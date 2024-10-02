В последние месяцы армия США проводит значительную модернизацию своего пехотного арсенала в рамках программы "Оружие для взводов следующего поколения" (NGSW). Эта инициатива направлена на замену винтовок и легких пулеметов, которые десятилетиями использовались подразделениями в ближнем бою.

Как следует из сообщений Defense News Army, армия США в последние месяцы проводит значительную модернизацию своего пехотного арсенала в рамках программы "Оружие для взводов следующего поколения" (NGSW). Эта инициатива направлена на замену винтовок и легких пулеметов, которые десятилетиями использовались подразделениями в ближнем бою. В основе этого преобразования военного арсенала лежит внедрение винтовки XM7 и пулемета XM250 с патронниками калибра 6,8 мм, предназначенные для замены существующего оружия калибра 5,56 мм, такого как M4 и автоматическое оружие SAW. Как комментируют этот процесс американские военные эксперты, указанные замещения пехотного оружия представляют собой значительный сдвиг для США, так как пехота не видела такого с момента появления M16 в 1967 году.

Обновленная винтовка XM7 создана для замены M4 более мощным калибром 6,8 мм, обеспечивающим повышенную дальнобойность и точность стрельбы по сравнению с традиционным сейчас калибром 5,56 мм. Она, по заключениям американских специалистов, лучше подходит для современного боя, где все чаще происходят перестрелки на больших дистанциях. Благодаря усовершенствованиям как внутренней, так и внешней баллистики, винтовка XM7 повышает способность солдат поражать цели с большей точностью, сохраняя при этом эргономику, знакомую пользователям M4.

Что касается пулемета XM250, который заменяет автоматическое оружие SAW, то он также имеет калибр 6,8 мм для увеличения огневой мощи и дальнобойности стрельбы. Разработанный таким образом, чтобы быть легким и удобным в обращении, он предоставляет солдатам более универсальное автоматическое оружие, обеспечивающее высокую скорострельность при сохранении значительной точности на больших дистанциях. Таким образом руководство армии США рассчитывает, что пулемет XM250 повысит эффективность подразделений армии США в ближнем бою.

Однако, как указывается, программа NGSW не ограничивается только новым оружием. Она также включает в себя передовые технологии управления огнем, такие как XM157. Система управления огнем XM157 представляет собой довольно приметное технологическое достижение для солдат, объединяющее системы прицеливания и баллистические средства в одном устройстве. Она позволяет осуществлять автоматическую коррекцию точки попадания, использовать лазерный дальномер, что является существенным подспорьем при стрельбе на большие расстояния. Эти технологии включают в себя системы прицеливания и сложные баллистические расчеты, функции, отсутствующие в оптике для винтовок, используемой в настоящее время. Они позволяют солдатам сократить время, необходимое для корректировки прицела, и при этом повысить точность стрельбы, особенно в динамичных условиях или при ведении боевых действий на больших расстояниях.

Одним из наиболее примечательных аспектов инициативы NGSW является ускоренное развертывание этого оружия. Подразделения, базирующиеся в Тихоокеанском регионе, а также силы специальных операций будут одними из первых, кто получит это новое оборудование в ближайшие месяцы и в течение всего следующего года. Это решение отражает оценку Пентагоном растущей напряженности в Тихоокеанском регионе, который становится все более стратегическим театром военных действий для армии США.

В марте с.г. батальон 1-й бригады 506-го пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии был одним из первых подразделений, получивших полную систему NGSW. В этот пакет вошли винтовки XM7, пулеметы XM250 и системы управления огнем XM157. С тех пор программа была расширена и охватила также подразделения Национальной гвардии. Этим летом боевая группа 30-й бронетанковой бригады Национальной гвардии Северной Каролины также была оснащена новым вооружением. Ожидается, что подобная модернизацию пехотного арсенала в рамках программы NGSW затронет в ближайшее время и остальные подразделения армии США. Как указывают представители Пентагона, развертывание NGSW наглядно демонстрирует, как армия США удовлетворяет потребности своих подразделений в повышении эффективности в современных боевых столкновениях. По мере того как технологические достижения по-новому определяют действия на поле боя, это оружие нового поколения с улучшенным калибром и системами прицеливания будет предназначено для того, чтобы дать солдатам решающее преимущество в будущих вооруженных конфликтах.

Что же касается приоритета в проведении модификации стрелкового оружия в подразделениях армии США именно в Тихоокеанском регионе, то, по заключениям военных экспертов США, скорость развертывания новых образцов стрелкового оружия здесь безусловно подчеркивает геополитическое и стратегическое значение, которое Вашингтон придает этому процессу в условиях нагнетания военного противостояния с Китаем.