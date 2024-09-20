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vizir47
Немецкие военные анонсировали создание первого в мире мобильного квантового компьютера в 2027 году
Немецкое агентство по кибербезопасности Cyberagentur анонсировало выпуск к 2027 году первого в мире мобильного квантового компьютера, специально разрабатываемого для интересов министерства обороны Германии.

Эпоха квантовых вычислений, похоже, стремительно приближается, и Германия пытается позиционировать себя в авангарде этой технологии с громким заявлением. К 2027 году она планирует выпустить первый в мире мобильный квантовый компьютер, специально разрабатываемый для министерства обороны, но с последствиями, которые выходят далеко за рамки только этой области. Этот проект с бюджетом в €35 миллионов является крупнейшей инвестицией такого рода немецкого агентства по кибербезопасности Cyberagentur.

Для разработки этого технологического объекта немецким кибер-агентством  Cyberagentur были выбраны четыре технологические компании: Quantum Brilliance, ParityQC, Oxford Ionics и neQxt. Они должны создать квантовый компьютер, который не только будет отвечать строгим требованиям оборонных приложений, но также станет портативным и будет работать в режиме реального времени в различных средах. Компании выиграли тендеры на финансирование, что стало крупнейшим исследовательским грантом, предоставленным Cyberagentur.

https://overclockers.ru/st/c/350/300/legacy/blog/426203/469800_O.png

Каждая компания привносит в программу уникальные преимущества, обладая опытом от миниатюрных квантовых микросхем до масштабируемой квантовой архитектуры, обещая впечатляющую синергию.

Так, компания Quantum Brilliance специализируется на миниатюрных квантовых чипах, работающих при комнатной температуре, в основе которых лежат азотно-вакансионные центры (NV) в синтетических алмазах в качестве кубитов. Эта особенность позволяет им работать без экстремальных систем охлаждения, требуемых другими квантовыми технологиями. Также упрощается интеграция этих микросхем с традиционными полупроводниками, что является еще одним шагом на пути к плавному слиянию с существующими технологиями и обеспечивает основу для мобильных квантовых технологий. “Потенциал квантового мобильного компьютера огромен для обеспечения обороны и кибербезопасности в Германии и смежных странах”, - сказал генеральный директор Quantum Brilliance Марк Луо.

Компания ParityQC разрабатывает масштабируемую квантовую архитектуру и операционную систему ParityOS, которая позволяет обрабатывать большие алгоритмы более эффективно и с меньшим количеством ошибок. Сопредседатели ParityQC Вольфганг Лехнер и Магдалена Хаузер уверены, что партнерство с Quantum Brilliance поможет им создать первый в мире мобильный квантовый компьютер.

Oxford Ionics намерена разработать портативный квантовый компьютер под названием MinIon, используя свою собственную технологию электронного управления кубитами, которая использует электронику, а не лазеры, для управления своими кубитами. Эта, как отмечают немецкие военные эксперты,  по своей сути надежная технология может быть интегрирована в стандартный чип размером с ноготь, производимый на современных предприятиях по производству полупроводников. Этот инновационный подход имеет решающее значение для обеспечения оптимальной работы мобильных квантовых компьютеров в экстремальных условиях, таких как на полях сражений или при управлении передвижениями войск. Портативные квантовые решения Oxford Ionics для обороны и за ее пределами  революционизирует управление кубитами с помощью своей технологии электронного управления, устраняя необходимость в традиционных лазерах и позволяя производить продукцию, более соответствующую современным полупроводниковым технологиям. Их портативный квантовый компьютер MinIon разрабатывается для удовлетворения важнейших потребностей национальной безопасности и обороны.

Доктор Крис Балланс, соучредитель и генеральный директор Oxford Ionics, сказал: “Этот подход позволил создать как самые высокопроизводительные чипы в мире, так и надежную технологию, которая может обеспечить лучшую в отрасли производительность при небольших физических затратах в зависимости от потребностей клиентов. MinIon представляет собой первую из этих небольших систем, которая разработана с учетом динамичного и быстро меняющегося характера национальной безопасности и обороны”.

Компания neQxt GmbH была зарегистрирована в 2022 году. Деятельность компании охватывает отрасли производства вычислительного оборудования, электронных и оптических изделий и информационных технологий. Этот немецкий стартап neQxt стремится интегрировать существующую технологию улавливания ионов в компактную, модульную, масштабируемую и мобильную систему под названием MaQue.

Потенциальные приложения для обороны и национальной безопасности включают оптимизацию передвижения войск, анализ сценариев боевых действий и моделирование биологических угроз в режиме реального времени даже в удаленных местах. В отличие от традиционных решений для квантовых вычислений, для этого не требуется облачный доступ к центрам обработки данных, что обеспечивает безопасность в боевых сценариях.

Несмотря на то, что этот проект изначально ориентирован на оборону, последствия этой технологии, по заявлениям немецких военных, распространятся на другие отрасли, такие как финансы, управление цепочками поставок или научные исследования. Таким образом, влияние мобильного квантового компьютера потенциально будет огромным, что позволит проводить мощные вычисления в условиях, ранее невозможных для обычных компьютеров.

 

 

#военные новости #квантовый компьютер #инновации в it #германия и квантовый компьютер
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