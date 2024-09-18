Япония недавно объявила об очередном увеличении своего оборонного бюджета, продолжая тенденцию, наблюдавшуюся на протяжении последних нескольких лет, что отражает глубокую трансформацию ее стратегии безопасности. Япония, традиционно отличавшаяся сдержанным подходом и оборонной политикой, в настоящее время взяла курс на модернизацию и укрепление своего военного потенциала, несмотря на сопутствующие экономические и структурные проблемы.
Оборонный бюджет страны значительно вырос, увеличившись с $9,2 млрд в 2020 году до прогнозируемых $18,6 млрд в 2024 году, что соответствует совокупному годовому темпу роста (CAGR) в 19,3%, согласно докладу GlobalData "Оборонный рынок Японии на 2024-2029 годы". На 2024 год Министерство обороны запросило увеличение расходов на 17,2%. Ожидается, что к 2027 году эти расходы достигнут 2% ВВП Японии, что приведет страну в соответствие со стандартами НАТО.
Это увеличение бюджета направлено на реализацию нескольких ключевых инициатив. Так, Япония инвестировала в модернизацию своих военно-морских и воздушных сил, приобретя подводные лодки класса Taigei, фрегаты класса Mogami и истребители F-35A/B. Эти инвестиции направлены на укрепление потенциала сдерживания и демонстрации силы Японии в потенциальных региональных конфликтах. Кроме того, Япония участвует в совместных проектах в области военного развития, таких как Глобальная программа боевой авиации (GCAP), в партнерстве с Италией и Великобританией. Эта инициатива направлена на снижение затрат на военное развитие при одновременном укреплении связей в области безопасности, расширяя сотрудничество Японии за рамками ее традиционного альянса с Соединенными Штатами.
СМИ Японии объясняют причины стратегического изменения тем, что за последние годы ситуация в области безопасности в Японии значительно ухудшилась. Китай, который в Стратегии национальной безопасности Японии (СНБ) определен как "беспрецедентный стратегический вызов", увеличил свое военное присутствие в регионе. Его почти постоянное патрулирование вокруг спорных островов Сенкаку и ракетные испытания в исключительной экономической зоне Японии вызывают серьезную обеспокоенность Токио. Северная Корея также представляет растущую угрозу, особенно в связи с испытаниями баллистических ракет, которые часто пролетают над территорией Японии. Кроме того, сближение России с Китаем и проводимая СВО в Украине усугубили, по мнению японских обозревателей, «все более неопределенную обстановку в области безопасности».
Традиционно Япония не уделяла особого публичного внимания вопросам обороны, избегая прямых дискуссий о расширении своей военной мощи. Такой подход вытекает из принятой после Второй мировой войны пацифистской Конституции, которая ограничивает использование вооруженных сил исключительно в целях самообороны. Однако в последний период правительство Японии заняло более активную позицию, укрепив свои «возможности сдерживания». Проводимая в последние годы правительством Японии политика конфронтации с рядом соседних государств в значительной степени повлияла на общественное мнение Японии, усилив поддержку значительных оборонных усилий а также растущую военную поддержку Японией Соединенных Штатов и их союзников.
В результате, модернизация обороны Японии стала согласовываться с комплексной стратегией сдерживания, которая предполагает тесное сотрудничество с США при одновременном расширении партнерских отношений с другими ключевыми игроками, такими как Австралия, Индия и Соединенное Королевство, через такие альянсы, как AUKUS и QUAD.
Однако, как отмечают американские военные эксперты, на фоне увеличения оборонного бюджета, Япония сталкивается с рядом проблем. В финансовом плане рост военных расходов происходит в сложных экономических условиях. Иена обесценивается, а государственный долг Японии достиг 260% от ее ВВП. Внутренние дебаты по поводу финансирования этих расходов продолжаются, поскольку правительство рассматривает возможность повышения налогов на доходы домохозяйств, корпораций и табачные изделия для поддержки оборонных инициатив. Такие меры могут оказаться непопулярными и привести к политической неопределенности. С юридической точки зрения, хотя пацифистская конституция Японии больше не служит серьезным препятствием для изменения оборонной стратегии, стране по-прежнему необходимо создать четкие правовые рамки, облегчающие передачу оборонных технологий и оборудования. Реализация политики "активной киберзащиты" также требует принятия законов, которые должны быть тщательно разработаны и приняты в рамках зачастую длительного и сложного законодательного процесса в Японии.
Япония также сталкивается с проблемами в области людских ресурсов. Силам самообороны трудно набрать достаточное количество квалифицированного персонала для реализации новых стратегий обороны, особенно в области кибербезопасности. В то время как Министерство обороны инвестирует в беспилотные летательные аппараты и автономные системы, чтобы компенсировать нехватку персонала, планируемое наращивание военной мощи по-прежнему потребует мобилизации подготовленных экспертов и солдат.
Наконец, оборонная промышленность Японии сталкивается со структурными трудностями. В отличие от США или Китая, в Японии мало компаний, ориентированных в первую очередь на оборонный сектор. Бюджетные ограничения и технологическая сложность крупных военных проектов требуют расширения сотрудничества с международными партнерами. Однако японская оборонная промышленность должна преодолеть свою неконкурентоспособность на мировом рынке. Исключение Японии из программы F-35 иллюстрирует трудности, с которыми она сталкивается при налаживании прочного сотрудничества со своими союзниками, в основном из-за высоких требований к безопасности и проблем с соблюдением международных стандартов.