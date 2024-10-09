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vizir47
Франция совершенствует ядерное сдерживание с использованием национальных ВВС
Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну заявил о планах по совершенствованию будущего истребителя Rafale F5 и разработке нового боевого беспилотника сопровождения, способного подавлять и уничтожать противовоздушную оборону противника.

С учетом разработанной в рамках сотрудничества между Францией, Германией и Испанией системы воздушного боя будущего [SCAF], планируемой к вводу до 2040 года, французские военно-воздушные силы намерены довести до совершенства свой будущий истребитель Rafale. Ведь именно он, должен будет стать одним из главных компонентов ядерного сдерживания пятой республики в составе стратегических военно-воздушных сил (FAS), военно-воздушных и космических сил (AAE), а также военно-морских ядерных авиационных сил (FANu) национального флота. В этой связи комплекс дополнительных мер и разработок планируется осуществить в 2024-30 годах, на что будет выделен соответствующий военный бюджет.

В этих целях перед представителями национального военно-промышленного комплекса руководством страны поставлена задача создания истребителя-бомбардировщика, способного нести будущую ракету ASN4G (наземная ядерная ракета 4-го поколения), которую планируется взять на вооружение французской армии в 2035 году. Таким образом планируется в течение ближайших 10-15 лет подготовить возможность ее интеграции в боевой самолет нового поколения (NGF, истребитель нового поколения), на котором будет основываться SCAF. Как объяснил Эммануэль Чива, глава Агентства оборонных инноваций (DGA) французского министерства обороны, это «требует от нас воплотить в этом самолете Rafale F5 определенные амбициозные требования, чтобы его боевая способность оставалась надежной, по крайней мере, до 2060 года».

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Как указывают французские военные обозреватели, самолет Rafale, доведенный до стандарта F5, будет истребителем-бомбардировщиком, «сильно отличающимся» от своего предшественника в стандарте F4. «У него будут изменены радар, электронные средства ПРО и компьютерная начинка, так как нынешние его возможности будут не в состоянии обрабатывать сотни тысяч данных», - подчеркнул генерал Стефан Милль, являвшийся начальником штаба военно-воздушных и космических сил Франции в 2023 году.

Помимо решения указанной задачи, в военном бюджете Франции на 2024-30 гг. также запланирована разработка нового боевого беспилотника, который должен будет сопровождать Rafale F5, чтобы наделить его способностью подавлять и уничтожать противовоздушную оборону противника (SEAD). Как указывается представителями Министерства вооруженных сил Франции, этот беспилотник «позволит действовать скрытно и молниеносно, являясь продолжением и усилением Rafale F5, для достижения решающих боевых эффектов». «Обладая этими характеристиками, такой беспилотник должен будет стать краеугольным камнем в борьбе с современными зенитными системами средней и большой дальности», указывают представители французского военного ведомства. 

Поскольку разработка Rafale F5 была начата в 2023 году, сейчас принимаются необходимые меры по ускорению работ по созданию такого боевого дрона, о чем, в частности, заявил министр Вооруженных сил Себастьян Лекорну в своем выступлении 8 октября в Сен-Дизье на праздновании 60-летия стратегических военно-воздушных сил страны. Как сообщило Министерство вооруженных сил через социальные сети, «на авиабазе 113 [ ... ] в честь 60-летия стратегических военно-воздушных сил Себастьен Лекорну объявил о важном событии в области французского воздушного ядерного сдерживания: новом стандарте Rafale F5, который будет нести будущую ядерную ракету ASN4G. Он также объявил о запуске программы создания боевых беспилотников-невидимок, которые будут управляться непосредственно из кабины самолета Rafale F5». «Задачи в этом плане уже были доведены до сведения промышленников несколько недель назад", - сказал французский военный министр.

Согласно сообщениям французских СМИ, постановку такой задачи приветствовала компания Dassault Aviation, которой было поручено разработать этот боевой беспилотник. «Этот боевой беспилотник-невидимка, наряду с Rafale F5, будет способствовать технологическому и эксплуатационному превосходству французских "крыльев" с 2033 года. Dassault Aviation и ее партнеры гордятся тем, что служат интересам французской армии», - подчеркнул Эрик Траппье, генеральный директор Dassault Aviation. Согласно представленным по этому вопросу объяснениям Dassault Aviation для национальных СМИ, разработка этого боевого беспилотника «выиграет от достижений» в разработке nEUROn, «первого европейского демонстратора технологий стелс боевых беспилотников». Он будет адаптирован для совместной борьбы и будет включать технологии, связанные с автономным управлением.

Как известно, демонстратор nEUROn разрабатывался в ходе европейского сотрудничества под руководством Dassault Aviation и объединил усилия таких компаний, как Ruag (Швейцария), Saab (Швеция), Leonardo (Италия), испанской дочерней компании Airbus Defence & Space и HAI (Греция). Он представляет собой 7-тонный разведывательно-ударный беспилотный бомбардировщик длиной в 12,5 метра и с размахом крыльев в 9,2 метра. Он оснащен турбореактивным двигателем Rolls-Royce Turbomeca Adour Mk.951, позволяющим ему летать со скоростью 0,8 Маха на высоте 14 000 метров. Он может нести бомбы с лазерным наведением GBU-12.

#военные новости #военное противостояние #ввс франции #rafale f5
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