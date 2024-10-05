Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
США возобновляют производство ядерных боеголовок, объявив об изготовлении первого детонатора
Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США объявило об изготовлении первого готового к использованию образца ядерного детонатора для новой ядерной боеголовки W87-1.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США объявило о завершении изготовления первого готового к использованию образца жизненно важного компонента – ядерного детонатора (“plutonium pit”) для новой  ядерной боеголовки W87-1. “Plutonium pit” является важнейшим компонентом, который действует как "пусковое устройство" первой ступени, используемое для инициирования детонации термоядерного устройства.

Боеголовки W87-1 будут использоваться в будущих межконтинентальных баллистических ракетах Sentinel с ядерными боеголовками, программа создания которых значительно превышает выделенный ранее бюджет и сталкивается с многочисленными проблемами.

Описание: https://www.twz.com/wp-content/uploads/2023/11/01/minuteman-iii-silo.jpg?strip=all&quality=85&w=1024


Как стало известно, расходы на разработку новой МБР Sentinel уже оцениваются в почти 141 миллиард долларов, что почти вдвое превышает первоначальную оценку, и может вызвать  задержку с ее появлением на годы. Основным фактором, повышающим затраты, является, в основном, необходимость модернизации существующих ракетных шахт и другой пусковой инфраструктуры, а также инфраструктуры командования и контроля, а не самой ракеты.

Согласно опубликованным Пентагоном сведениям, МБР Sentinel  должна стать важнейшим компонентом национальной системы ядерного сдерживания наземного базирования, она заменит устаревающие МБР Minuteman III с ее ядерной боеголовкой W78, которая была впервые представлена в 1979 году и представляет собой старейшее оружие в ядерном арсенале США. Развертывание межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel запланировано на начало 2030-х годов.

Чтобы осуществить указанную замену ядерных боеголовок и, соответственно, межконтинентальных баллистических ракет, NNSA нуждается в новых ядерных детонаторах, которые представляют собой  полые плутониевые сердечники делящихся “первичных элементов” (пусковых устройств) современных двухступенчатых боеголовок. Взрыв боеголовки может произойти после доведения ядерного заряда до сверхкритического состояния, что приводит к экспоненциально растущей цепной реакции деления плутония. Этот ядерный взрыв, “усиленный” нейтронами, образующимися в результате термоядерной реакции в газообразном тритии-дейтерии, впрыснутом в середину пустотелого сердечника непосредственно перед взрывом, приведет к гораздо более мощному “вторичному” ядерному взрыву, связанному с делением и термоядерным синтезом.  Внутри этого сердечника с плутонием-239 находится камера с газообразным водородом. Высокие температуры и давление, создаваемые при делении плутония-239, приводят к слиянию атомов водорода. В процессе термоядерного синтеза высвобождаются нейтроны, которые возвращаются в плутоний-239, расщепляя больше атомов и ускоряя цепную реакцию деления, создавая более мощную бомбу.

Известно, что мощность использующейся в МБР Minuteman III боеголовки W78 составляет 335 килотонн. Неясно, какова будет точная мощность новой боеголовки W87-1, но ее проектная мощность была определена в 300 килотонн. Предполагается, что последний модифицированный  вариант этой боеголовки может иметь увеличенную мощность заряда до 475 килотонн (для сравнения, бомба, сброшенная на Хиросиму, была значительно менее мощной - в 16 килотонн).

Как указывают отдельные  американские СМИ, США не производили  новые ядерные детонаторы более трех десятилетий. Во время холодной войны США могли изготавливать сотни детонаторов каждый год, но производство прекратилось в 1989 году из-за судебных процессов с экологами. Так, расположенный за пределами Денвера завод в Роки-Флэтс, долгое время работавший в обстановке секретности, был способен производить более 1000 боезапасов в год, прежде чем в 1989 году работы были остановлены по экологическим и нормативным соображениям. В 1996 году Министерство энергетики ввело ограничения на производственные мощности другого завода в Лос-Аламосе.

В последнее время, на фоне обострения Вашингтоном военного противостояния с Китаем, обвинений Пекина в резком наращивании ядерных запасов и арсенала межконтинентальных баллистических ракет,  США взяли курс на создание и поддержание стабильного производства плутониевых зарядов. Однако планы по разработке новых плутониевых шахт сталкиваются с рядом трудностей. “Одна из производственных линий находится на продвинутой стадии монтажа в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, где сосредоточены американские специалисты по добыче полезных ископаемых, - поясняется в докладе Bulletin of the Atomic Scientists за 2023 год. – Другое производство планируется на участке Министерства энергетики в Саванна-Ривер в Южной Каролине”. Цель состоит в том, чтобы восстановить “возможности по производству плутониевых детонаторов в объеме не менее 80 в год... и рекапитализировать производственные мощности, которые были атрофированы в эпоху после окончания холодной войны на предприятиях по обеспечению ядерной безопасности”, - указывают американские СМИ  со ссылкой на заявление NNSA.  

Указанное заявление NNSA о рекапитализации плутониевых установок по производству ядерных взрывателей приобретает особую важность, поскольку именно на плутониевом заводе №4 в Лос-Аламосской национальной лаборатории сейчас был произведен первый боеготовой детонатор для новой ядерной боеголовки W87-1, о чем и заявило Национальное управление ядерной безопасности  Министерства энергетики США.

 Как отмечают международные обозреватели, указанное производство плутониевых детонаторов означает официальное возобновление производства ядерных боеголовок в США. И в этом плане начатое производство ядерной боеголовки W87-1 является, по их замечаниям, значительным шагом в модернизации арсеналов ядерного оружия Соединенных Штатов. “Эти комплексные усилия, предпринятые нашими партнерами по миссии, представляют собой важный шаг на нашем пути к восстановлению и модернизации возможностей NNSA по производству плутониевых зарядов в количествах, необходимых для удовлетворения военных потребностей, установленных Министерством обороны”, - сказал доктор Марвин Адамс, заместитель администратора оборонных программ.

По прогнозам, к середине 2030-х годов еще один завод по переработке плутония в Саванна-Ривер, расположенный на полигоне в Саванна-Ривер, также сможет производить как минимум 50 ядерных детонаторов в год.

#военные новости #военное противостояние #модернизация яо сша #развертывание мбр sentinel #ядерная боеголовка w87-1 #ядерный потенциал сша
+
Написать комментарий (0)
Люксембург присоединился к «Коалиции беспилотников» в поддержку Украины
ВМФ США могут получить истребитель 6-го поколения раньше американских ВВС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
14
Два российских БТР успешно противостояли колонне из 19 единиц боевой техники ВСУ в Курской области
+
Анонсированы первые устройства Xiaomi, получившие обновление HyperOS 2.0
+
Redmi Note 14 Pro+ стал самым быстро продаваемым смартфоном 2024 года
+
Опубликованы изображения One UI 7 на Galaxy S24 Ultra с целым рядом изменений
+
Два российских бронетранспортёра 82А сумели противостоять колонне из 19 бронемашин ВСУ
+
Разработка моделей ИИ компании Character.ai будет прекращена после сделки с Google
+
Sony закрыла последнюю лазейку, позволяющую запускать пиратские игры на PlayStation 5
+
В Калуге значительно увеличен выпуск модульных газотурбинных электростанций
2
Израиль внёс изменения в спутниковые снимки авиабазы Неватим после иранского удара
+
Армия США испытывает БПЛА на солнечных батареях, способный месяцами летать в стратосфере
2
MWM: Специалисты «Уралвагонзавода» могут получить доступ к секретным технологиям подбитого Leopard
+
Концерн «Калашников» наращивает производство авиационных пушек ГШ-301
+
Разработчики Star Wars Outlaws выпустили второе обновление, нацеленное на решение массы недочётов
+
Россия потратит 240 миллиардов рублей на развитие индустрии микропроцессоров
21
Портовые рабочие в США согласились прекратить забастовку после увеличения жалования на 62%
+
OneUI 7 от Samsung получит AI-поиск фотографий в «Галерее»
+
NVIDIA готовится одновременно представить RTX 5080 и RTX 5090
1
Производители браузеров обвиняют Microsoft в несправедливом преимуществе Edge
3
Hisense представила новый проектор C2 с яркостью 2000 ANSI-люмен и частотой обновления 120 Гц
+

Популярные статьи

Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
15
"Собиратель душ", "Уродина", "В тумане" - краткий обзор фильмов
2
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
338
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 4
5
Cities Skylines – как правильно строить город и лайфхак для расширения Parklife
+
PlayStation 5 Pro не будет автоматически улучшать графику в играх, поэтому ПК намного выгоднее
11
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
6
Пять худших хэллоуинских игр, в которые я играл
+
Почему в СССР забросили разработку самого большого вертолёта ЯК-60
+
Microsoft про Xbox - мы не знаем, почему сторонние издатели не хотят выпускать игры на нашей консоли
1

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
17:08
Какие выдумки клону.у него не схдится вообще ни с кем.и да.он на 3 писи сидит -там материнка на b450 в описании-уже -20 процентов.и его результаты в разы от всех отличаются.я подзабыл на него массовые...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Китя
17:06
Cейчас вышла новая игра. Эксклюзив PS 4-5. Игра Until Dawn 2024 очень похожа на резик ивл. Так что пока качаю. Думаю тестов на 3050 не будет. Там все матерятся из-за системных требований игры.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Nvidia&Intel Hater
17:06
выше новый тесты подошли.от новых авторов -твоя как обычно в заглот сосет
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Мимо
17:03
Сирожа, не выставляй себя отъявленным пистоболом: https://barikada.sk/?p=16131 "По итогам 2023 года цены выросли во всех 12 группах товаров и услуг, стоимость которых отслеживает Статистическое управ...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
FelsheR-Vzvz
17:01
Не, я за Зюганова! Власовцев всех бы надо, один на зоне не дожил до праздника!)
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
si-cat
17:00
" Буквально на днях! " "Ну вот уже совсем скоро! " " В течение полугода!" " Ну в следующем поколении точно!" Спонсор АМД - лапша быстрого приготовления... 🤣🤣🤣🤣🤣
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Nvidia&Intel Hater
16:59
ну и зачем ты концовку сказал а
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
FelsheR-Vzvz
16:59
Тогда вообще никого. Ответить нечего?) Думаешь Россия проиграет? И фанатеть от Родины плохо?
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Nvidia&Intel Hater
16:58
у него там вылетает все просто ибо карта кал полный.на первом уровне еще чет ток с мылом может.вот еще тестик как его обоссалась.другой.Эпически просирает,так что все его видосы чистой воды лажа -он ф...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Мимо
16:57
Ты это как тот чел с эрегированным куем в 5 см, орущим - "посмотрите на моего гиганта!".
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем