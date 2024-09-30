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vizir47
Законодатели США начали расследование из-за неисправности сварочных работ на подлодках и авианосцах
После выявленной некачественной сварки швов на подводных лодках и авианосцах на заводе Newport News Shipbuilding, Комитет Палаты представителей по вооруженным силам США занялся детальным расследованием этого инцидента.

Комитет Палаты представителей по вооруженным силам США расследует некачественную сварку на подводных лодках и авианосцах на заводе Newport News Shipbuilding.

После сообщения, опубликованного в USNI News, законодатели теперь выясняют, каким образом судостроители на верфи в Вирджинии нарушили надлежащие процедуры сварки при производстве подводных лодок, которые в настоящее время находятся в эксплуатации. Специалисты по обеспечению качества в Newport News Shipbuilding обнаружили дефекты в работе, что привело к более широкому расследованию качества сварки, о чем было направлено уведомление в Министерство юстиции, сообщает USNI News.

“Мы глубоко обеспокоены известием о том, что на подводных лодках и авианосцах ВМС США, возможно, были намеренно сделаны дефектные сварные швы. Комитет Палаты представителей по вооруженным силам расследует, как это произошло”, - говорится в заявлении председателя HASC Майка Роджерса (республиканец от Алабамы), высокопоставленного члена Палаты представителей Адама Смита (демократ от штата Вашингтон) и ряда представителей Вооруженных сил США руководителей подкомитетов. “Министерство обороны должно немедленно предоставить нашему комитету ответы и план того, как они будут защищать корабли ВМС США от несанкционированного доступа. Необходима абсолютная прозрачность в отношениях с Конгрессом”, - подчеркивается в заявлении. Как указывается, последствия для безопасности и целостности подводных лодок и авианосцев значительны, что подчеркивает проблемы, стоящие перед военно-морской промышленностью в поддержании стандартов качества.

Запрос Конгресса поступил в тот момент, когда военно-морской флот США и судостроительная компания HII (Huntington Ingalls Industries) оценивают общее количество пострадавших кораблей. По предварительным оценкам, число находящихся в эксплуатации подводных лодок класса “Вирджиния”, которые пострадали, составляет "несколько однозначных цифр". Продолжающийся анализ строящихся подводных лодок класса "Вирджиния", "Колумбия" и авианосцев класса "Форд" может затянуться до конца октября, сообщил представитель министерства обороны США.

Ранее в этом году специалисты по обеспечению качества в Newport News обнаружили нестандартные сварные швы и сообщили о нарушениях процедуры как в Военно-морской флот, так и в Министерство юстиции США, говорится в опубликованном в LinkedIn 27 сентября заявлении Дженнифер Бойкин - первой женщины-президента компании Newport News Shipbuilding и вице-президента компании Huntington Ingalls Industries. “Недавно мы обнаружили, что качество некоторых сварных швов на подводных лодках и авианосцах, строящихся здесь, в NNS, не соответствует нашим высоким стандартам качества. Больше всего беспокоит то, что некоторые из сварных швов, о которых идет речь, были выполнены сварщиками, которые сознательно нарушали процедуры сварки”, - указала она.

“Мы немедленно собрали команду, состоящую как из внутренних, так и из независимых экспертов в области проектирования и контроля качества, чтобы определить первопричины, устранить проблему и предпринять немедленные краткосрочные корректирующие действия по мере того, как мы будем работать над долгосрочными решениями”. Далее Бойкин сказала, что HII уведомила как военно-морской флот, так и Министерство юстиции о некачественной работе.

Во внутренней записке для высшего руководства ВМС помощник министра ВМС США по исследованиям, разработкам и закупкам Николас Гертин заявил, что преднамеренный характер нарушений процедуры побудил HII обратиться в Министерство юстиции. Части этой памятки начали распространяться в социальных сетях, что вызвало обвинения в целенаправленном саботаже судов рабочими, которые, как сообщили несколько источников USNI News, не соответствуют действительности и что не было никаких доказательств злого умысла со стороны работников верфи.

В отдельном заявлении компания HII подчеркнула, что, хотя рабочие верфи нарушили правила сварки, у них не было “злого умысла” повредить подводные лодки или авианосцы, над которыми они работали. “Благодаря внутренней отчетности мы обнаружили, что некоторые сварщики сознательно нарушали определенные процедуры сварки. Основываясь на нашем первоначальном расследовании, мы не обнаружили никаких признаков злого умысла”, - говорится в заявлении.

Ни HII, ни военно-морской флот США не сообщили, когда были обнаружены первоначальные дефекты в работе. Хотя оценка общего состояния сварных швов на строящихся кораблях может продлиться месяц, сейчас перед военно-морским флотом и HII стоит утомительная задача по повторному исследованию сварных швов и определению решений.

Как сообщают американские аналитики, дважды в 2000-х годах военно-морской флот проводил отдельные расследования в связи с подозрительными сварными швами в компании Newport News Shipbuilding, которой в то время управляла Northrop Grumman. В 2007 году военно-морской флот обнаружил, что сварщики использовали неправильный наполнитель при неядерной сварке на подводных лодках "Вирджиния". По сообщению The Virginian Pilot, в 2009 году военно-морскому флоту США пришлось повторно проверять сварные швы на девяти подводных лодках и четырех авианосцах после того, как инспектор верфи признался в фальсификации отчетов о проверке.

Нынешние проверки, как указывается, могут включать анализ сварных швов, до которых трудно добраться на подводной лодке или авианосце. При этом подчеркивается, что последующие проверки сварных швов после расследования 2009 года заняли годы.

В комментариях этого инцидента американские СМИ подчеркивают, что последствия этого инцидента глубоки, затрагивая доверие к промышленной практике и национальную безопасность США.

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