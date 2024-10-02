Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Армия США ускоряет внедрение оружия нового поколения для сил специального назначения
В последние месяцы армия США проводит значительную модернизацию своего пехотного арсенала в рамках программы "Оружие для взводов следующего поколения" (NGSW). Эта инициатива направлена на замену винтовок и легких пулеметов, которые десятилетиями использовались подразделениями в ближнем бою.

Как следует из сообщений Defense News Army, армия США в последние месяцы проводит значительную модернизацию своего пехотного арсенала в рамках программы "Оружие для взводов следующего поколения" (NGSW). Эта инициатива направлена на замену винтовок и легких пулеметов, которые десятилетиями использовались подразделениями в ближнем бою. В основе этого преобразования военного арсенала лежит внедрение винтовки XM7 и пулемета XM250 с патронниками калибра 6,8 мм, предназначенные для замены существующего оружия калибра 5,56 мм, такого как M4 и автоматическое оружие SAW. Как комментируют этот процесс американские военные эксперты, указанные замещения пехотного оружия представляют собой значительный сдвиг для США, так как пехота не видела такого с момента появления M16 в 1967 году.

These units are getting the Army's newest rifle and machine gun first

Обновленная винтовка XM7 создана для замены M4 более мощным калибром 6,8 мм, обеспечивающим повышенную дальнобойность и точность стрельбы по сравнению с традиционным сейчас калибром 5,56 мм. Она, по заключениям американских специалистов, лучше подходит для современного боя, где все чаще происходят перестрелки на больших дистанциях. Благодаря усовершенствованиям как внутренней, так и внешней баллистики, винтовка XM7 повышает способность солдат поражать цели с большей точностью, сохраняя при этом эргономику, знакомую пользователям M4.

Что касается пулемета XM250, который заменяет автоматическое оружие SAW, то он также имеет калибр 6,8 мм для увеличения огневой мощи и дальнобойности стрельбы. Разработанный таким образом, чтобы быть легким и удобным в обращении, он предоставляет солдатам более универсальное автоматическое оружие, обеспечивающее высокую скорострельность при сохранении значительной точности на больших дистанциях. Таким образом руководство армии США рассчитывает, что пулемет XM250 повысит эффективность  подразделений армии США в ближнем бою.

Однако, как указывается, программа NGSW не ограничивается только новым оружием. Она также включает в себя передовые технологии управления огнем, такие как XM157. Система управления огнем XM157 представляет собой довольно приметное технологическое достижение для солдат, объединяющее системы прицеливания и баллистические средства в одном устройстве. Она позволяет осуществлять автоматическую коррекцию точки попадания, использовать лазерный дальномер, что является существенным подспорьем при стрельбе на большие расстояния. Эти технологии включают в себя системы прицеливания и сложные баллистические расчеты, функции, отсутствующие в оптике для винтовок, используемой в настоящее время. Они позволяют солдатам сократить время, необходимое для корректировки прицела, и при этом повысить точность стрельбы, особенно в динамичных условиях или при ведении боевых действий на больших расстояниях.

Одним из наиболее примечательных аспектов инициативы NGSW является ускоренное развертывание этого оружия. Подразделения, базирующиеся в Тихоокеанском регионе, а также силы специальных операций будут одними из первых, кто получит это новое оборудование в ближайшие месяцы и в течение всего следующего года. Это решение отражает оценку Пентагоном растущей напряженности в Тихоокеанском регионе, который становится все более стратегическим театром военных действий для армии США.

В марте с.г. батальон 1-й бригады 506-го пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии был одним из первых подразделений, получивших полную систему NGSW. В этот пакет вошли винтовки XM7, пулеметы XM250 и системы управления огнем XM157. С тех пор программа была расширена и охватила также подразделения Национальной гвардии. Этим летом боевая группа 30-й бронетанковой бригады Национальной гвардии Северной Каролины также была оснащена новым вооружением. Ожидается, что подобная модернизацию пехотного арсенала в рамках программы NGSW затронет в ближайшее время и остальные подразделения армии США. Как указывают представители Пентагона, развертывание NGSW наглядно демонстрирует, как армия США удовлетворяет потребности своих подразделений в повышении эффективности в современных боевых столкновениях. По мере того как технологические достижения по-новому определяют действия на поле боя, это оружие нового поколения с улучшенным калибром и системами прицеливания будет предназначено для того, чтобы дать солдатам решающее преимущество в будущих вооруженных конфликтах.

