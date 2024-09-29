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vizir47
Турция отказывается участвовать в воздушных учениях НАТО Ramstein Flag 24 в Греции
Турция отказалась участвовать в учениях НАТО Ramstein Flag 24, которые частично пройдут на авиабазе Андравида в Греции и продлятся по 10 октября. Западные СМИ дают различную оценку этому шагу Анкары.

30 сентября командующий ВВС союзников по НАТО (Aircom) даст старт впервые проводимым учениям Ramstein Flag 24, которые частично пройдут на авиабазе Андравида в Греции и продлятся по 10 октября.

Учения будут проходить в западной части полуострова Пелопоннес. По данным UK Defense Journal, в маневрах примут участие более 140 самолетов, включая истребители, подразделения Армии, Флота и спецназа. Учения объединят теорию с практической полевой подготовкой.

За последние дни на авиабазе Андравида приземлились истребители и транспортные самолеты союзников, в том числе из Греции, Франции, Италии, Швеции и Соединенных Штатов. Управление воздушными операциями будет осуществляться с помощью системы предупреждения и управления воздушными силами НАТО и Франции (AWACS).

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов будут использовать свои истребители пятого поколения F-35 во время учений Ramstein Flag 24 вместе с более чем 130 самолетами союзников, что позволяет отрабатывать неотъемлемый компонент совместных военно-воздушных сил. Самолеты Швеции, которая является самым молодым членом НАТО, также будут выполнять совместные миссии в поддержку сложных многоплановых операций. После размещения на различных аэродромах греческой авиабазы воздушный и наземный экипажи будут готовиться к совместным полетам в поддержку первых учений Ramstein Flag 24, организованных командованием ВВС НАТО (Aircom) и союзников.

"Ramstein Flag 24 - это многопрофильные учения, в которых участвуют воздушные, наземные, морские, космические и кибернетические силы союзников под командованием и контролем НАТО. Основная цель - укрепить сотрудничество, оперативную совместимость и интеграцию, демонстрируя при этом решимость, приверженность и способность  альянса  сдерживать потенциальных противников», - говорится в пресс-релизе  Aircom НАТО.

Ramstein Flag основан на той же концепции, что и знаменитые учения Red Flag, регулярно проводимые ВВС США в Неллисе, штат Невада. Проще говоря, речь идет о том, чтобы «тренироваться как в бою», в условиях, максимально приближенных к реальным. "Геополитическая напряженность продолжает развиваться, и концепция учений НАТО должна быть соответствующим образом скорректирована. Ramstein Flag  24 символизируют будущее учений НАТО, посвященных текущим и будущим угрозам. Мы будем применять еще более усовершенствованную тактику, чтобы достичь более надежной интеграции и, следовательно, более сильного сдерживания», - прокомментировал предстоящие учения Ramstein Flag 24 командующий ВВС США генерал Джеймс Б. Хекер.

Согласно первоначальным планам, в этих учениях должны были принять участие тринадцать стран, включая Турцию. В конце концов, будет только двенадцать, так как Турция решила в них не принимать участия. Как сообщают западные наблюдатели,  турецкие военно-воздушные силы должны были представить план полета, проходящего через афинский FIR (район полетной информации), который охватывает воздушное пространство Греции, а также, по данным Министерства иностранных дел Греции, «различные участки международного воздушного пространства», в том числе над Эгейским морем. Кроме того, по сообщению греческого министерства, «в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации и международной практикой Греция требует, по соображениям безопасности гражданских рейсов, чтобы все самолеты, гражданские и военные, представляли планы полетов до того, как они войдут в афинский FIR».

Однако с 1974 года Турция оспаривает территорию, на которую распространяется действие Афинского FIR. И, как следствие, она отказывается представить планы полетов своих военных самолетов, которые могут там находиться, полагая, что Чикагская конвенция о международной гражданской авиации не распространяется на государственные воздушные суда. Отсюда и решение Министерства обороны Турции не участвовать в учениях Ramstein Flag 24…

Как отмечают военные наблюдатели Запада, тем не менее, это не первый случай, когда Турция отказывается участвовать в учениях НАТО, которые должны состояться в Греции. По той же причине, например, 192-я эскадрилья  «Kaplan» турецких ВВС была вынуждена отказаться от участия в мероприятии НАТО "Tiger Meet" 2022 года, которое проводилось на греческой авиабазе Араксос.


#нато #военные новости #учения нато #ramstein flag 24 #воеенное противостояние #турция и нато
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