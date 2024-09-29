30 сентября командующий ВВС союзников по НАТО (Aircom) даст старт впервые проводимым учениям Ramstein Flag 24, которые частично пройдут на авиабазе Андравида в Греции и продлятся по 10 октября.
Учения будут проходить в западной части полуострова Пелопоннес. По данным UK Defense Journal, в маневрах примут участие более 140 самолетов, включая истребители, подразделения Армии, Флота и спецназа. Учения объединят теорию с практической полевой подготовкой.
За последние дни на авиабазе Андравида приземлились истребители и транспортные самолеты союзников, в том числе из Греции, Франции, Италии, Швеции и Соединенных Штатов. Управление воздушными операциями будет осуществляться с помощью системы предупреждения и управления воздушными силами НАТО и Франции (AWACS).
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов будут использовать свои истребители пятого поколения F-35 во время учений Ramstein Flag 24 вместе с более чем 130 самолетами союзников, что позволяет отрабатывать неотъемлемый компонент совместных военно-воздушных сил. Самолеты Швеции, которая является самым молодым членом НАТО, также будут выполнять совместные миссии в поддержку сложных многоплановых операций. После размещения на различных аэродромах греческой авиабазы воздушный и наземный экипажи будут готовиться к совместным полетам в поддержку первых учений Ramstein Flag 24, организованных командованием ВВС НАТО (Aircom) и союзников.
"Ramstein Flag 24 - это многопрофильные учения, в которых участвуют воздушные, наземные, морские, космические и кибернетические силы союзников под командованием и контролем НАТО. Основная цель - укрепить сотрудничество, оперативную совместимость и интеграцию, демонстрируя при этом решимость, приверженность и способность альянса сдерживать потенциальных противников», - говорится в пресс-релизе Aircom НАТО.
Ramstein Flag основан на той же концепции, что и знаменитые учения Red Flag, регулярно проводимые ВВС США в Неллисе, штат Невада. Проще говоря, речь идет о том, чтобы «тренироваться как в бою», в условиях, максимально приближенных к реальным. "Геополитическая напряженность продолжает развиваться, и концепция учений НАТО должна быть соответствующим образом скорректирована. Ramstein Flag 24 символизируют будущее учений НАТО, посвященных текущим и будущим угрозам. Мы будем применять еще более усовершенствованную тактику, чтобы достичь более надежной интеграции и, следовательно, более сильного сдерживания», - прокомментировал предстоящие учения Ramstein Flag 24 командующий ВВС США генерал Джеймс Б. Хекер.
Согласно первоначальным планам, в этих учениях должны были принять участие тринадцать стран, включая Турцию. В конце концов, будет только двенадцать, так как Турция решила в них не принимать участия. Как сообщают западные наблюдатели, турецкие военно-воздушные силы должны были представить план полета, проходящего через афинский FIR (район полетной информации), который охватывает воздушное пространство Греции, а также, по данным Министерства иностранных дел Греции, «различные участки международного воздушного пространства», в том числе над Эгейским морем. Кроме того, по сообщению греческого министерства, «в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации и международной практикой Греция требует, по соображениям безопасности гражданских рейсов, чтобы все самолеты, гражданские и военные, представляли планы полетов до того, как они войдут в афинский FIR».
Однако с 1974 года Турция оспаривает территорию, на которую распространяется действие Афинского FIR. И, как следствие, она отказывается представить планы полетов своих военных самолетов, которые могут там находиться, полагая, что Чикагская конвенция о международной гражданской авиации не распространяется на государственные воздушные суда. Отсюда и решение Министерства обороны Турции не участвовать в учениях Ramstein Flag 24…
Как отмечают военные наблюдатели Запада, тем не менее, это не первый случай, когда Турция отказывается участвовать в учениях НАТО, которые должны состояться в Греции. По той же причине, например, 192-я эскадрилья «Kaplan» турецких ВВС была вынуждена отказаться от участия в мероприятии НАТО "Tiger Meet" 2022 года, которое проводилось на греческой авиабазе Араксос.