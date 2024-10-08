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vizir47
В США начинается коммерциализация полностью электрических самолетов
Eviation Aircraft, разработавшая первый в мире полностью электрический самолет Alice, объявила о коммерциализации вместе с компанией UrbanLink Air Mobility такого типа самолетов в США в целях уменьшения влияния отрасли авиаперевозок на изменение климата.

По мнению американских экологов, совершенствование авиационного транспорта и быстрейшая коммерциализация  самолетов на экологически чистой тяге является существенным потенциалом  в борьбе за глобальное уменьшение выбросов СО2 в атмосферу и может внести значительный вклад в борьбу с изменением климата. Ведь на долю авиации приходится около 2,5 % глобальных выбросов CO2, которые в значительной степени нагревают планету. Поэтому растущий спрос на авиаперевозки требует немедленного перехода к экологичным вариантам, позволяющим снизить нежелательное воздействие отрасли на окружающую среду.

Ряд стран уже начал осуществлять существенные шаги в этом направлении. Так, в настоящее время шведский стартап Heart Aerospace стремится преобразовать авиаперевозки с помощью экологически чистого решения, разрабатывая региональный самолет ES-30 с гибридно-электрическим приводом, который позволит сократить выбросы углекислого газа и эксплуатационные расходы при одновременном повышении качества обслуживания пассажиров. На веб-сайте  компании он описывается как “инновационный гибридно-электрический проект, призванный возродить региональную авиацию и успешно бороться с изменением климата”.

Свой вклад в решение этого вопроса предлагает Eviation Aircraft, американская инновационная компания, разработавшая первый в мире полностью электрический самолет Alice   и объявившая на днях о своем партнерстве с базирующейся в Южной Флориде компанией UrbanLink Air Mobility. Это сотрудничество предполагает предоставление UrbanLink 10 пригородных самолетов Alice, что означает значительный прогресс в области усовершенствованной воздушной мобильности и отрасли авиаперевозок. В рамках сделки также предусмотрен вариант приобретения дополнительных десяти самолетов.

https://i0.wp.com/www.eviation.com/wp-content/uploads/2022/04/Newsroom_Alice_1024x577.jpg?fit=640%2C361&ssl=1

Коммерциализация нового типа самолетов позволит UrbanLink создать полностью электрический парк воздушных, морских и наземных транспортных средств для обеспечения перевозок с нулевым уровнем выбросов. Компания UrbanLink, работающая в таких крупных городах, как Майами, Лос-Анджелес и Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, планирует внедрить Alice в рамках своих решений для городской мобильности. Полностью электрический самолет Alice, объем заказов на который превышает 5 миллиардов долларов США, знаменует собой, по заключениям американских экспертов, новую эру экологически чистых авиаперевозок.

Самолет Alice длиной 57 футов питается от аккумуляторов весом 4 тонны. Благодаря 30-минутной технологии подзарядки, аналогичной той, что используется в электромобилях или сотовых телефонах, девятиместный самолет Alice может пролететь около 550 миль. Максимальная крейсерская скорость самолета составляет 287 миль в час (для справки, максимальная крейсерская скорость Boeing 737 составляет 588 миль в час).

Компания Eviation Aircraft, специализирующаяся исключительно на перевозках на электротранспорте, надеется, что электрические самолеты, способные вместить от 20 до 40 пассажиров, станут повсеместной реальностью через семь-десять лет. 

Как известно, Соединенные Штаты заявили о своей цели добиться нулевых уровней выбросов парниковых газов к 2050 году. Достижение этой цели потребует сокращения выбросов парниковых газов по крайней мере на 40 % по сравнению с уровнем 1990 года уже к 2030 году и достижения глобального нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году или вскоре после этого. Для достижения этих глобальных целей США, по заключению экологов,  необходимо перестроить мировую энергетическую экономику, перестроить сельскохозяйственные системы, остановить и обратить вспять вырубку лесов и эффективно бороться с выбросами углекислого газа. В этом плане весьма важным должно стать сосредоточение внимания на метане (CH4), поскольку на него приходится примерно 0,5 градуса Цельсия из наблюдаемого в настоящее время чистого потепления на 1 градус. США также будут добиваться снижения выбросов парниковых газов путем надежного и поддающегося проверке удаления углекислого газа природными и технологическими методами.

#инновации #инновации в авиации #борьба с потеплением климата #eviation aircraft #полностью электрический самолет alice
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