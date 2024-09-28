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vizir47
Министерство обороны Бельгии хочет увеличить долю гражданского персонала
Министерство обороны Бельгии, на фоне обостряющегося дефицита новобранцев, приняло решение увеличить набор гражданских лиц.

В условиях обостряющегося дефицита новобранцев, Министерство обороны Бельгии приняло решение увеличить набор гражданских лиц  и, тем самым, расширить представительство гражданского персонала в бельгийских военных структурах.

После назначения в октябре 2020 года на пост министра обороны Бельгии, Людивин Дедондер уже неоднократно выступала за рекапитализацию персонала и, в частности, за увеличение числа гражданских сотрудников в военном ведомстве. По состоянию на 2020 год процент гражданского населения в бельгийской оборонной среде составлял всего 5%, что было весьма низким показателем по сравнению с другими европейскими соседями, где эта категория составляет около 20%.

Для достижения этой цели министр Людивин Дедондер широко использовала контракты Rosetta, также известные как "соглашения о первом трудоустройстве". Эти  контракты военного ведомства сроком на один год предназначены для молодых людей в возрасте до 26 лет и продлеваются до достижения предельного возраста службы в армии. Первоначально такие молодые контрактники занимали в основном административные, логистические должности и должности в horeca. Но с 2021 года они стали также наниматься в качестве технических сотрудников и экспертов. По окончании срока действия контракта с Rosetta  молодые люди должны пройти новую процедуру отбора, если они хотят продолжить карьеру в сфере обороны. Так, только в течение 2022 года было заключено 195 контрактов с Rosetta. В начале 2023 года министр Людивин Дедондер сообщила, что число контрактников Rosetta уже стало составлять 9,4% от установленного законом количества набора персонала за год.

В дополнение к контрактам Rosetta, в Министерстве обороны работают и другие гражданские лица либо в качестве штатного сотрудника, либо в качестве контрактного сотрудника. Они выполняют целый ряд функций в качестве помощника по административным вопросам, переводчика, архитектора, лаборанта, биолога, ответственных за обмундирование, технического эксперта. Они работают, например, в службе военной разведки SGRS, в правовой сфере, в сфере людских ресурсов, обучения, бюджета и финансов и т. д.

https://defencebelgium.com/wp-content/uploads/2024/09/defense-labo-162.jpg?w=900


Так, согласно опубликованному службой военной разведки SGRS отчету о своей деятельности, в этом ведомстве теперь работает 69,7% военнослужащих и 30,3% гражданских лиц. В SGRS уделяется большое внимание кадровому наполнению созданного в октябре 2022 года нового Киберкомандования, который организован по двум направлениям. Во-первых, это управление киберсил, которое состоит из четырех основных подразделений: подразделения оборонительных киберопераций (UCD), подразделения сбора кибер-данных (CSCU), подразделения сбора цифрового влияния (DICU) и, наконец, киберплатформа (space). Другим направлением Киберкомандования является Разведка угроз, где есть управление «Кибернетическое развитие и готовность», которое отвечает за развитие возможностей киберзащиты в поддержку SGRS и Вооруженных сил Бельгии. Именно в Киберкомандование, как указывается, было в последний период направлено значительное количество гражданских лиц, в частности, гражданских специалистов по кибербезопасности, которые вошли в специализированное подразделение Cyber Security Challenge Belgium, организованное совместно с промышленностью и другими партнерами.

Сегодня, согласно официальным бельгийскими сведениям, показатель представительности гражданских сотрудников в бельгийских военных структурах составляет 10%  и насчитывает 2160 гражданских лиц. К 2030 году бельгийское министерство обороны хочет достичь этого показателя в 15%, чтобы сравняться со своими европейскими соседями. Генерал-лейтенант Тьерри Эссер, возглавляющий кадровую службу министерства, даже называет цифру в 20-30%.

 В 2021 и 2022 годах Министерство обороны привлекло к работе в общей сложности 598 гражданских лиц. В 2025 году количество открытых вакансий станет рекордным по сравнению с прошлыми годами, когда будет набрано 960 гражданских лиц: 500 в статусе государственных служащих, 450 в рамках контракта Rosetta и 10 в качестве других контрактников.

#военные новости #военное противостояние #sgrs #вс бельгии #гражданский персонал в армии
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