявил министр Вооруженных сил Себастьян Лекорну в своем выступлении 8 октября в Сен-Дизье на праздновании 60-летия стратегических военно-воздушных сил страны. Как сообщило Министерство вооруженных сил через социальные сети, «на авиабазе 113 [ ... ] в честь 60-летия стратегических военно-воздушных сил Себастьен Лекорну объявил о важном событии в области французского воздушного ядерного сдерживания: новом стандарте Rafale F5, который будет нести будущую ядерную ракету ASN4G. Он также объявил о запуске программы создания боевых беспилотников-невидимок, которые будут управляться непосредственно из кабины самолета Rafale F5». «Задачи в этом плане уже были доведены до сведения промышленников несколько недель назад", - сказал французский военный министр.

Согласно сообщениям французских СМИ, постановку такой задачи приветствовала компания Dassault Aviation, которой было поручено разработать этот боевой беспилотник. «Этот боевой беспилотник-невидимка, наряду с Rafale F5, будет способствовать технологическому и эксплуатационному превосходству французских "крыльев" с 2033 года. Dassault Aviation и ее партнеры гордятся тем, что служат интересам французской армии», - подчеркнул Эрик Траппье, генеральный директор Dassault Aviation. Согласно представленным по этому вопросу объяснениям Dassault Aviation для национальных СМИ, разработка этого боевого беспилотника «выиграет от достижений» в разработке nEUROn, «первого европейского демонстратора технологий стелс боевых беспилотников». Он будет адаптирован для совместной борьбы и будет включать технологии, связанные с автономным управлением.

Как известно, демонстратор nEUROn разрабатывался в ходе европейского сотрудничества под руководством Dassault Aviation и объединил усилия таких компаний, как Ruag (Швейцария), Saab (Швеция), Leonardo (Италия), испанской дочерней компании Airbus Defence & Space и HAI (Греция). Он представляет собой 7-тонный разведывательно-ударный беспилотный бомбардировщик длиной в 12,5 метра и с размахом крыльев в 9,2 метра. Он оснащен турбореактивным двигателем Rolls-Royce Turbomeca Adour Mk.951, позволяющим ему летать со скоростью 0,8 Маха на высоте 14 000 метров. Он может нести бомбы с лазерным наведением GBU-12.