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vizir47
Украина получила батарею ПРО Patriot из Румынии
3 октября Румыния передала Украине свою батарею противоракетной обороны Patriot. По сообщению американского производителя, компании Raytheon, система может нейтрализовать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны и передовые самолеты.

3 октября 2024 года на Украину прибыла система противоракетной обороны Patriot, предоставленная Румынией, членом НАТО, о чем объявили СМИ обеих стран. Как отмечают украинские обозреватели, эта система имеет решающее значение для ВСУ в плане перехвата ракет, которые продолжают наносить значительный ущерб Украине. Поставка совпала с неожиданным визитом в Киев нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который состоялся всего через два дня после его вступления в должность.

Описание: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=0b791e722a5b90abb9012ef73fa7604ec12ae769-10717580-images-thumbs&n=13

Противоракетная система MIM-104 Patriot является модульной и мобильной, с возможностью быстрого развертывания менее чем за час. По сообщению американского производителя, компании Raytheon, система может нейтрализовать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны и передовые самолеты. Эта система, используемая в основном Соединенными Штатами и несколькими союзными им странами, оснащена современными ракетами-перехватчиками и высокоэффективными радарами. Ее роль заключается в защите от воздушных угроз как части интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Аббревиатура названия системы Patriot происходит от английского: Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, что означает «фазированная радиолокационная сеть для целевого перехвата». Система Patriot находится на вооружении США с 1980-х годов, а затем и в таких странах, как Израиль, Германия, Саудовская Аравия и, совсем недавно, в Украине. Система постоянно модернизируется в соответствии с меняющимися угрозами.

Система Patriot использует такие ключевые компоненты, как радары AN/MPQ-53 или AN/MPQ-65, которые обнаруживают и отслеживают цели. Радары системы имеют дальность действия более 150 км и могут отслеживать до ста целей одновременно, согласно спецификациям, предоставленным НАТО в 2015 году. Станция управления AN/MSQ-104 рассчитывает траектории используемых ракеты PAC-2 и PAC-3, оснащенных радиолокационными системами наведения, устойчивыми к электронному противодействию. Ракета-перехватчик PAC-2 использует взрывную боеголовку с фрагментацией, которая взрывается возле вражеской ракеты. Вариант ракеты PAC-3 использует более продвинутую технологию, нанося прямым попаданием удар непосредственно по боеголовке вражеской баллистической ракеты. Батарея Patriot может нести до четырех ракет PAC-2 или 16 ракет PAC-3.

Учебные курсы для подготовки военнослужащих, которые будут использовать Patriot, длятся несколько месяцев в зависимости от функциональных обязанностей: курс оператора системы запуска длится 13 недель, а курс оператора управления огнем - 20 недель. Курс ремонтников системы длится 53 недели.

Румыния приобрела систему Patriot после присоединения Крыма к России для усиления своей защиты от баллистических и воздушных угроз. Румыния начала интегрировать батареи Patriot в систему национальной обороны в 2020 году в рамках своих обязательств перед НАТО.

Владимир Зеленский в эфире телеканала X выразил 3 октября благодарность странам, поддерживающим противовоздушную оборону Украины, в частности, Румынии за поставку батареи Patriot. Министерство обороны Румынии подтвердило представителям СМИ, что система Patriot была успешно доставлена. Представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину указал, что система Patriot была передана после того, как правительство Румынии в сентябре приняло закон, разрешающий такую передачу. Эта правовая база позволяет Украине использовать полученную от Бухареста систему бесплатно.

Теперь, после передачи комплекса Patriot Киеву Бухарест, в соответствии с постановлением главы государства, занялся «восстановлением возможностей» противовоздушной обороны своей страны путем покупки у США еще одного ЗРК Patriot на замену переданному Украине.

#сво #военные новости #военное противостояние #mim-104 patriot #военная помощь румынии украине #про украины
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