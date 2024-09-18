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vizir47
Украинские пилоты начинают подготовку на истребителях F-16 в Румынии
Правительства Нидерландов официально заявило, что четырнадцать украинских пилотов до конца 2024 года пройдут обучение на истребителях F-16 в Румынии.

Согласно заявлению правительства Нидерландов от 16 сентября 2024 года, четырнадцать украинских пилотов пройдут обучение на истребителях F-16 в Румынии до конца с.г.. Эта инициатива является частью из последних, осуществляемых международной коалицией, возглавляемой Нидерландами, Данией и Соединенными Штатами. Министерство обороны Нидерландов подтвердило, что, после теоретического курса, практические занятия для украинских пилотов должны будут начаться к концу года.

В Румынии украинские пилоты проходят подготовку на авиабазе Фетешти, созданной для поддержки Военно-воздушных сил Украины. По сообщению румынских СМИ, первая группа обучающихся будет состоять из четырех украинских пилотов. Расходы на программу обучения правительство Румынии решило взять на себя, покрыв все расходы из бюджета министерства обороны на текущий год без дополнительных ассигнований. Как следует из отдельных сообщений, стоимость полной подготовки одного украинского пилота для эксплуатации F-16 составляет 5 миллионов евро за весь цикл обучения.

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Из 18 самолетов F-16, предоставленных Нидерландами, 14 в настоящее время используются в этом европейском учебном центре. Как сообщается, перенос учебного центра в Румынию обусловлен тем, чтобы сократить время в пути для украинских пилотов, позволяя им уделять больше внимания своей подготовке. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил: "То, что первые украинские пилоты приступили к обучению, является значительным достижением. Мы продолжим работать с нашими союзниками над укреплением противовоздушной обороны Украины. Это срочно". Украинский министр обороны Рустем Умеров в своём телеграм-канале также подтвердил на днях начало обучения в Румынии украинских пилотов эксплуатации американских истребителей F-16.

Тем временем Дания рассматривает возможность предоставления Украине "еще одной партии" истребителей F-16 в дополнение к уже обещанным 19 самолетам. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен указал, что вторая партия может быть поставлена к концу года, но конкретные детали остаются "засекреченными по соображениям оперативной безопасности".

В августе Украина получила свои первые десять истребителей F-16. Члены НАТО, включая Бельгию, Данию, Нидерланды и Норвегию, обязались поставить по меньшей мере 79 таких самолетов четвертого поколения. Для участия в обучении и тренировках военно-воздушные силы Украины привлекают пилотов, имеющих опыт налета на истребителях Миг-29. Программа переоборудования F-16 и обучения украинских пилотов разработана таким образом, чтобы осуществить эти действия быстро, предлагая как начальную летную подготовку, так и продвинутые эксплуатационные навыки.

Однако ускоренный темп обучения украинских пилотов уже вызвал обеспокоенность на Западе. В конце прошлого месяца был потерян F-16, а пилот Алексей Мес — один из первых украинцев, прошедших обучение на F-16, — погиб.

Как сообщают западные наблюдатели, перенос учебного центра в Румынию позволяет украинским пилотам уделять больше времени тренировкам и меньше времени поездкам на обучение в ту же Данию, например. Ранее украинские пилоты проходили такую подготовку на авиабазе Скрыдструп в Дании.

Авиабаза Фетешти, расположенная на востоке Румынии, была создана в прошлом году при содействии компании Lockheed Martin для обучения пилотов румынских ВВС на истребителях F-16. Румыния получила партию отремонтированных истребителей F-16 из Норвегии для замены устаревших МиГ-21 советской постройки, ожидая поставки первых истребителей F-35 Lightning II позднее в этом десятилетии. В июле был выпущен первый курс румынских пилотов, а в настоящее время центр используется для обучения украинцев.

В прошлом месяце Украина впервые задействовала в боевых действиях истребители F-16 американского производства для противодействия российским ракетным атакам и атакам беспилотников. Владимир Зеленский призвал Запад направить дополнительную партию военных самолетов для усиления противовоздушной обороны страны.

#сво #военные новости #военное противостояние #подготовка украинских пилотов f-16 #румыния и украина в сво
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