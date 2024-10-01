Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Westinghouse намеревается выпустить на рынок свой мини-ядерный реактор eVinci мощностью 5 МВт
Американская компания Westinghouse готовится вывести компактный термоядерный реактор eVinci на рынок. Его цена составит менее 100 миллионов долларов за единицу.

В мире, активно ищущем альтернативные нефти и углю устойчивые источники энергии, ядерная энергетика становится все более предпочтительным направлением. По мере того как исследования по разработке термоядерного реактора набирают обороты во всех уголках мира, американская компания Westinghouse  готовится вывести  свой термоядерный реактор eVinci на рынок.

Это небольшой ядерный реактор, который обещает быть простым в установке и эксплуатации. Он может появиться на рынке, если получит согласие властей США.

Un microreacteur nucleaire pourrait faire son entrée sur le marché s'il obtient l'accord des autorités Américaines.


Выбранным компанией Westinghouse решением является ядерный микрореактор eVinci, основанный на принципе ядерного деления. Конструкция, которая позволила устранить потребность в движущихся деталях, а также в воде для охлаждения. Компания Westinghouse уже успешно завершила этап экспериментального проектирования микрореактора eVinci, что позволяет ей перейти к началу испытаний на площадке DOME в Национальной лаборатории Айдахо в 2026 году. Преимущество Westinghouse eVinci в том, что он компактен, его можно перевозить на грузовике и он имеет «очень» низкий углеродный след. 

Этот революционный ядерный проект был официально представлен компанией  в конце 2023 года. Помимо положительных моментов, упомянутых выше, его преимущество также заключается в его стоимости, которая обещает быть значительно ниже, чем у обычных ядерных реакторов. Фактически, eVinci обойдется менее 100 миллионов долларов за единицу по сравнению с несколькими миллиардами долларов, в которые были оценены другие разработки. Кроме того, как указывает Westinghouse,  цена должна снижаться по мере увеличения объема продаж.

Но прежде, чем появится возможность коммерциализировать эту технологию, компания Westinghouse должна сначала получить одобрение Национального центра реакторных инноваций США. В связи с этим компания недавно представила   предварительный доклад о безопасности проектируемого устройства (PSDR) в этот орган при Министерстве энергетики США. Этот административный шаг должен позволить термоядерному реактору eVinci в ближайшее время выйти на рынок.

 Из сообщений компании Westinghouse известно, что ядерный микрореактор eVinci занимает меньше места, чем традиционная ядерная установка. Его небольшие размеры обеспечивают транспортабельность  и быстрое развертывание на месте, в отличие от других предложенных установок, требующих большого объема строительных работ. Микрореактор eVinci будет полностью собираться на заводе-изготовителе и может перевозиться в морских контейнерах по железной дороге, на баржах и грузовиках. Для наземной установки требуется минимальное разрушение грунта, он может быть развернут на участке площадью менее 9000 м2.

Как указывается, для его эксплуатации/технического обслуживания/обеспечения безопасности требуется минимум персонала на месте. Его можно подключить к ветровой, солнечной и гидроэлектростанциям с возможностью организации контроля над работоспособностью такой системы. Возможность немедленной загрузки и сброса нагрузки может осуществляться в течение миллисекунд.

Диаметр микрореактора eVinci составляет менее 3 метров. Он способен вырабатывать до 5 мегаватт электроэнергии при мощности основного блока 15 МВт. Активная зона реактора рассчитана на работу в течение восьми или более лет на полной мощности до заправки топливом. В микрореакторе используется изотропное трехструктурное топливо с твердыми частицами (TRISO), состоящее из урана, обогащенного до 19,75%. Топливо TRISO по своей конструкции более устойчиво к нейтронному облучению, коррозии, окислению и высоким температурам, чем традиционное реакторное топливо. Отработанное топливо будет возвращаться производителю или отправлено на долгосрочное хранение в DGR.

Микрореактор eVinci также вырабатывает тепло, которое можно использовать для промышленного или городского отопления. Его упрощенная эксплуатация стала возможной благодаря внедрению инновационной тепловой трубы. Такая конструкция также делает его более безопасным, чем обычные ядерные реакторы, благодаря отсутствию рисков, связанных с неконтролируемым давлением и утечками воды.

#инновации в атомной энергетике #westinghouse #термоядерный реактор evinci #ядерный микрореактор
+
Написать комментарий (0)
Пентагон начинает строительство первого мобильного ядерного реактора 4-го поколения
В Китае работают над созданием крошечной ядерной батареи, которая может работать десятилетиями
Westinghouse представляет генеративную систему ИИ для гражданских ядерных теххнологий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
+
По Северному морскому пути впервые в истории прошел контейнеровоз типа Panamax
4
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
3
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
1
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
13
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
11
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Honor Magic V3 получил обновление MagicOS 8.0.1.173 с поддержкой личного перевода на русский
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
1
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
1
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
20
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
23
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
45
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
8
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Собираем полный аналог PlayStation 5 Pro за 130 000р, для запуска эксклюзивов Sony в 4К@60 fps
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
40
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
13:47
Прикольно, что дизов накидали тебе. Видимо и те и другие. Да нормальные ребята с юмором, они просто так веселятся и разгоняют сайт
AMD подробно рассказала о последних улучшениях в работе процессоров Zen 5 после старта продаж
Ибрагим Исмаилов
13:47
Потому что МММмммМММмммМММайнинг перестал быть актуальным.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Sammi898989
13:45
Косарей 80 будет?
NZXT анонсировала материнскую плату N9 на базе чипсета AMD X870E
Картинка
13:43
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
Dimkovski
13:40
GTA VI когда на ПК выходит?
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
Картинка
13:39
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
nonses84
13:39
Какой толк от их сверх энергоэффективности? Лучше бы производительности добавили.
Qualcomm разрабатывает мощный чип Snapdragon SC8480XP для мобильных устройств
nonses84
13:29
То есть ети пиздюки бендеру признают, а его действия нет? Круто чё 🤦
Польша может заблокировать переговоры Украины по членству в ЕС на первом этапе
Ссу на рекламистов
13:21
Ценность твоих статей ровно 0. Почему? Да потому что все знают о твоей запущенной болезни мозга плюс крайняя болезненная форма сонибойства и лютая ненависть к хбоксу.С таким ядрёным коктейлем о какой ...
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
Александр Сечков
13:20
Сапфир Rx480 4Гб грелась 89-92 по ядру. Менял всё, обслуживал, но вот такая горячая штучка была.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем