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vizir47
Вооруженные силы Южной Кореи закупают польские беспилотники-камикадзе Warmate
После посещения Варшавы делегацией Управления программы оборонных закупок (DAPA) Минобороны Южной Кореи, Сеул решил приобрести значительную партию польских беспилотников-камикадзе Warmate.

Как сообщает южнокорейское издание The Korea Times, делегация  Управления программы оборонных закупок (DAPA) Минобороны Южной Кореи недавно посетила Варшаву, чтобы осмотреть польские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и оценить их пригодность для южнокорейских военных.

Согласно информации польской газеты "Rzeczpospolita" 20 сентября с.г.,  вооруженные силы Южной Кореи планируют подписать крупный контракт на приобретение беспилотников-камикадзе Warmate польского производства. Эти беспилотники разработаны WB Electronics, ведущей польской компанией в области беспилотных систем. Сделка должна быть заключена во время Корейской международной выставки оборонной промышленности (KADEX 2024), которая пройдет со 2 по 6 октября 2024 года.

Описание: A Warmate drone developed by Poland / Captured from WB Electronics website


Сообщается, что в рамках предстоящего контракта к концу этого года в Южную Корею будет поставлено около 200 беспилотных летательных аппаратов Warmate и ожидается, что в ближайшем будущем их количество возрастет. Как отмечают американские военные эксперты, это свидетельствует о растущем партнерстве между двумя странами в оборонном секторе и знаменует стратегический шаг Южной Кореи по укреплению своего оборонного потенциала с помощью передовых технологий беспилотных летательных аппаратов.

Боеприпас Warmate loitering - это легкий портативный боеприпас, который функционирует как разведывательный, так и ударный беспилотник. Он  представляет собой усовершенствованную беспилотную летательную систему, предназначенную для нанесения высокоточных ударов. Он функционирует как универсальный летающий боеприпас, также известный как беспилотник-камикадзе, способный зависать в воздухе, прежде чем поразить важные цели с предельной точностью. Warmate предназначен для легкого развертывания наземными войсками или с транспортных средств и может использоваться в различных миссиях, включая наблюдение, рекогносцировку и операции нападения. Передача видео системой в режиме реального времени позволяет операторам эффективно идентифицировать цели и поражать их, сводя к минимуму сопутствующий ущерб.

Как отмечают польские производители, уникальность БПЛА Warmate заключается в его способности переключаться между режимами разведки и атаки, что обеспечивает гибкость на поле боя. Он может быть оснащен различными боеголовками, в том числе осколочно-фугасными или противотанковыми, в зависимости от требований миссии. Имея дальность действия около 30 км и запас хода до 70 минут, Warmate идеально подходит как для тактических, так и для стратегических операций. Модульная конструкция беспилотника позволяет интегрировать его в более крупные системы или операции и  использовать в координации с другими военными средствами.

 Ожидается, что объем контракта превысит первоначальные 200 единиц, и в будущем могут быть закуплены еще сотни беспилотников. Польские СМИ указывают, что это еще больше укрепит сотрудничество в области обороны между Польшей и Южной Кореей, поскольку обе страны все больше внимания уделяют передовым технологическим решениям для удовлетворения своих потребностей в области безопасности.

KADEX - международная оборонная выставка, которая пройдет в Южной Корее. По сообщению "Rzeczpospolita", ожидается, что на этом мероприятии будут представлены многочисленные крупные контракты и образцы от международных оборонных компаний, в том числе и от польских. Интерес Южной Кореи к системе Warmate и в целом к продукции военного назначения Польши свидетельствует о растущем признании польских оборонных технологий и опыта WB Electronics в области систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами. В Польше надеются, что это событие также укрепит продолжающиеся военные связи двух стран, которые позволят Южной Корее модернизировать своих вооруженные силы при участии Польши, особенно на фоне растущей напряженности в Восточной Азии. Беспилотные летательные аппараты Warmate добавят новое измерение в возможности беспилотной авиации Южной Кореи, повысив ее способность проводить точные и эффективные операции в различных сценариях конфликтов.

По сообщениям южнокорейских СМИ, «польские беспилотники, доказавшие свою эффективность на поле боя в Украине против российских войск, могут кардинально изменить ситуацию в воздушно-десантной войне». "Наше министерство и связанные с ним ведомства изучают различные варианты, включая международные закупки, для расширения возможностей наших беспилотных летательных аппаратов", - сказал представитель южнокорейского министерства обороны Чон Ха Кю во время брифинга.

Ожидается, что обе страны сделают официальные заявления относительно соглашения во время выставки KADEX, в которых будут изложены детали их сотрудничества и планы на будущее в отношении закупок беспилотных летательных аппаратов.

#военные новости #военное противостояние #польско-южнокорейское военное сотрудничество #боеприпас warmate loitering
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