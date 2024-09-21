Constellation Energy объявила, что подписала с Microsoft соглашение по восстановлению работоспособности АЭС в Три-Майл-Айленде, электроэнергия от которой пойдет для питания центров обработки данных Microsoft и поддержки искусственного интеллекта.

28 марта 1979 года на американской АЭС в Три-Майл-Айленде, недалеко от Мидлтауна, штат Пенсильвания, произошла крупнейшая в США промышленная ядерная авария. Сочетание неисправностей оборудования, проблем, связанных с проектированием, и ошибок персонала привело к частичному расплавлению реактора энергоблока № 2 на этой АЭС. С тех пор реактор TMI 2 был окончательно остановлен, и из него было удалено топливо. Энергоблок №1 окончательно прекратил работу в сентябре 2019 года, и компания Constellation Energy (бывшая Exelon Generation) была назначена ответственной за вывод из эксплуатации энергоблока.

Хотя небольшие радиоактивные выбросы за пределы площадки АЭС не оказали заметного воздействия на здоровье работников станции или населения, этот инцидент был признан как самая серьезная авария за всю историю эксплуатации коммерческих атомных электростанций США.

Однако в последние дни в американских СМИ появилась информация, что планируется возобновление работы этой атомной электростанции в Пенсильвании. В частности, Constellation Energy объявила, что ее реактор 1-го энергоблока, который был закрыт пять лет назад, как ожидается, будет восстановлен в 2028 году. Microsoft будет закупать производимую на нем безуглеродную энергию для питания своих центров обработки данных для поддержки искусственного интеллекта. Также указывается, что компания Microsoft подписала соглашение о получении электроэнергии от станции сроком на 20 лет, которое, правда, еще предстоит одобрить регулирующим органам. Чтобы подготовиться к перезапуску, будут вложены значительные средства в восстановление станции, включая турбину, генератор, главный силовой трансформатор, а также системы охлаждения и управления.

Указанное соглашение было подписано компанией Constellation Energy, базирующейся в Балтиморе. Это также крупнейшее в истории компании соглашение с Microsoft о покупке электроэнергии.



