Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Любая афганская женщина может претендовать на статус беженца, согласно европейскому правосудию
Европейский суд (ECJ), являющийся высшим судебным органом Европейского союза, принял решение, что отныне любая афганская женщина может претендовать на статус беженца, согласно европейскому правосудию.

Проблема прав женщин в Афганистане в последние дни стала вновь активно обсуждаться в Европе в связи с отказом властями Австрии признать статус беженца за двумя афганскими женщинами, подавшими заявления о предоставлении им убежища в 2015 и 2020 годах. Обе женщины обжаловали этот отказ в Верховном административном суде Австрии, который, в свою очередь, обратился за решением этого вопроса в Европейский суд (ECJ), являющийся  высшим судебным органом Европейского союза.

Описание: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=5ae91e8688feff4aa3a14377c4c597c9d29db795-8751803-images-thumbs&n=13

Согласно судебным документам, одна из женщин, идентифицированная как AH, была вынуждена покинуть Афганистан и вместе со своей матерью мигрировать в Иран в возрасте 13 лет после того, как ее отец-наркоман попытался продать ее, чтобы оплатить свою наркозависимость.

Другая женщина, известная как FN и родившаяся в 2007 году, никогда не проживала в Афганистане, ее семья находилась в Иране без вида на жительство. Она и ее семья не имели права работать, а она не смогла получить образование. В своем обращении для получения статуса беженца FN заявила, что, в случае депортации в Афганистан, она, как женщина, “подвергнется риску ущемления в правах и санкциям там, не будет посещать школу и, возможно, не сможет содержать себя”.

Европейский суд, который находится в Люксембурге, рассмотрел обращение Вены и двух женщин-афганок после отказа австрийских властей признать за ними статус беженца. Он вынес решение, что любая афганская женщина может претендовать на статус беженца, согласно европейскому правосудию, из-за дискриминационных мер, принятых против них талибами. “Нет необходимости доказывать, что существует риск того, что заявительница фактически и конкретно подвергнется преследованиям, если она вернется в страну своего происхождения, - говорится в постановлении Европейского суда. - Достаточно принять во внимание только ее национальность и пол”. 

Как отмечают обозреватели, независимо от того, сохраняют ли государства-члены суверенитет в отношении предоставления убежища или отказа в нем, решения Европейского суда создадут прецедент.

На данный момент Швеция, Финляндия и Дания уже предоставили статус беженца всем афганским женщинам, ищущим убежища.

Россия считает, что проблема прав женщин является внутренним делом Афганистана, в связи с чем этот вопрос был снят с повестки дня в российско-афганских отношениях. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе встречи в московском формате консультаций по афганской проблематике.

 

#афганистан #права женщин в афганистане #статус беженца для афганок
+
Написать комментарий (0)
Россия планирует увеличить товарооборот с Афганистаном до $3 млрд. к 2025 году
Телеканал CNN в суде объяснил свои действия «уважением норм Шариата»
Представители «Талибан» планируют в октябре посетить саммит БРИКС в Казани
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два российских БТР успешно противостояли колонне из 19 единиц боевой техники ВСУ в Курской области
+
Анонсированы первые устройства Xiaomi, получившие обновление HyperOS 2.0
1
Опубликованы изображения One UI 7 на Galaxy S24 Ultra с целым рядом изменений
+
Redmi Note 14 Pro+ стал самым быстро продаваемым смартфоном 2024 года
+
Два российских бронетранспортёра 82А сумели противостоять колонне из 19 бронемашин ВСУ
+
Sony закрыла последнюю лазейку, позволяющую запускать пиратские игры на PlayStation 5
1
В Калуге значительно увеличен выпуск модульных газотурбинных электростанций
2
Армия США испытывает БПЛА на солнечных батареях, способный месяцами летать в стратосфере
2
XDA Developers: линейка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 может разочаровать пользователей
3
Производители браузеров обвиняют Microsoft в несправедливом преимуществе Edge
4
Разработчики Star Wars Outlaws выпустили второе обновление, нацеленное на решение массы недочётов
+
Комплекс "Искандер-М" получит новую гибридную ракету с повышенной проникающей способностью
+
NVIDIA готовится одновременно представить RTX 5080 и RTX 5090
2
Россия потратит 240 миллиардов рублей на развитие индустрии микропроцессоров
21
Портовые рабочие в США согласились прекратить забастовку после увеличения жалования на 62%
+
Hisense представила новый проектор C2 с яркостью 2000 ANSI-люмен и частотой обновления 120 Гц
+
Redmi Note 14 Pro Plus стал неофициально доступен за пределами Китая
+
Появились первые тесты игровых Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D
8
Как Су-34 в зоне СВО стал супероружием: путь от «утенка» до «боевого селезня» и «адской утки»
+
Samsung объявила о запуске стабильной версии One UI 7 лишь в следующем году
+

Популярные статьи

Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
17
Cities Skylines – как правильно строить город и лайфхак для расширения Parklife
+
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 4
5
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
18
Почему в СССР забросили разработку самого большого вертолёта ЯК-60
3
PlayStation 5 Pro не будет автоматически улучшать графику в играх, поэтому ПК намного выгоднее
11
Microsoft про Xbox - мы не знаем, почему сторонние издатели не хотят выпускать игры на нашей консоли
3

Сейчас обсуждают

Никита Davine-Lu-Linvega
00:48
Чмобисофт похоже так и не поняли где они просчитались. Нужно ещё больше фемок и палитры в игры залить, думаю это сможет исправить ситуацию.
Ubisoft в кризисе: Директор по монетизации осуждает критику геймеров
Наталья Мартынова
00:41
Порвало красного.
Welt: НАТО наращивает мощь, намереваясь довести число боевых бригад до 131
REY_B_
00:40
Да всё проще - конструктивно этот вертолёт не мог сесть на одном двигателе или авторотации. Плюс имел проблемы с перехлёстом винтов. Тот же Чинук, хоть и выглядит грузоподъёмным, но поднимает всего 12...
Почему в СССР забросили разработку самого большого вертолёта ЯК-60
Nvidia&Intel Hater
00:26
то есть с конч мылом.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Nvidia&Intel Hater
00:24
а что ж ты до 1.5 то рендер опустил клоун.там все будет плохо у тебя с натвиом
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Drjusha Leto
00:22
Потому, что бараны переводят гугл переводчиком foundry как литейное и node как узел. Занимаются просто переводом статей с англоязычных сайтов, скатились в полную параша. А последние годы так вообще в ...
Выход пригодных 3-нм чипов Samsung так низок, что будущее ее литейного подразделения под угрозой
4pokalin
00:13
Всё правильно, сделали херню и транса этого ещё на одну из главных ролей взяли, как тут не провалиться.
Сиквел «Джокера» провалился: фильм начал со слабых стартовых сборов и низких оценок
World Trailer
00:06
"Компания Intel больше не будет работать над проблемой нестабильности своих процессоров." Да и правильно... оно как-то забудется если подобного не будет в новых поделках... А голубой фанат он как г...
Welt: НАТО наращивает мощь, намереваясь довести число боевых бригад до 131
Валерий Агапов
00:05
Этим Интел известен с рождения. Даже сегодня в каталогах, сборках и т.п. они в большинстве. Но надо отдать им должное. Если бы не прокол с 13... 14..., то особо ругать не за что. А пока ждём новинок о...
Intel представит новые процессоры Arrow Lake вместе с материнскими платами Z890 10 октября
Nvidia&Intel Hater
23:58
ему все тут по губам провели уже
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем