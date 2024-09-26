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vizir47
Китай испытал мощную межконтинентальную ракету дальностью в 9320 миль
Народно-освободительная армия Китая заявила, что успешно провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты 25 сентября в Тихом океане. Это рассматривается на Западе как предупреждение Пекином США и их союзников, находящихся поблизости от Китая.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила, что успешно провела  испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 25 сентября в Тихом океане. Министерство национальной обороны Китая указало, что МБР с муляжом боеголовки упала в ожидаемом районе океана. Министерство также сообщило, что это испытание, проведенное Космическими силами НОАК, было “рутинным” и являлось частью “ежегодной практики”. В нем говорилось, что все заинтересованные соседние страны были заранее уведомлены об этом.

US alert: China tests 9,320-mile massive nuclear missile in open after 44 years

Как отмечают западные военные эксперты, вполне вероятно, что в ходе испытаний была использована новейшая китайская МБР DF-41, радиус действия которой, как утверждается, составляет от 7 460 до 9 320 миль (от 12 000 до 15 000 километров). Ракета DF-41 способна наносить удары по частям материковой части Соединенных Штатов.

Сроки проведения испытания в сочетании с тем фактом, что это первое испытание китайской межконтинентальной баллистической ракеты в атмосфере над открытым морем за последние 44 года, безусловно может свидетельствовать о предупреждении таким образом Пекином Вашингтона о наличии «красных линий» в проводимой в последний период враждебной политики США  в отношении Китая.

Испытания первой МБР DF-5 Китаем состоялось в мае 1980 года.  С тех пор все испытания межконтинентальных баллистических ракет Китая проводились внутри страны или в подземных условиях. Обычно дальность действия МБР составляет более 3420 миль (5500 км), и они способны нести ядерные боеголовки, что делает их весьма  смертоносными.

Как отмечают западные наблюдатели, в последние дни в Азиатско-Тихоокеанском регионе участились ракетные испытания. Так, Северная Корея в последние месяцы также проводит здесь ракетные испытания в ускоренном темпе. При этом США увеличили свое присутствие в регионе и недавно заявили, что продолжат развертывание ракетной системы средней дальности Typhon  на Филиппинах. Система Typhon была доставлена на Филиппины для участия в совместных военных учениях, но она продолжает размещаться там даже после завершения учений.

Китай выдвинул требование  о выводе пусковых систем ракет Typhon с Филиппин, поскольку они способны запускать крылатые ракеты, которые могут поражать китайские цели.

В этих условиях западные наблюдатели сходятся во мнении, что произошедшее 25 сентября испытание, проведенное Космическими силами НОАК, можно рассматривать как предупреждение Пекином США и их союзников, находящихся поблизости от Китая.

В некоторых сообщениях западных СМИ также упоминается, что Китай, возможно, использовал одну из ракет DF-31 или DF-41 для проведения состоявшегося испытания, хотя  Пекин пока не уточнил название и тип использовавшейся им 25 сентября ракеты.

DF-31 имеет дальность действия от 4500 до 5000 миль (от 7200 до 8000 км) и представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету. DF-31 и новейшая модель DF-41 отличаются мобильностью и работают на твердом топливе. DF-41 также может участвовать в противоракетной обороне в силу возможности нести от трех до пяти боеголовок.

По оценкам западных военных экспертов, по состоянию на 2021 год, DF-31 были развернуты в девяти бригадах НОАК, а DF-41 - в одной бригаде. Согласно последним сведениям, КНР наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна в мире. Ежегодник SIPRI за 2024 год показал, что ядерный арсенал Китая увеличился с 410 боеголовок в январе 2023 года до 500 в январе 2024 года, и ожидается, что он продолжит расти. Это, как указывает  SIPRI, является  значительным ростом такого арсенала примерно на 20 % за один год.

 

 

#военные новости #военное противостояние #испытание китаем мбр
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