Европейский суд (ECJ), являющийся высшим судебным органом Европейского союза, принял решение, что отныне любая афганская женщина может претендовать на статус беженца, согласно европейскому правосудию.

Проблема прав женщин в Афганистане в последние дни стала вновь активно обсуждаться в Европе в связи с отказом властями Австрии признать статус беженца за двумя афганскими женщинами, подавшими заявления о предоставлении им убежища в 2015 и 2020 годах. Обе женщины обжаловали этот отказ в Верховном административном суде Австрии, который, в свою очередь, обратился за решением этого вопроса в Европейский суд (ECJ), являющийся высшим судебным органом Европейского союза.

Согласно судебным документам, одна из женщин, идентифицированная как AH, была вынуждена покинуть Афганистан и вместе со своей матерью мигрировать в Иран в возрасте 13 лет после того, как ее отец-наркоман попытался продать ее, чтобы оплатить свою наркозависимость.

Другая женщина, известная как FN и родившаяся в 2007 году, никогда не проживала в Афганистане, ее семья находилась в Иране без вида на жительство. Она и ее семья не имели права работать, а она не смогла получить образование. В своем обращении для получения статуса беженца FN заявила, что, в случае депортации в Афганистан, она, как женщина, “подвергнется риску ущемления в правах и санкциям там, не будет посещать школу и, возможно, не сможет содержать себя”.

Европейский суд, который находится в Люксембурге, рассмотрел обращение Вены и двух женщин-афганок после отказа австрийских властей признать за ними статус беженца. Он вынес решение, что любая афганская женщина может претендовать на статус беженца, согласно европейскому правосудию, из-за дискриминационных мер, принятых против них талибами. “Нет необходимости доказывать, что существует риск того, что заявительница фактически и конкретно подвергнется преследованиям, если она вернется в страну своего происхождения, - говорится в постановлении Европейского суда. - Достаточно принять во внимание только ее национальность и пол”.

Как отмечают обозреватели, независимо от того, сохраняют ли государства-члены суверенитет в отношении предоставления убежища или отказа в нем, решения Европейского суда создадут прецедент.

На данный момент Швеция, Финляндия и Дания уже предоставили статус беженца всем афганским женщинам, ищущим убежища.

Россия считает, что проблема прав женщин является внутренним делом Афганистана, в связи с чем этот вопрос был снят с повестки дня в российско-афганских отношениях. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе встречи в московском формате консультаций по афганской проблематике.