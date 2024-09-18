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vizir47
Увеличение оборонного бюджета Японии отражает глубокую трансформацию ее стратегии безопасности
На фоне увеличения оборонного бюджета, Япония, как отмечают западные эксперты, сталкивается с рядом проблем. В частности, в финансово-экономическом плане, а также с проблемами в области людских ресурсов.

Япония недавно объявила об очередном увеличении своего оборонного бюджета, продолжая тенденцию, наблюдавшуюся на протяжении последних нескольких лет, что отражает глубокую трансформацию ее стратегии безопасности. Япония, традиционно отличавшаяся сдержанным подходом и оборонной политикой, в настоящее время взяла курс на модернизацию и укрепление своего военного потенциала, несмотря на сопутствующие экономические и структурные проблемы.

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Оборонный бюджет страны значительно вырос, увеличившись с $9,2 млрд в 2020 году до прогнозируемых $18,6 млрд в 2024 году, что соответствует совокупному годовому темпу роста (CAGR) в 19,3%, согласно докладу  GlobalData "Оборонный рынок Японии на 2024-2029 годы". На 2024 год Министерство обороны запросило увеличение расходов на 17,2%. Ожидается, что к 2027 году эти расходы достигнут 2% ВВП Японии, что приведет страну в соответствие со стандартами НАТО.

Это увеличение бюджета направлено на реализацию нескольких ключевых инициатив. Так, Япония инвестировала в модернизацию своих военно-морских и воздушных сил, приобретя подводные лодки класса Taigei, фрегаты класса Mogami и истребители F-35A/B. Эти инвестиции направлены на укрепление потенциала сдерживания и демонстрации силы Японии в потенциальных региональных конфликтах. Кроме того, Япония участвует в совместных проектах в области военного развития, таких как Глобальная программа боевой авиации (GCAP), в партнерстве с Италией и Великобританией. Эта инициатива направлена на снижение затрат на военное развитие при одновременном укреплении связей в области безопасности, расширяя сотрудничество Японии за рамками ее традиционного альянса с Соединенными Штатами.

СМИ Японии объясняют причины стратегического изменения тем, что за последние годы ситуация в области безопасности в Японии значительно ухудшилась. Китай, который в Стратегии национальной безопасности Японии (СНБ) определен как "беспрецедентный стратегический вызов", увеличил свое военное присутствие в регионе. Его почти постоянное патрулирование вокруг спорных островов Сенкаку и ракетные испытания в исключительной экономической зоне Японии вызывают серьезную обеспокоенность Токио. Северная Корея также представляет растущую угрозу, особенно в связи с испытаниями баллистических ракет, которые часто пролетают над территорией Японии. Кроме того, сближение России с Китаем и проводимая СВО в Украине усугубили, по мнению японских обозревателей, «все более неопределенную обстановку в области безопасности».

Традиционно Япония не уделяла особого публичного внимания вопросам обороны, избегая прямых дискуссий о расширении своей военной мощи. Такой подход вытекает из принятой после Второй мировой войны пацифистской Конституции, которая ограничивает использование вооруженных сил исключительно в целях самообороны. Однако в последний период правительство Японии заняло более активную позицию, укрепив свои «возможности сдерживания». Проводимая в последние годы правительством Японии политика конфронтации с рядом соседних государств в значительной степени повлияла на общественное мнение Японии, усилив поддержку значительных оборонных усилий а также растущую военную поддержку Японией Соединенных Штатов и их союзников.

В результате, модернизация обороны Японии стала согласовываться с комплексной стратегией сдерживания, которая предполагает тесное сотрудничество с США при одновременном расширении партнерских отношений с другими ключевыми игроками, такими как Австралия, Индия и Соединенное Королевство, через такие альянсы, как AUKUS и QUAD.

Однако, как отмечают американские военные эксперты, на фоне увеличения оборонного бюджета, Япония сталкивается с рядом проблем. В финансовом плане рост военных расходов происходит в сложных экономических условиях. Иена обесценивается, а государственный долг Японии достиг 260% от ее ВВП. Внутренние дебаты по поводу финансирования этих расходов продолжаются, поскольку правительство рассматривает возможность повышения налогов на доходы домохозяйств, корпораций и табачные изделия для поддержки оборонных инициатив. Такие меры могут оказаться непопулярными и привести к политической неопределенности. С юридической точки зрения, хотя пацифистская конституция Японии больше не служит серьезным препятствием для изменения оборонной стратегии, стране по-прежнему необходимо создать четкие правовые рамки, облегчающие передачу оборонных технологий и оборудования. Реализация политики "активной киберзащиты" также требует принятия законов, которые должны быть тщательно разработаны и приняты в рамках зачастую длительного и сложного законодательного процесса в Японии.

Япония также сталкивается с проблемами в области людских ресурсов. Силам самообороны трудно набрать достаточное количество квалифицированного персонала для реализации новых стратегий обороны, особенно в области кибербезопасности. В то время как Министерство обороны инвестирует в беспилотные летательные аппараты и автономные системы, чтобы компенсировать нехватку персонала, планируемое наращивание военной мощи по-прежнему потребует мобилизации подготовленных экспертов и солдат.

Наконец, оборонная промышленность Японии сталкивается со структурными трудностями. В отличие от США или Китая, в Японии мало компаний, ориентированных в первую очередь на оборонный сектор. Бюджетные ограничения и технологическая сложность крупных военных проектов требуют расширения сотрудничества с международными партнерами. Однако японская оборонная промышленность должна преодолеть свою неконкурентоспособность на мировом рынке. Исключение Японии из программы F-35 иллюстрирует трудности, с которыми она сталкивается при налаживании прочного сотрудничества со своими союзниками, в основном из-за высоких требований к безопасности и проблем с соблюдением международных стандартов.

 

#военные новости #военное противостояние #военный бюджет японии на 2025 год
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