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vizir47
Нидерланды активизировали свою военную помощь Украине и военное сотрудничество с Киевом
Во время визита в Харьков и Киев голландский министр обороны Рубен Брекельманс объявил об усилении Нидерландами военной поддержки Украины, активном развитии военного сотрудничества с этой страной.

Во время своего визита в Харьков и Киев 6 октября 2024 года голландский министр обороны Рубен Брекельманс объявил, что Нидерланды усиливают свою военную поддержку Украины, активно развивая военное сотрудничество с этой страной. В подтверждение своих слов министр указал на поставку первого из 24 обещанных истребителей F-16 и объявил о значительных дополнительных инвестициях для повышения  боеспособности ВСУ. Министр Брекельманс подчеркнул, что Нидерланды уже сыграли ведущую роль в поставках в Украину истребителей F-16 и систем ПВО Patriot.

В общей сложности Нидерланды выделили €10,4 миллиарда на военную поддержку Украины, из которых €3,8 миллиарда уже предоставлены. С июня эта сумма увеличилась почти на 700 миллионов, которые предназначены в первую очередь для поддержания и обеспечения работоспособности уже поставленной военной техники, предоставления запасных частей и боеприпасов для Panzerhaubitzen, Patriots и F-16, а также медикаментов и боевых пайков для украинских вооруженных сил.

В указанной военной поддержке Киева Нидерландами недавняя поставка истребителей F-16 особо выделяется. После получения экспортной лицензии 1 июля первые истребители F-16 были переданы Украине, Нидерланды вносят свой вклад в техническое обслуживание этих самолетов, выделяя €80 миллионов на контракты по их техническому обслуживанию и поставкам запасных частей, а также инвестируя 450 миллионов евро в приобретение боеприпасов. Кроме того, Нидерланды предоставляют ракеты класса "земля-воздух" из собственных запасов для этих самолетов.

F-16 Fighting Falcon, первоначально разработанный компанией General Dynamics, а в настоящее время выпускаемый компанией Lockheed Martin, является многоцелевым истребителем, находящимся на вооружении с 1978 года. Разработанный для выполнения различных задач, он в равной степени способен вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям, в связи с чем Киев проявляет свою особенную заинтересованность в оснащении украинской армии ими. Впервые поднятый в воздух в 1974 году, F-16 и по сей день остается ключевым оружием  ВВС многих стран. Было построено почти 4600 единиц таких самолетов.

В дополнение к упомянутой поддержке, пакет военной помощи Нидерландов включает в себя различные боевые машины, такие как танки Leopard 2A4, гусеничные бронированные машины YPR и Viking. Также предоставляется артиллерийская поддержка и системы противовоздушной обороны, включая гаубицы DITA и компоненты для систем Patriot, что обеспечивает полный спектр оборонительных и наступательных возможностей для продолжения ВСУ боевых действий в ходе СВО.

Министр обороны Рубен Брекельманс во время визита в Харьков обнародовал также еще одну военную инициативу королевства – выделение инвестиций в размере €400 миллионов для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов в сотрудничестве с Украиной. Половина беспилотных летательных аппаратов будет производиться в Нидерландах, в то время как другая половина - в Украине и ряде западных стран-партнерах. Беспилотники будут предназначены для выполнения различных задач, включая разведку, оборону и наступательные операции. “В первую очередь будущие беспилотники предназначены для использования в воздухе, но также они могут быть адаптированы для наземных и морских операций”, - пояснил Брекельманс. “Нидерланды по-прежнему привержены поддержке Украины в области оснащения ее новейшими военными технологиями, и эта инициатива с беспилотниками является шагом в указанном направлении”, - заявил министр.

В сообщении в социальных сетях министр обороны написал: “Мы остаемся на переднем крае поддержки Украины”. В беседе с информационным агентством ANP Брекельманс подчеркнул, что несколько других западных стран также работают над аналогичными инициативами дополнительной военной помощи Украине, в частности, в области повышения и улучшения оснащенности Украины современными и различными типами беспилотных аппаратов. «Если недавно разработанные на Западе беспилотники окажутся эффективными, то Министерством обороны Нидерландов будут выделены дополнительные средства для расширения их производства», - подчеркнул голландский министр обороны Рубен Брекельманс.

 

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