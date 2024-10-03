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vizir47
Бельгия отправляет в Украину три 155-мм самоходные гаубицы Caesar
Бельгия активизировала военную помощь Украине и готовится передать Киеву три 155-мм самоходные гаубицы Caesar в рамках масштабной западной инициативы.

Согласно сообщению бельгийского информагентства RTBF, Бельгия готовится передать Киеву три 155-мм самоходные гаубицы Caesar в рамках масштабной западной инициативы по поддержке Украины в СВО. Указанная бельгийская инициатива стоимостью 12 миллионов евро включает в себя как приобретение, так и безвозмездную передачу артиллерийских установок.

На сегодняшний день семейство самоходных гаубиц Caesar, разработанное и производимое французской компанией Nexter Systems, включает в себя варианты 6x6 Mk1, Mk2 и 8x8. Самоходная гаубица Caesar устанавливается на грузовиках и может производить шесть выстрелов в минуту, поражать цели на расстоянии до 40 километров. Она экипирована усовершенствованной системой управления огнем, которая обеспечивает быстрое наведение на цель. Гаубица может перевозиться самолетом C-130. Более 300 единиц этой техники были проданы за последний период в различных конфигурациях в такие страны, как Франция, Дания, Чехия, Таиланд, Индонезия и несколько стран Ближнего Востока. Система продемонстрировала оперативную эффективность на различных театрах военных действий, особенно во время ее широкого применения французскими военными против запрещенного в РФ "Исламского государства" в Ираке с сентября 2016 года по апрель 2019 года.

Как известно, 18 января Франция вместе с Соединенными Штатами сформировала "артиллерийскую" коалицию для поддержки украинской армии. В него входят двадцать пять стран, в том числе Бельгия. Заявленная тогда цель состояла в том, чтобы поставить Украине 72 гаубицы Caesar в 2024 году. Франция должна передать двенадцать из них, используя средства из своего Фонда поддержки Украины. Франция также обязалась поставить 3000 155-мм снарядов. Бельгия вступила в эту коалицию в мае, взяв на себя обязательства передать три гаубицы Caesar.

С февраля 2022 года Франция поставила в Украину 30 систем Caesar, что значительно расширило боевые возможности  артиллерии ВСУ. Их высокая мобильность позволяет операторам быстро поражать цели и отходить до обнаружения противником, снижая риск контрбатарейного огня. Украинские военные высоко оценили эти гаубицы «за их мобильность, точность и большую дальнобойность, особенно в условиях контрбатарейной борьбы».

Более широкая миссия западной "артиллерийской" коалиции заключается в создании устойчивой цепочки поставок артиллерии и содействии переходу вооруженных сил Украины на системы, совместимые со стандартами НАТО. Эта инициатива действует в рамках формата Рамштайн, более крупной структуры западного оборонного сотрудничества, которая организует поддержку Украины в пяти ключевых военных областях, включая артиллерию. Министр обороны Украины подчеркнул решающую роль артиллерии в конфликте, который в значительной степени зависит от артиллерийских перестрелок. Гаубицы Caesar, как сообщалось, будут модернизированы на основе отзывов украинских военных для дальнейшего повышения их эффективности.

Финансовая поддержка также является ключевым направлением деятельности коалиции. Франция выделила 50 миллионов евро на закупку 12 из 72 новых гаубиц, а также обратилась к партнерам по коалиции с просьбой выделить оставшиеся средства на закупку 60 дополнительных единиц. По заключениям украинских обозревателей, эти финансовые усилия имеют жизненно важное значение, поскольку Украина переходит к военной экономике, полагаясь на международную поддержку для поддержания своих артиллерийских возможностей и противодействия в СВО.

Бельгия оказывает значительную военную помощь Украине с 2022 года, уделяя особое внимание повышению мобильности и огневой мощи украинских вооруженных сил. Основной вклад включает поставку 80 мобильных машин пехоты Iveco LMV с апреля 2023 года, а в 2024 году было объявлено о поставке еще 300 единиц. Бельгия также поставила 40 бронетранспортеров (БТР) M113, некоторые из которых были оснащены дистанционными боевыми установками, в рамках совместного пожертвования с Нидерландами и Люксембургом. Страна также усилила возможности Украины в области противовоздушной обороны, предоставив несколько ракет Mistral и AIM-120, а также обучив пилотов использованию реактивных истребителей F-16. Кроме того, 11 июня 2024 года бельгийская компания John Cockerill объявила о своем участии в адаптации и поставке вездеходов Bandvagn 206 (BV 206) для украинской армии.

В рамках военно-морской помощи Бельгия обязалась предоставить в 2024 году три корабля миноискателя, в том числе противоминный тральщик Narcis класса Trip. Военно-морские силы Бельгии также обучили украинские экипажи работе с такими кораблями. Помимо этого, Бельгия предоставила военно-морские разведывательные беспилотники и беспилотные подводные аппараты для усиления возможностей ВМФ Украины. В содействии деятельности сухопутных войск основное внимание Бельгией уделялось поставкам  противотанкового и противовоздушного вооружения, в том числе 1260 RGW 90 Matadors, противотанковым управляемым ракетам MILAN и тяжелым минометам.

Военная помощь Бельгии также включает в себя широкий спектр стрелкового оружия, боеприпасов и материально-технической поддержки. Пожертвования, в частности, включают тысячу штурмовых винтовок FN FNC, FN FAL и FN SCAR-L, до более чем 1,5 миллионов патронов калибра 12,7 мм. Кроме того, в марте 2024 года Бельгия обязалась выделить 373,1 млн евро на приобретение дополнительной партии артиллерийских боеприпасов и выделила 200 млн евро на чешскую инициативу по закупке 155-мм снарядов для Украины. Другое важное поставленное Бельгией оборудование включает в себя очки ночного видения, бронежилеты, топливо, генераторы и мобильные лаборатории ХБРЯ.

 

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь бельгии украине #гаубицы caesar
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