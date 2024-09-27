Государственный департамент США объявил, что он выделил Румынии, стратегическому партнеру, расположенному на Восточном фланге НАТО, прямой заем в размере 920 миллионов долларов в рамках программы иностранного военного финансирования.

25 сентября 2024 года, Румыния и Соединенные Штаты подписали соглашение о прямом займе на сумму 920 миллионов долларов для поддержки программы модернизации обороны Румынии. Это соглашение является частью усилий Румынии по укреплению своего оборонного потенциала. В настоящее время Румыния также осуществляет крупную программу модернизации вооруженных сил, которая включает закупку американского оборонного оборудования, для успеха которой необходимо одобрение Госдепартамента США. С 2016 года в стране размещена американская система противоракетной обороны Aegis, а также американские войска. Недавно Румыния объявила о закупке дополнительных машин-амфибий AAV-7 у Корпуса морской пехоты США.

Являясь членом НАТО и Европейского союза, Румыния планирует выделить 2,5% своего ВВП на расходы на оборону, что, как указывают западные военные эксперты, подчеркивает ее стратегическую важность на восточном фланге НАТО. Географическая близость страны к Украине, с общей 650-километровой границей, безусловно, объясняет в значительной степени активное подключение Румынии со стороны НАТО к событиям на Украине.

Пописанное с США кредитное соглашение позволяет Министерству обороны Румынии напрямую получить доступ к 700 миллионам долларов, в то время как до 220 миллионов долларов поступят в государственную компанию ROMARM, контролирующую 15 фирм, специализирующихся на производстве оружия и боеприпасов, начиная от пороха и заканчивая управляемыми ракетами. Кредит, предоставленный через механизм американских военных продаж за рубежом (FMS), предоставляется с 12-летним планом погашения. Это финансирование было предоставлено румынским правительством в августе, что позволило стране привлечь в общей сложности 4 миллиарда долларов за счет прямых займов через FMS, а также до 8 миллиардов долларов на финансовых рынках, обеспеченных гарантиями правительства США.

Этот кредит также предусматривает субсидию в размере 60 миллионов долларов США для снижения его стоимости и отражает стратегические отношения между двумя странами. По словам посла США в Румынии Кэтлин Кавалек, это соглашение подписано в то время, когда в Европе происходят серьезные стратегические изменения. Она отметила роль Румынии в Североатлантическом союзе, признав ее вклад в региональную безопасность.

Майкл Миллер, директор Агентства США по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), подчеркнул важность соглашения, заявив, что прямые займы зарезервированы для ключевых партнеров США по сотрудничеству в области безопасности. Он подтвердил, что Румыния остается главным приоритетом для DSCA, добавив, что кредит еще больше укрепит двустороннее сотрудничество по будущим военным программам и программам модернизации армии Румынии.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку назвал это соглашение поворотным моментом в развитии стратегического партнерства между Румынией и Соединенными Штатами. Он рассказал о планах Румынии по развитию новых военных производственных мощностей, созданию рабочих мест и восстановлению Бухарестом позиции в качестве ключевого игрока на региональном рынке вооружений. Кредит, по его оценкам, повысит обороноспособность Румынии и ускорит ее усилия по модернизации вооруженных сил. К ним относятся приобретение американских систем обороны, таких как основные боевые танки Abrams, и совместное производство боеприпасов. Часть средств будет направлена на создание центра передового опыта по производству боеприпасов крупного калибра (120-155 мм), что позволит Румынии стать единственным производителем боеприпасов для танков Abrams в Европе с потенциалом для экспорта по всему континенту и за его пределы.

Румыния также планирует приобрести дополнительную военную технику в рамках своей стратегии модернизации, включая истребители следующего поколения F-35A, которые в конечном итоге заменят ее стареющий парк истребителей F-16, приобретенных в Норвегии. Это приобретение будет включать в себя услуги по обучению, техническому обслуживанию самолетов, созданию инфраструктуры и обновлению баз данных радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Румыния объявила о приобретении дополнительных машин-амфибий AAV-7 у Корпуса морской пехоты США.