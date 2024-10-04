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vizir47
ВМФ США могут получить истребитель 6-го поколения раньше американских ВВС
На фоне решения ВВС США временно приостановить свою инициативу по созданию истребителя следующего поколения NGAD, военно-морской флот, напротив, продолжает активно продвигать свою аналогичную программу создания новых истребителей-невидимок F/A-XX.

Как следует из последних публикаций специализирующихся на военной тематике изданий США, американские ВВС решили временно приостановить свою инициативу по созданию господствующего в воздухе истребителя следующего поколения NGAD из-за опасений по поводу высокой стоимости и ее эффективности против новых угроз. Руководство ВВС склоняется пока  к более экономичной альтернативе этому проекту.

Как указывают американские военные эксперты, стоимость NGAD можно было бы снизить, но это могло бы привести к компромиссу в отношении дальности полета и полезной нагрузки, что, возможно, привело бы к выбору одного двигателя вместо двух. Что же касается дальности полета истребителей NGAD, то считается, что эту проблему можно решить только если бы появилась система дозаправки в воздухе следующего поколения (NGAS) в будущем. 

Таким образом, в настоящее время программа NGAD ВВС находится на стадии глубокого пересмотра, и в нее могут быть внесены существенные изменения, чтобы лучше отразить то, что служба хочет (или может себе позволить) от своего следующего истребителя. Прежде всего, такая ситуация была обусловлена осознанием того, что этот высокоэффективный самолет может стоить в три раза дороже нового F-35 — более 300 миллионов долларов за экземпляр. Поэтому военно-воздушные силы сейчас присматриваются к гораздо менее дорогим самолетам и их проектам, которые будут продаваться примерно по той же цене, что и F-35 или F-15EX, - примерно от 90 до 100 миллионов долларов за каждый.

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На этом фоне военно-морской флот США, напротив, продолжает активно продвигать свою аналогичную программу создания новых истребителей-невидимок F/A-XX, в результате чего ВМФ США могут получить раньше американских ВВС истребитель шестого поколения.

В подтверждение этому 2 октября высокопоставленный представитель военно-морского флота заявил, что вскоре якобы ожидается заключение контракта на палубный истребитель следующего поколения и такой ударный реактивный самолет дальнего действия поступит на вооружение ВМФ в 2030-х годах.

“Мы ожидаем поступление самолетов шестого поколения, чтобы иметь возможность использовать передовые и самые совершенные технические инновации, интегрировать пилотируемую и беспилотную авиацию вместе”, - сказала начальник военно-морских операций США адмирал Лиза Франкетти. “У нас есть три компании, которые представили предложения по этому поводу, и прямо сейчас мы занимаемся отбором среди них”, - сказала Лиза Франкетти журналистам на Межамериканской военно-морской конференции (IANC) в Рио-де-Жанейро 24 сентября. Этими тремя компаниями являются конкурирующие между собой Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman, которые, по мнению представителей ВМФ США, вскоре будут бороться за контракт на истребитель шестого поколения для военно-морского флота.

Согласно сообщениям американских военных аналитиков, военно-морской флот США сейчас активно работает над своей программой F/A-XX – замены существующих истребителей самолетами шестого поколения,  которые будут выполнять функции многоцелевых истребителей F/A-18 Super Hornet и штурмовика радиоэлектронной борьбы E/A-18 Growler. Цель состоит в том, чтобы увеличить дальность полета и получить дополнительные возможности в части обнаружения противника и радиоэлектронной борьбы по сравнению с находящимися на вооружении истребителями пятого поколения F-35C. При этом признается, что военно-морской флот США тоже сталкивается с бюджетными трудностями, из-за чего ранее в этом году было ограничено финансирование проекта F/A-XX и Конгресс может еще больше сократить этот бюджет. Вместе с тем, сделанные Лизой Франкетти замечания в определенной степени свидетельствуют о том, что ВМФ США по-прежнему считает разработку истребителя с экипажем приоритетной задачей, даже несмотря на то, что будущее истребителя следующего поколения ВВС остается неопределенным.

“Воздушные платформы в равной степени являются одним из наших стратегических преимуществ”, - сказала она, отметив, что другим принципиальным преимуществом являются подводные лодки. Франкетти предположила, что, хотя для различных родов войск важно в какой-то степени координировать свои планы по созданию самолетов на будущее, совсем не обязательно, что решение ВВС приостановить их проект NGAD застопорит прогресс в разработке F/A-XX.

Таким образом, ВМФ США ожидает, что его истребитель шестого поколения поступит на вооружение в 2030—х годах, что даст ему возможность действовать бок о бок с беспилотниками и выполнять миссии на больших расстояниях, то есть обладать способностями, которые считаются необходимыми для будущего конфликта с Китаем.

#военные новости #военное противостояние #ngad #f/a-xx #истребители сша шестого поколения
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