Американская компания Westinghouse готовится вывести компактный термоядерный реактор eVinci на рынок. Его цена составит менее 100 миллионов долларов за единицу.

В мире, активно ищущем альтернативные нефти и углю устойчивые источники энергии, ядерная энергетика становится все более предпочтительным направлением. По мере того как исследования по разработке термоядерного реактора набирают обороты во всех уголках мира, американская компания Westinghouse готовится вывести свой термоядерный реактор eVinci на рынок.

Это небольшой ядерный реактор, который обещает быть простым в установке и эксплуатации. Он может появиться на рынке, если получит согласие властей США.





Выбранным компанией Westinghouse решением является ядерный микрореактор eVinci, основанный на принципе ядерного деления. Конструкция, которая позволила устранить потребность в движущихся деталях, а также в воде для охлаждения. Компания Westinghouse уже успешно завершила этап экспериментального проектирования микрореактора eVinci, что позволяет ей перейти к началу испытаний на площадке DOME в Национальной лаборатории Айдахо в 2026 году. Преимущество Westinghouse eVinci в том, что он компактен, его можно перевозить на грузовике и он имеет «очень» низкий углеродный след.

Этот революционный ядерный проект был официально представлен компанией в конце 2023 года. Помимо положительных моментов, упомянутых выше, его преимущество также заключается в его стоимости, которая обещает быть значительно ниже, чем у обычных ядерных реакторов. Фактически, eVinci обойдется менее 100 миллионов долларов за единицу по сравнению с несколькими миллиардами долларов, в которые были оценены другие разработки. Кроме того, как указывает Westinghouse, цена должна снижаться по мере увеличения объема продаж.

Но прежде, чем появится возможность коммерциализировать эту технологию, компания Westinghouse должна сначала получить одобрение Национального центра реакторных инноваций США. В связи с этим компания недавно представила предварительный доклад о безопасности проектируемого устройства (PSDR) в этот орган при Министерстве энергетики США. Этот административный шаг должен позволить термоядерному реактору eVinci в ближайшее время выйти на рынок.

Из сообщений компании Westinghouse известно, что ядерный микрореактор eVinci занимает меньше места, чем традиционная ядерная установка. Его небольшие размеры обеспечивают транспортабельность и быстрое развертывание на месте, в отличие от других предложенных установок, требующих большого объема строительных работ. Микрореактор eVinci будет полностью собираться на заводе-изготовителе и может перевозиться в морских контейнерах по железной дороге, на баржах и грузовиках. Для наземной установки требуется минимальное разрушение грунта, он может быть развернут на участке площадью менее 9000 м2.

Как указывается, для его эксплуатации/технического обслуживания/обеспечения безопасности требуется минимум персонала на месте. Его можно подключить к ветровой, солнечной и гидроэлектростанциям с возможностью организации контроля над работоспособностью такой системы. Возможность немедленной загрузки и сброса нагрузки может осуществляться в течение миллисекунд.

Диаметр микрореактора eVinci составляет менее 3 метров. Он способен вырабатывать до 5 мегаватт электроэнергии при мощности основного блока 15 МВт. Активная зона реактора рассчитана на работу в течение восьми или более лет на полной мощности до заправки топливом. В микрореакторе используется изотропное трехструктурное топливо с твердыми частицами (TRISO), состоящее из урана, обогащенного до 19,75%. Топливо TRISO по своей конструкции более устойчиво к нейтронному облучению, коррозии, окислению и высоким температурам, чем традиционное реакторное топливо. Отработанное топливо будет возвращаться производителю или отправлено на долгосрочное хранение в DGR.

Микрореактор eVinci также вырабатывает тепло, которое можно использовать для промышленного или городского отопления. Его упрощенная эксплуатация стала возможной благодаря внедрению инновационной тепловой трубы. Такая конструкция также делает его более безопасным, чем обычные ядерные реакторы, благодаря отсутствию рисков, связанных с неконтролируемым давлением и утечками воды.