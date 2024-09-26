Министерства обороны США приступило в Национальной лаборатории Айдахо к созданию первого мобильного ядерного реактора Pele 4-го поколения.

Согласно сообщению Министерства обороны США, оно приступило в Национальной лаборатории Айдахо (INL) к созданию первого мобильного ядерного реактора Pele 4-го поколения для обеспечения энергией полей сражений.

Микрореактор изготавливается компанией BWXT Advanced Technologies, штат Вирджиния, в рамках инициативы Управления стратегических возможностей (SCO) США. Окончательную сборку реактора планируется начать в феврале 2026 года, и вполне вероятно, что это будет первый в истории США ядерный реактор четвертого поколения, вырабатывающий электроэнергию в Соединенных Штатах.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны США, прототип реакторной установки предназначен для транспортировки в четырех 20-футовых транспортных контейнерах и проведения испытаний в Национальной лаборатории Айдахо. В этих целях команда проекта Pele построит бетонную защитную конструкцию на испытательном полигоне в следующем году, чтобы быть готовой к размещению реактора в 2026 году.

В 2016 году Совет по оборонным наукам (DSB) США определил энергетику как важнейший фактор, способствующий проведению будущих военных операций. В нем отмечалось, что потребление энергии на поле боя, вероятно, значительно возрастет в течение следующих нескольких десятилетий. Поэтому Управление стратегических возможностей Министерства обороны (SCO) запустило проект Pele, названный в честь гавайской богини огня и силы, по разработке ядерного микрореактора четвертого поколения, который будет обеспечивать энергией поля сражений в суровых условиях.

В 2022 году Министерство обороны решило продолжить реализацию программы, определяющей потребность в мобильном микрореакторе с высокотемпературным газовым охлаждением (HTGR), способном вырабатывать 1-5 МВтэ энергии в течение более трех лет без дозаправки.

Первоначально были выбраны два проекта, один из которых был разработан компанией BWXT Advanced Technologies, а второй - X-energy. В конечном счете, микрореактор BWXT был выбран SCO Министерства обороны для разработки.

Цель проекта Pele - спроектировать, построить и продемонстрировать прототип мобильного ядерного реактора в течение пяти лет. Проектом руководит SCO в сотрудничестве с Министерством энергетики, Комиссией по ядерному регулированию, Инженерным корпусом армии США, а также с промышленными партнерами.

После сборки микрореактора, он будет доставлен на испытательный полигон Национальной лаборатории Айдахо и помещен в бетонную защитную конструкцию. Трубопроводы и электропроводка соединят реактор со специализированной электрической микросетью INL. Как только будет завершена окончательная проверка безопасности реактора, проектная группа Pele приступит к первоначальному плану испытаний и оценки.

“Мы очень рады выйти за рамки эры современных реакторов PowerPoint”, - сказал доктор Джефф Ваксман, руководитель программы Project Pele. “Наше тесное партнерство с Национальной лабораторией Айдахо и Операционным офисом Министерства энергетики штата Айдахо способствует продвижению вперед не только в производстве современных реакторов, но и в их эффективном и безопасном регулировании”. Доктор Джон Вагнер, директор Национальной лаборатории Айдахо, указал: “Мы ожидаем, что Pele станет одним из первых современных экспериментальных реакторов нового поколения, которые будут размещены здесь до конца десятилетия”.

Ожидается, что реактор проработает в лаборатории минимум три года и поможет продемонстрировать использование чистой, и надежной ядерной энергии для удовлетворения растущих потребностей в энергии на военных базах по всей стране, говорится в пресс-релизе Управления по атомной энергии. В нем также упоминается, что BWXT будет использовать опыт, полученный в рамках проекта Pele, для продвижения своего микрореактора BANR, ориентированного на гражданские нужды, который поддерживается программой демонстрации передовых реакторов Министерства энергетики США.

BANR (BWXT Advanced Nuclear Reactor) - это высокотемпературный газоохлаждаемый микрореактор мощностью 50 МВт, ставший одним из пяти проектов, отобранных в декабре 2020 года Министерством энергетики США для получения части первоначального финансирования в размере $30 миллионов в рамках Программы демонстрации передовых реакторов (ARDP). Компания BWXT Advanced Technologies уже заключила контракт с Министерством энергетики США о распределении затрат на мобильный микрореактор BANR и готовит поставку первой партии топлива TRISO (TRIstructural-ISOtropic) для испытаний в текущем году на исследовательском реакторе Национальной лаборатории Айдахо (INL).