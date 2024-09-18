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vizir47
ВМС США намереваются производить твердотопливные двигатели для ракет на 3D-принтере
Военно-морские силы США заключили партнерство с Ursa Major для совершенствования производственного процесса Lynx SRM и производства твердотопливных двигателей для ракет на 3D-принтере.

Столкнувшись с истощением запасов важнейших боеприпасов, таких как Javelins и Stingers, а также возросшим спросом на такие системы, как управляемая реактивная система залпового огня (GMLRS) для поддержки Украины, Соединенные Штаты признают срочную потребность производства недорогих твердотопливных ракетных двигателей (SRM).

Чтобы решить эту проблему, военно-морской флот США планирует ускорить производство ракет с использованием более дешевых твердотопливных двигателей, напечатанных на 3D-принтере. Успешные испытания первого прототипа SRM Ursa Major, разработанного с использованием технологии 3D-печати, уже проведены.

На днях военно-морские силы США заключили партнерство с Ursa Major, ведущей американской компанией по производству ракетных двигателей, финансируемой из частных источников, для совершенствования производственного процесса Lynx SRM. В этих целях компания Ursa Major и военно-морской флот США инвестируют по 12,5 миллиона долларов, в общей сложности 25 миллионов долларов, в расширение возможностей компании в области указанного производства. В частности, компания расширит свое производство ракетного топлива, аддитивного производства твердотопливных двигателей из композитных материалов.

US Navy to fast-track rocket production with cheaper 3D-printed solid motors

Как сообщается, Lynx - это новый подход к проектированию и производству твердотопливных ракетных двигателей. С помощью программы Lynx Ursa Major стремится решить проблему нехватки SRM в Америке за счет более быстрого и доступного процесса с использованием 3D-печати для производства двигателей, которые обещают превзойти устаревшие системы.

Традиционные поставщики SRM полагаются на производственные линии, которые трудно переоборудовать, дорого наращивать и которые зависят от значительного количества рабочей силы. В этих условиях Ursa Major применила новый подход, создав гибкие, адаптируемые производственные подразделения, лежащие в основе технологического процесса Lynx. Эти подразделения используют аддитивное производство для быстрого создания масштабируемых двигателей одновременно без дорогостоящего и трудоемкого переоборудования или переподготовки.

Эта гибкость распространяется и на производство ракетного топлива, где независимый подход к энергетике позволяет Ursa Major напрямую сотрудничать с Министерством обороны, действующими производителями SRM и инноваторами.

Согласно данным Центра стратегических и международных исследований США, для замены истощенных запасов боеприпасов, таких как Javelins, реактивные системы залпового огня и Stingers, потребуется от пяти до 18 лет, если страна продолжит полагаться на медленные, устаревшие технологии производства. Однако, как указывают американские военные эксперты, таких темпов производства недостаточно, чтобы снабжать союзников Америки и одновременно сдерживать противников.

По оценке компании Ursa Major, Lynx восстановит запасы с помощью SRM, которые проще и быстрее в производстве. Одна аддитивная машина Lynx может печатать более 1650 портативных ракетных двигателей в год. В отличие от этого, текущий объем производства Javelin составляет всего 2100 штук в год. Этот подход применим для двигателей диаметром от двух до 22,5 дюймов. В этот типоразмерный ряд входят многие из наиболее часто используемых ракетных систем, таких как Stingers, GMLR и системы противовоздушной обороны.

Компания Ursa Major разработала Lynx SRM для использования большего количества топлива при той же мощности двигателя, что позволяет ей превосходить устаревшие двигательные установки. Кроме того, конструкция двигателя разработана таким образом, чтобы обеспечить и возможность использования обычного топлива. Такой подход, как указывается, может решить проблемы цепочки поставок, часто связанные с разработкой специального топлива для каждого двигателя, и позволит расширить сотрудничество с другими отраслевыми партнерами.

Компания Ursa Major сократила сложные и трудоемкие производственные процессы, что позволило значительно сократить количество деталей и сроки сборки. Этот проект является результатом партнерства между Ursa Major, the Naval Air Weapons Center в China Lake, и главным подразделением Центра надводных боевых действий ВМС Индии.

#военные новости #военное противостояние #ракетные двигатели #твердотопливные двигатели на 3d-принтере
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Ну, а что такого? Они же, судя по всему, самолёты Boing на 3D принтаре уже печатают. Так, что те в воздухе разваливаются постоянно. 😂🤣😂
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