На фоне проблем с деятельностью турецкого сейсмологического исследовательского судна Oruç Reis в Восточном Средиземноморье и опасений повышения цен на газ в ближайшее время, Анкара направляет Oruç Reis в Сомали для поиска там энергоносителей.

Согласно информации, опубликованной газетой Wan Haber, турецкое сейсмологическое исследовательское судно Oruç Reis отправится в Сомали для поиска там энергоносителей, ориентировочно в конце этого месяца.

В последние годы турецкое сейсмическое исследовательское судно Oruç Reis оказалось в центре серьезной напряженности в Восточном Средиземноморье из-за его поисковых миссий по добыче углеводородов в спорных водах. Судно, находящееся под управление Главного управления по исследованию и разведке полезных ископаемых Турции, играет ключевую роль в реализации планов Анкары по освоению морских запасов природного газа и нефти. Эти операции обострили геополитические споры с соседними Грецией и Кипром, поскольку на регионы, где Oruç Reis проводит свои исследования, также претендуют эти страны в соответствии с международным морским правом.

Наиболее спорными районами являются воды вблизи греческого острова Кастеллоризо, где и Греция, и Турция отстаивают свои права, основываясь на их соответствующих интерпретациях исключительных экономических зон (ИЭЗ). Продолжающаяся деятельность Турции, особенно когда поисковые работы судна Oruç Reis сопровождались военно-морским эскортом, привела к многочисленным столкновениям между турецким и греческим военно-морскими силами. Причем Греция рассматривала эти миссии как нарушение своего суверенитета. В ответ Греция и Кипр обратились за поддержкой к Европейскому союзу, который пригрозил Турции санкциями, если она продолжит свою исследовательскую деятельность без дипломатического разрешения.

Несмотря на периодические отводы судна в качестве жеста содействия переговорам, судно Oruç Reis часто возобновляло свою работу, особенно после того, как переговоры между сторонами заходили в тупик. Такая схема взаимодействия продолжается, обе стороны часто проводят военные учения в периоды повышенной напряженности. Использование судна отражает более широкую политику Турции в рамках проекта "Голубой родины", который направлен на расширение ее влияния на море и обеспечение энергетической независимости.

Эти споры остаются в центре внимания региональной дипломатии, поскольку потенциальные запасы углеводородов в Восточном Средиземноморье считаются весьма прибыльными, что делает ставки в этих территориальных разногласиях еще более высокими.

В указанных условиях Анкара решила направить этот свой сейсморазведочный корабль Oruç Reis в Сомали в конце месяца для поиска там необходимых для Турции энергоносителей. Как заявил по этому поводу Алпарслан Байрактар, министр энергетики и природных ресурсов, природный газ и электричество являются основными потребностями граждан: "У нас есть цель доставить природный газ во всю Турцию, всем домохозяйствам. В настоящее время природный газ есть в 81 нашем городе. Это важное топливо, которое мы используем дома, на работе и в промышленности". Напомнив, что почти весь природный газ был импортирован до открытия природного газа в Черном море, Байрактар подчеркнул, что в последний период на цены сильно повлияли международные события. Турецкий министр подчеркнул, что со времен пандемии домашние хозяйства и предприятия торговли природным газом и электричеством получали государственную поддержку.

Байрактар напомнил, что Турция проводит мероприятия, направленные на увеличение собственных ресурсов и отметил, что разведочные работы на газовом месторождении Сакарья в Черном море продолжаются. Там был достигнут уровень добычи более 6 миллионов кубометров, что удовлетворит потребности в природном газе 2,6 миллиона домохозяйств. Министр подчеркнул, что работы по модернизации газовой платформы, которая будет использоваться на газовом месторождении Сакарья, завершены в Сингапуре и сказал: "Новая плавучая газовая платформа прибудет в Турцию 26-27 сентября. Сейчас она курсирует по Средиземному морю. С ее помощью мы стремимся удвоить производство." После ввода в эксплуатацию платформа станет производственной базой и останется на месте в течение 20 лет. "Некоторые операции будут проводиться в порту в Чанаккале, она останется там на несколько месяцев. После этого она прибудет в Фильос. В середине 2026 года мы отправим платформу с этой производственной базы на газовое месторождение Сакарья и начнем добычу,"- дополнил Байрактар.

Министр Байрактар напомнил, что контракт на поставку природного газа из России в Европу через Украину истекает в ближайшее время и эта ситуация может повысить цены на газ в Европе. Поэтому, как указал Байрактар, сейсморазведочный корабль Oruç Reis отправится в Сомали, где Анкара имеет лицензию на 3 месторождения, каждое из которых простирается на площадь в 5 тысяч квадратных километров. "В этом контексте одним из наиболее важных этапов разведки является сейсмическая активность. Есть примерные даты отправки турецкого судна, но это зависит от состояния моря. Наш корабль Oruç Reis отправится туда вместе с нашими военно-морскими силами и проведет там сейсмические исследования, которые никогда не проводились в этом районе до сих пор." Байрактар поделился информацией о том, что в Сомали преобладают нефтяные блоки, и сказал: "Конечно, до завершения сейсмических исследований, анализа и бурения не может быть и речи об открытии конкретных месторождений".

Заявив, что в случае положительных результатов георазведки в Сомали нефть в регионе будет передана сомалийскому государству в соответствии с "соглашением о разделе продукции", Байрактар сказал: "После этого и у нас будет достаточно нефти, мы сможем продавать ее в любой точке мира. Мы можем доставить ее на нефтеперерабатывающие заводы в нашей стране. Таким образом, ее можно будет быстро коммерциализировать и внедрить в экономику. У Ливии также есть аналогичное предложение, чтобы мы работали с нашими сейсмиками на ее шельфе, и мы с надеждой смотрим на это".