Представители правительства Великобритании в ряде последних официальных заявлений подчеркнули о намерении Лондона укрепить военное сотрудничество и соглашения по безопасности со странами ЕС, особенно с Францией и Германией.

Согласно сообщениям европейских СМИ, официальные представители Франции и Соединенного Королевства заявляют о намерении возобновить совместный план в области обороны. Лидеры обеих стран в последних публичных выступлениях ссылаются на "контекст новой угрозы для Европы из-за конфликта на Украине". Соединенное Королевство, в частности, на этом основании стремится заключить новые двусторонние соглашения в области обороны с ключевыми партнерами на континенте, включая Францию.

Министр обороны Великобритании Джон Хили на днях заявил корреспонденту Politico, что планирует возродить Соглашение Ланкастер-Хаус, оборонительный пакт, подписанный между Соединенным Королевством и Францией в 2010 году, «в знак признания растущих угроз, исходящих от враждебных субъектов». Кабинет премьер-министра Великобритании Кейра Стармера, который вступил в должность только в июле, подтвердил тем самым о своем намерении возобновить отношения с Парижем в этой области с откровенно антироссийской направленностью.

Подписанные 2 ноября 2010 года президентом Франции Николя Саркози и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном договоры Ланкастер-Хаус позволили установить прочное партнерство в области обороны и безопасности между Францией и Соединенным Королевством. Это потребовало от двух стран более тесного военного сотрудничества, в том числе и в разработке военной техники.

В этом контексте, как подчеркнул в общении с Politico Джон Хили, продление соглашения между двумя странами будет направлено на укрепление двустороннего сотрудничества якобы «в свете враждебной деятельности России». Обновленный план станет, таким образом, по убеждению Лондона, частью более широкой кампании по признанию «возросшей роли обороны в дипломатии».

В сентябре с.г. Кейр Стармер встретился в Германии с союзниками по контактной группе по оказанию военной помощи Украины. Во время этой поездки он дал понять, что настало время пересмотреть военный договор с Францией. Во время этой поездки он, по данным англоязычных СМИ, заявил, что сейчас «подходящее время» для пересмотра договора с Францией и он «уверен, что французы захотят продвинуть эту степень сотрудничества дальше». Это решение, добавил он, отражает "то, что мы говорили перед выборами, а именно, что мы будем правительством, которое восстановит отношения Соединенного Королевства с Европой и, в частности, с ведущими европейскими странами".

Вскоре после вступления в должность Кейр Стармер заявил, что хочет выработать «новый подход» к отношениям Лондона с Европой, включая совершенно новый пакт о безопасности с ЕС. Так называемая «перезагрузка» европейских отношений Соединенного Королевства была объявлена в манифесте Лейбористской партии: «мы воссоединимся с нашими союзниками и установим новые партнерские отношения для обеспечения безопасности и процветания внутри страны и за рубежом».

Новый премьер-министр Великобритании уже провел три двусторонних встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вашингтоне, Соединенном Королевстве и Франции.

Кроме того, Лондон укрепляет свои отношения с Берлином. Британская переговорная группа прибыла на днях в Германию, чтобы приступить к доработке деталей двустороннего соглашения, объявленного Кейром Стармером и канцлером Германии Олафом Шольцем на недавнем саммите НАТО. Стороны, в частности, намерены сконцентрироваться на совместной ракетной программе.

Как отмечают западные обозреватели, указанные шаги Лондона по усилению военного сотрудничества и укреплению совместной обороны с западными союзниками носят нескрываемую антироссийскую направленность. И это, в частности, подтверждают недавние переговоры, инициированные Соединенным Королевством с Соединенными Штатами, о которых подробную информацию сообщало 13 сентября Евроньюс, о возможности разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow, частично британского производства, для поражения целей, расположенных в глубине территории России.

Аналогичные переговоры проводились Лондоном и с Парижем, после которых, как заявила французская Le Monde «президент Франции указал, что Киев должен иметь возможность наносить удары по некоторым российским базам с помощью западного оружия».