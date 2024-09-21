Министерство обороны Японии запросило 292,1 миллиона долларов на 2025 финансовый год для реализации планов по разработке нового самолета радиоэлектронной борьбы для морских сил самообороны Японии.

Газета Yomiuri Shimbun ранее сообщала, что в рамках опубликованных Руководящих принципов Национальной оборонной программы неуказанное количество самолетов C-2 Военно-воздушных сил самообороны Японии (JASDF) будет оснащено радарами и средствами подавления помех связи. В докладе говорится, что руководящие принципы рекомендуют Японии внедрить способность “нейтрализовать радары, средства связи и другие средства противника, намеревающегося вторгнуться в Японию”.

В плане реализации этих Руководящих принципов Министерство обороны Японии запросило 292,1 миллиона долларов на 2025 финансовый год для реализации планов по разработке нового самолета радиоэлектронной борьбы для морских сил самообороны Японии (JMSDF). В частности, в запросе Министерства обороны говорится, что усиление возможностей сбора информации об электромагнитных волнах необходимо для создания электронных помех и электронной защиты.

В бюджетном запросе на этот финансовый год в августе 2023 года министерство обороны также подчеркнуло, что ему необходимо реагировать на все более сложную обстановку в области радиоэлектронной борьбы и укреплять возможности в электромагнитной области, необходимые для проведения междоменных операций.

Как ранее сообщало издание Naval News, ожидается, что новый самолет станет преемником пяти EP-3 Orion используемых JMSDF для радиотехнической разведки — SIGINT (электронная разведка — ELINT и коммуникационная разведка — COMINT). Однако ожидается, что в будущем эксплуатировать прежние EP-3, которые являются вариантом устаревающего морского патрульного самолета P-3C (MPA), станет сложнее.

Новый самолет будет собирать электронную и коммуникационную информацию, передаваемую противником, а также информацию об изображении с оптических датчиков и из других источников. Ожидается, что для анализа собранной информации также будет использоваться технология искусственного интеллекта. Самолет будет создаваться на базе морского патрульного самолета P-1 (MPA), который в настоящее время эксплуатируется в JMSDF.

Таким образом, новый самолет радиоэлектронной борьбы предлагается разрабатывать на базе Kawasaki P-1 или его преемника P-3C. На изображении нового самолета, опубликованном Министерством обороны в марте на сайте X, видно, что самолет имеет характерные полусферические выступы в верхней части фюзеляжа и под носовой частью, которые представляют собой обтекатели (купола, закрывающие радар), оснащенные похожими на горбы антенными обтекателями. Эта уникальная форма с первого взгляда дает понять, что это самолет предназначен для выполнения специальной миссии.

Компания Kawasaki Heavy Industries (KHI) официально объявила еще в сентябре 2023 года о создании проектной группы, занимающейся разработкой «патрульного самолета будущего с неподвижным крылом» с расчетом на развертывание этого самолета Министерством обороны Японии (МО) и JMSDF в 2040-х годах. Хотя точные детали, касающиеся расширенных возможностей нового самолета, остаются засекреченными, представитель Министерства обороны намекнул на отдельные его потенциальные возможности, заявив: “Тем не менее, в целом, дополнительные ракеты большой дальности и усовершенствованный искусственный интеллект (ИИ) - это некоторые технологии и возможности, которые рассматриваются”. Переход к разработке такого самолета является естественным продолжением стремления Японии поддерживать мощные силы морской обороны.

P-1, разработанный компанией Kawasaki Aerospace, уже зарекомендовал себя как передовой морской патрульный самолет. Его поступление на вооружение стало важной вехой, поскольку это был первый в мире эксплуатационный самолет, оснащенный оптической системой управления полетом. С тех пор как P-1 поступил на вооружение в качестве замены устаревающего P-3C Orion, его характеристики и возможности были высоко оценены японскими военными экспертами. Его четырехмоторная конструкция с низким расположением крыльев, оснащенная турбовентиляторными двигателями IHI F7-10, обеспечивает превосходную маневренность, устойчивость и живучесть при эксплуатации. Кроме того, двигатели обеспечивают более тихую и экономичную эксплуатацию, что затрудняет его акустическое обнаружение. Самолет оснащен бортовыми системами Honeywell, которые расширяют его функциональные возможности. Датчики, установленные на P-1, играют ключевую роль в успешном выполнении миссии, позволяя обнаруживать подводные лодки и надводные корабли. Самолет оснащен радаром с активной антенной решеткой электронного сканирования (AESA) Toshiba HPS-106, инфракрасными/световыми системами обнаружения Fujitsu HAQ-2 и детектором магнитных аномалий (MAD) производства CAE Inc. Кроме того, использование гидроакустических буев и передовых акустических систем повышает его противолодочные возможности.

Универсальность P-1 распространяется и на его вооружение, благодаря большому бомбоотсеку и внешним узлам крепления. Он может перевозить различные боеприпасы, включая торпеды, мины, глубинные бомбы, ракеты класса "воздух-поверхность" и бомбы - благодаря сложной системе управления запасами, разработанной компанией Smith Aerospace.

Несколько приемников радиолокационного оповещения и комплекс защитных контрмер обеспечивают живучесть самолета в сложных условиях.

Согласно документу Министерства обороны, производство прототипа разработки будет вестись с 2024 по 2031 финансовый год, а различные технические испытания будут проводиться с 2031 по 2033 год. Газета Yomiuri Shimbun ранее сообщала, что в рамках опубликованных Руководящих принципов Национальной оборонной программы неуказанное количество самолетов C-2 Военно-воздушных сил самообороны Японии (JASDF) будет оснащено радарами и средствами подавления помех связи. В докладе говорится, что руководящие принципы рекомендуют Японии внедрить способность “нейтрализовать радары, средства связи и другие средства противника, намеревающегося вторгнуться в Японию”.