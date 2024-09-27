Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Румыния подписала с США кредитное соглашение на сумму в $920 миллионов на модернизацию обороны
Государственный департамент США объявил, что он выделил Румынии, стратегическому партнеру, расположенному на Восточном фланге НАТО, прямой заем в размере 920 миллионов долларов в рамках программы иностранного военного финансирования.

25 сентября 2024 года, Румыния и Соединенные Штаты подписали соглашение о прямом займе на сумму 920 миллионов долларов для поддержки программы модернизации обороны Румынии. Это соглашение является частью усилий Румынии по укреплению своего оборонного потенциала. В настоящее время Румыния также осуществляет крупную программу модернизации вооруженных сил, которая включает закупку американского оборонного оборудования, для успеха которой необходимо одобрение Госдепартамента США. С 2016 года в стране размещена американская система противоракетной обороны Aegis, а также американские войска. Недавно Румыния объявила о закупке дополнительных машин-амфибий AAV-7 у Корпуса морской пехоты США.

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=0240decbc47d34399196ac9c48645e8dcc1d5e67-10805549-images-thumbs&n=13

Являясь членом НАТО и Европейского союза, Румыния планирует выделить 2,5% своего ВВП на расходы на оборону, что, как указывают западные военные эксперты, подчеркивает ее стратегическую важность на восточном фланге НАТО. Географическая близость страны к Украине, с общей 650-километровой границей, безусловно, объясняет в значительной степени активное подключение Румынии со стороны НАТО к событиям на Украине.

Пописанное с США кредитное соглашение позволяет Министерству обороны Румынии напрямую получить доступ к 700 миллионам долларов, в то время как до 220 миллионов долларов поступят в государственную компанию ROMARM, контролирующую 15 фирм, специализирующихся на производстве оружия и боеприпасов, начиная от пороха и заканчивая управляемыми ракетами. Кредит, предоставленный через механизм американских военных продаж за рубежом (FMS), предоставляется с 12-летним планом погашения. Это финансирование было предоставлено румынским правительством в августе, что позволило стране привлечь в общей сложности 4 миллиарда долларов за счет прямых займов через FMS, а также до 8 миллиардов долларов на финансовых рынках, обеспеченных гарантиями правительства США.

Этот кредит также предусматривает субсидию в размере 60 миллионов долларов США для снижения его стоимости и отражает стратегические отношения между двумя странами. По словам посла США в Румынии Кэтлин Кавалек, это соглашение подписано в то время, когда в Европе происходят серьезные стратегические изменения. Она отметила роль Румынии в Североатлантическом союзе, признав ее вклад в региональную безопасность.

Майкл Миллер, директор Агентства США по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), подчеркнул важность соглашения, заявив, что прямые займы зарезервированы для ключевых партнеров США по сотрудничеству в области безопасности. Он подтвердил, что Румыния остается главным приоритетом для DSCA, добавив, что кредит еще больше укрепит двустороннее сотрудничество по будущим военным программам и программам модернизации армии Румынии.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку назвал это соглашение поворотным моментом в развитии стратегического партнерства между Румынией и Соединенными Штатами. Он рассказал о планах Румынии по развитию новых военных производственных мощностей, созданию рабочих мест и восстановлению Бухарестом позиции в качестве ключевого игрока на региональном рынке вооружений. Кредит, по его оценкам, повысит обороноспособность Румынии и ускорит ее усилия по модернизации вооруженных сил. К ним относятся приобретение американских систем обороны, таких как основные боевые танки Abrams, и совместное производство боеприпасов. Часть средств будет направлена на создание центра передового опыта по производству боеприпасов крупного калибра (120-155 мм), что позволит Румынии стать единственным производителем боеприпасов для танков Abrams в Европе с потенциалом для экспорта по всему континенту и за его пределы.

Румыния также планирует приобрести дополнительную военную технику в рамках своей стратегии модернизации, включая истребители следующего поколения F-35A, которые в конечном итоге заменят ее стареющий парк истребителей F-16, приобретенных в Норвегии. Это приобретение будет включать в себя услуги по обучению, техническому обслуживанию самолетов, созданию инфраструктуры и обновлению баз данных радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Румыния объявила о приобретении дополнительных машин-амфибий AAV-7 у Корпуса морской пехоты США.

#военные новости #военное противостояние #румыния/сша
+
Написать комментарий (0)
Азербайджанская компания Deftech представила беспилотник нового поколения
Литва поставит Украине тысячи беспилотников GA-10 с FPV-системой и ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
24
Hyundai и Kia отказываются от Android Auto и будут иметь интегрированную систему с Samsung
+
Hamster Kombat называют главной аферой 2024 года, а разработчиков мошенниками
4
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
6
NVIDIA пытается сэкономить на GeForce RTX 5080, сделав стартовую цену ниже, чем у GeForce RTX 4080
1
Пользователи Android и iOS будут видеть синюю галочку рядом с именами проверенных отправителей Gmail
+
Новая модель искусственного интеллекта обеспечивает спутниковые снимки Google Карты без облаков
+
На Вооружении ВС РФ в зоне СВО замечены китайские бронемашины ZFB-05
1
В Дагестане обнаружили подземные майнинговые фермы
2
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
5
Приложение «Дом с Алисой» получило новые возможности работы со сценариями автоматизации
+
В России создают лазер для первых отечественных фотолитографов по выпуску процессоров и микросхем
5
На АвтоВАЗе скопилось 15 тысяч новых Vesta из-за проблем с модулями ESP и программным обеспечением
+
be quiet! представила панорамные корпуса с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
5
В Google Maps на Android Auto упростили определение полосы движения
1
Примерно у трети сотрудников российских компаний проблемы с распознаванием фишинговых писем
+
Oppo Find X8 Pro c Dimensity 9400 набрал 2 880 558 баллов в тесте AnTuTu и обогнал лидера на 35%
2
ВКС России использовали модернизированные ФАБ-500 с УМПК для удара по цехам предприятия «Мотор Сич» в Запорожье
2
Asus представила материнские платы следующего поколения Z890 для процессоров Intel Arrow Lake
1

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
1
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
47
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
16
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Xbox series X против PlayStation 5 в 2024 году с точки зрения жителей России
1
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
43
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
13
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
9

Сейчас обсуждают

Несбыточная Мечта Шешенбека
22:45
тебя первым делом возьмут
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Зю
22:43
Какой же мусор
Intel выпустила третье обновление микрокода для процессоров 14-го и 13-го поколений
SlyBiBi
22:42
Кому нужен смартфон за 200 000р, и почему большая часть функций у флагманов остаётся не востребована
SlyBiBi
22:42
Кому нужен рекламо-дрочер, и почему большая часть его писанины остаётся не востребована.
Кому нужен смартфон за 200 000р, и почему большая часть функций у флагманов остаётся не востребована
Несбыточная Мечта Шешенбека
22:37
Ты признался, что ты импотент?
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Михаил Маюров
22:36
Долгожданная она, например, для тех, кто до сих пор сидит на 21h2, которая закончится в октябре. Я, например, хотел бы сразу на неё обновиться, а не на 23h2, когда новая версия уже на носу. Но предрел...
Microsoft выпускает ISO-образы ознакомительной редакции Windows 11 24H2
Бахтиер Кудратуллаев
22:31
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Несбыточная Мечта Шешенбека
22:25
дрочюешь на образок Бандеры?
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Несбыточная Мечта Шешенбека
22:24
Уже переехал.
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Несбыточная Мечта Шешенбека
22:23
Зачем тебе эта палка между ног, если ты баба? Так ты свой пол менять будешь? Тебе же в США ехать.
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем