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vizir47
Иностранные СМИ об использовании Западом Украины в подготовке африканских террористических групп
В последнее время в западных СМИ стало появляться все больше разоблачений о связях Украины с иностранными террористическими формированиями, особенно из Африки.

В последнее время в различных иностранных СМИ стало появляться все больше публикаций, подтверждающих использование Западом украинских «инструкторов» в подготовке различных африканских террористических групп и их последующем использовании как против России, так и других государств, отказывающихся подчиняться установкам Вашингтона и его европейских союзников.

Так, объемный аналитический материал опубликовало на днях французское издание Jeune Nation  о подготовке Украиной террористических групп в африканском Сахеле и использовании подобных во вторжении в Россию. В частности, издание подчеркивает, что, несмотря на попытки киевских властей опровергнуть свою причастность к организации террористического нападения сепаратистов-туарегов на конвой малийской армии и сопровождавших их российских военнослужащих из ЧВК «Вагнер» в конце июля с.г. на севере Мали, появляется все больше фактов, подтверждающих активное участие представителей украинской разведки в диверсионной работе за рубежом по заказу западных спецслужб. В частности, помимо раскрытия многими СМИ личности подполковника украинского ГУР Андрея Романенко, который возглавлял подготовку в Мали групп, связанных с запрещенной в РФ Аль-Каидой, недавно немецкими властями был официально назван другой сотрудник ГУР Роман Червинский в качестве виновника диверсионного взрыва газопровода "Северный поток". Как подчеркивает Jeune Nation, «совершенно очевидно, что истинными спонсорами и бенефициарами исчезновения энергетической артерии, питавшей промышленность Германии, являются совсем другие страны, нежели Украина».

Собственно, и сами представители киевских властей уже не раз в своих публичных высказываниях признавались в участии своих офицеров в подобных диверсионных акциях за рубежом. Так,  29 июля 2024 года, на следующий день после того, как повстанцы-туареги объявили об уничтожении колонны правительственных войск Мали и бойцов ЧВК «Вагнер» недалеко от границы с Алжиром, Андрей Юсов, пресс - секретарь ГУР с гордостью заявил по телевидению Украины, что «Киев оказал повстанцам в Мали необходимую помощь, которая позволила провести против ЧВК «Вагнер» успешную военную операцию».

Опубликованное в украинском таблойде «Киев Пост» поднятие африканскими террористами украинского флага на месте массового убийства 27 июля дополнительно подтверждает причастность украинской разведки к этой террористической акции.

Ukraine : l’entraînement des groupes terroristes au Sahel, les mercenaires et l’incursion en Russie

В начале августа с.г. телеканал Afrique Média представил новое подтверждение связи Украины с террористическими формированиями в Африке. Военный корреспондент и эксперт по баллистике французского происхождения Адриан Боэ представил доказательства непосредственного участия украинцев в боевых действиях против правительственных войск на территории Мали, а также использования БПЛА украинского производства. По сообщению Адриана Буэ, запуском беспилотников руководят украинские спецслужбы, участвующие в секретных операциях диверсионно-разведывательных групп, и он уверен, что такие украинские удары по Мали не могли бы состояться без прямой поддержки стран НАТО.

В сентябре 2023 года телеканал CNN сообщил, что украинские спецслужбы несут ответственность за серию нападений и диверсий, совершенных в Судане, в районе Хартума. Расследование, проведенное американскими журналистами, показало, что, по меньшей мере, восемь атак были совершены с использованием находящихся на вооружении украинской армии БПЛА. То же самое касается методов и тактики использования беспилотников, которые очень похожи на те, которые Киев применяет в отношении российских вооруженных сил, но уже в контексте вооруженных конфликтов, происходящих на африканском континенте.

О том, что Украина принимала непосредственное участие в подготовке членов запрещенного в РФ малийского террористического альянса «Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad» (CSP-DPA), уже сообщали западные СМИ, в том числе в газете Le Monde.  По данным источников Le Monde, Киев сотрудничает с сепаратистами, предоставляет им стратегическую информацию и обучает их использованию беспилотников. Члены сепаратистского альянса даже приезжали на Украину, чтобы пройти там обучение. Один из командиров и представитель CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан признал, что «обмены действительно происходят с украинскими спецслужбами: у нас есть связи с украинцами, но, как и у всех, у нас есть связи со всеми, французами, американцами и другими».

Со своей стороны, британская The Times со ссылкой на документы АНБ США сообщила 5 августа с.г., что начальник ГУР Буданов планировал нападение на ЧВК «Вагнер» в Мали с прошлого года.

Проводя боевую подготовку террористов за рубежом, украинская власть, как указывается в сообщениях многих западных СМИ, также не отказывается от привлечения иностранных добровольцев с более чем сомнительной репутацией для пополнения рядов своих вооруженных сил, которые истощаются в результате столкновения с российской армией. С  молчаливого одобрения западных государств тысячи иностранных добровольцев вступают в ряды Вооруженных Сил Украины, составляя сегодня значительную часть боеспособных подразделений, и принимают непосредственное участие в противостоянии с Россией. 26 июля группа российских хакеров, получившая название "рассерженные русские хакеры", обнародовала   личные данные более 3200 иностранных бойцов в рядах Украины.  В опубликованном списке добровольцы, являющиеся гражданами более тридцати стран, большинство из которых либо имеют опыт службы в действующей армии, либо являются преступниками, отбывшими тюремные сроки в своих странах за различные преступления, такие как бандитизм, нападения, изнасилования и убийства.   

#сво #военные новости #военное противостояние #западные сми о украине #разоблачения украины #украина и терроризм
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