Что же касается приоритета в проведении модификации стрелкового оружия в подразделениях армии США именно в Тихоокеанском регионе, то, по заключениям военных экспертов США, скорость развертывания новых образцов стрелкового оружия здесь безусловно подчеркивает геополитическое и стратегическое значение, которое Вашингтон придает этому процессу в условиях нагнетания военного противостояния с Китаем.

#военные новости #военное противостояние #модернизация оружия в армии сша
1
Показать комментарии (1)
Пентагон подтверждает, что ВМС США помогают Израилю в ПРО на фоне крупной иранской атаки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
21
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
39
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
6
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Генерал Джордж: Отсутствие китайских комплектующих ставит под угрозу боеготовность армии США
4
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
2
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
OnePlus 13 получит самый большой аккумулятор среди всех смартфонов OnePlus
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
Google вновь оштрафовали в России за отказ удалять запрещённый контент
6
Над Угледаром появился первый российский флаг, установленный в районе высотной застройки
+
Приложение для создания заметок и списков Google Keep получит значительные изменения в интерфейсе
+
США передают ВСУ бомбы JSOW с рядом ограничений
1
СМИ: Израиль начал вторжение в Ливан, фиксируется прорыв сразу нескольких участков границы
1
Xiaomi, Honor, OnePlus и другие покажут свои новые флагманы в октябре-ноябре
+
«Калашников» заявил о двукратном росте производства станков на мощностях концерна
3
Разработчики TON Station продлили срок фарминга токенов на 45 дней
+
Из-за приближающегося выхода RTX 5000 карты RTX 4090 почти исчезли из продажи в Германии
+

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
136
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
1
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
25
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
8
Игровой ПК vs ноутбук – насколько сборка на GeForce RTX 4060 быстрее и дешевле мобильной в лэптопе
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
8
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
8
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
7
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
6

Сейчас обсуждают

San Sanich
14:29
Научились клеить наклейки на украинском поверх американских надписей.
Зеленский: Собственная баллистическая ракета Украины прошла успешные летные испытания
caligula73
14:29
такой тупизны я ешё не читал, автора сразу в бан
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
owzod
14:28
Так мы и долбим их) нежно и ласково).
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
owzod
14:26
Ну да) апрельский тест еще и с GameGpu. Я так просто накину на клык ) ... для Амудэ ... июньский тест в 29 играх. И ах) Амудэ сосет на 7900хтх - минус 67% в 4к. Вы о чем?)
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Картинка
14:16
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
Любовь Артемьева
14:05
4080 же была худшей картой из 80 линейки. переплюнуть ее теперь разве только 5080 сможет
NVIDIA пытается сэкономить на GeForce RTX 5080, сделав стартовую цену ниже, чем у GeForce RTX 4080
Chihonya
13:58
Бублик свой виртуальный ноутбук разбирает по дюжине раз в час, а друзей и знакомых(не существующих) и того чаще)))) а при просмотре на диване, опасаться только одного, нарваться на оверах на очередную...
Сколько раз в год нужно чистить ноутбук от мусора, и чего опасаться при просмотре фильмов на диване
PanzerK
13:56
Ну хоть что-то полезное от тупикового Socket 1700 останется в наследство будущим поколениям...
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
lion77815
13:50
Это блажь. Без которой прекрасно живется. Хоть отподымайтесь ) Потому и пампят, пока миллиарды народу не прочухало, что весь "прогресс" кончился года три назад и в ширпотребе весь этот ИИ и в йюх не с...
«Телемост» от «Яндекс 360» увеличил максимальное число участников видеоконференции до 1 тысячи человек
Никита Деревнин
13:50
Зумер впервые включил стратегию начала 2000х. "Про мифы древней Греции" - ты странный, есть мифология Греции и Скандинавии. Компании тут для того что бы постепенно любой игрок понял как играть за ту ...
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем