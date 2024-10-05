Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США объявило об изготовлении первого готового к использованию образца ядерного детонатора для новой ядерной боеголовки W87-1.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США объявило о завершении изготовления первого готового к использованию образца жизненно важного компонента – ядерного детонатора (“plutonium pit”) для новой ядерной боеголовки W87-1. “Plutonium pit” является важнейшим компонентом, который действует как "пусковое устройство" первой ступени, используемое для инициирования детонации термоядерного устройства.

Боеголовки W87-1 будут использоваться в будущих межконтинентальных баллистических ракетах Sentinel с ядерными боеголовками, программа создания которых значительно превышает выделенный ранее бюджет и сталкивается с многочисленными проблемами.





Как стало известно, расходы на разработку новой МБР Sentinel уже оцениваются в почти 141 миллиард долларов, что почти вдвое превышает первоначальную оценку, и может вызвать задержку с ее появлением на годы. Основным фактором, повышающим затраты, является, в основном, необходимость модернизации существующих ракетных шахт и другой пусковой инфраструктуры, а также инфраструктуры командования и контроля, а не самой ракеты.

Согласно опубликованным Пентагоном сведениям, МБР Sentinel должна стать важнейшим компонентом национальной системы ядерного сдерживания наземного базирования, она заменит устаревающие МБР Minuteman III с ее ядерной боеголовкой W78, которая была впервые представлена в 1979 году и представляет собой старейшее оружие в ядерном арсенале США. Развертывание межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel запланировано на начало 2030-х годов.

Чтобы осуществить указанную замену ядерных боеголовок и, соответственно, межконтинентальных баллистических ракет, NNSA нуждается в новых ядерных детонаторах, которые представляют собой полые плутониевые сердечники делящихся “первичных элементов” (пусковых устройств) современных двухступенчатых боеголовок. Взрыв боеголовки может произойти после доведения ядерного заряда до сверхкритического состояния, что приводит к экспоненциально растущей цепной реакции деления плутония. Этот ядерный взрыв, “усиленный” нейтронами, образующимися в результате термоядерной реакции в газообразном тритии-дейтерии, впрыснутом в середину пустотелого сердечника непосредственно перед взрывом, приведет к гораздо более мощному “вторичному” ядерному взрыву, связанному с делением и термоядерным синтезом. Внутри этого сердечника с плутонием-239 находится камера с газообразным водородом. Высокие температуры и давление, создаваемые при делении плутония-239, приводят к слиянию атомов водорода. В процессе термоядерного синтеза высвобождаются нейтроны, которые возвращаются в плутоний-239, расщепляя больше атомов и ускоряя цепную реакцию деления, создавая более мощную бомбу.

Известно, что мощность использующейся в МБР Minuteman III боеголовки W78 составляет 335 килотонн. Неясно, какова будет точная мощность новой боеголовки W87-1, но ее проектная мощность была определена в 300 килотонн. Предполагается, что последний модифицированный вариант этой боеголовки может иметь увеличенную мощность заряда до 475 килотонн (для сравнения, бомба, сброшенная на Хиросиму, была значительно менее мощной - в 16 килотонн).

Как указывают отдельные американские СМИ, США не производили новые ядерные детонаторы более трех десятилетий. Во время холодной войны США могли изготавливать сотни детонаторов каждый год, но производство прекратилось в 1989 году из-за судебных процессов с экологами. Так, расположенный за пределами Денвера завод в Роки-Флэтс, долгое время работавший в обстановке секретности, был способен производить более 1000 боезапасов в год, прежде чем в 1989 году работы были остановлены по экологическим и нормативным соображениям. В 1996 году Министерство энергетики ввело ограничения на производственные мощности другого завода в Лос-Аламосе.

В последнее время, на фоне обострения Вашингтоном военного противостояния с Китаем, обвинений Пекина в резком наращивании ядерных запасов и арсенала межконтинентальных баллистических ракет, США взяли курс на создание и поддержание стабильного производства плутониевых зарядов. Однако планы по разработке новых плутониевых шахт сталкиваются с рядом трудностей. “Одна из производственных линий находится на продвинутой стадии монтажа в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, где сосредоточены американские специалисты по добыче полезных ископаемых, - поясняется в докладе Bulletin of the Atomic Scientists за 2023 год. – Другое производство планируется на участке Министерства энергетики в Саванна-Ривер в Южной Каролине”. Цель состоит в том, чтобы восстановить “возможности по производству плутониевых детонаторов в объеме не менее 80 в год... и рекапитализировать производственные мощности, которые были атрофированы в эпоху после окончания холодной войны на предприятиях по обеспечению ядерной безопасности”, - указывают американские СМИ со ссылкой на заявление NNSA.

Указанное заявление NNSA о рекапитализации плутониевых установок по производству ядерных взрывателей приобретает особую важность, поскольку именно на плутониевом заводе №4 в Лос-Аламосской национальной лаборатории сейчас был произведен первый боеготовой детонатор для новой ядерной боеголовки W87-1, о чем и заявило Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США.

Как отмечают международные обозреватели, указанное производство плутониевых детонаторов означает официальное возобновление производства ядерных боеголовок в США. И в этом плане начатое производство ядерной боеголовки W87-1 является, по их замечаниям, значительным шагом в модернизации арсеналов ядерного оружия Соединенных Штатов. “Эти комплексные усилия, предпринятые нашими партнерами по миссии, представляют собой важный шаг на нашем пути к восстановлению и модернизации возможностей NNSA по производству плутониевых зарядов в количествах, необходимых для удовлетворения военных потребностей, установленных Министерством обороны”, - сказал доктор Марвин Адамс, заместитель администратора оборонных программ.

По прогнозам, к середине 2030-х годов еще один завод по переработке плутония в Саванна-Ривер, расположенный на полигоне в Саванна-Ривер, также сможет производить как минимум 50 ядерных детонаторов в год.