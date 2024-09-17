Lockheed Martin представила новейшую версию своей крылатой ракеты экстремального радиуса действия AGM-158 JASSM XR.

16 сентября 2024 года во время конференции Air, Space & Cyber Ассоциации воздушно-космических сил компания Lockheed Martin представила новейшую версию своей крылатой ракеты экстремального радиуса действия AGM-158 JASSM XR, известную как JASSM XR. Согласно заявлениям компании, эта новая ракета JASSM-XR должна дать боевой авиации США принципиально новые тактические возможности. Она разработана для обеспечения скрытности и точности нанесения ударов, при этом ее дальность действия превосходит нынешнюю JASSM-ER.

Известно, что боеголовка JASSM XR весит те же 1000 фунтов (453,6 кг), что и боеголовка JASSM-ER, а конструктивные изменения были внесены на основе моделей JASSM-ER и LRASM. До настоящего времени существовало три модификации: AGM-158A JASSM, базовая версия класса "воздух-поверхность"; AGM-158B JASSM-ER, версия класса "воздух-поверхность" повышенной дальности; и AGM-158C LRASM, противокорабельная ракета повышенной дальности - вариант, который может быть использован в операциях "воздух-море" или "море-море" с помощью вертикальных пусковых установок Mk 41 VLS.

Хотя технические подробности новой ракеты AGM-158 XR остаются малоизвестными, Майкл Ротстайн, вице-президент по стратегии в Lockheed Martin Missiles and Fire Control, заявил: "Я бы сказал, что радиус ее действия значительно отличается. Это не мелочь. И это еще не все". Как сообщил представитель ВВС США, радиус действия JASSM-ER превышает 500 морских миль, или более 926 километров.

Джон Хилл, вице-президент и генеральный менеджер по обеспечению господства в воздухе и ударному оружию компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control, объяснил, что JASSM XR разработана как следующая модификация JASSM-D и LRASM-C3, которые в настоящее время поставляются по контракту ВВС и ВМС. Хилл подчеркнул, что XR использует существующие производственные линии и процессы: "Мы рассматриваем XR как ракету повышенной дальности. На самом деле это расширяет существующие семейства JASSM и LRASM, позволяя снабдить ракету большим топливом, что обеспечивает дальность полета, необходимую нам и истребителям". В этой связи ракета AGM-158 XR длиннее.

Другие потенциальные усовершенствования могут включать использование более легких сплавов, улучшенную аэродинамику, переработанную конструкцию, модифицированное оперение или более эффективную двигательную установку. JASSM XR является третьей предложенной модификацией ракет JASSM. Первоначальное предложение предусматривало удлинение фюзеляжа с 4,2 до 6,3 метров, установку модернизированного турбовентиляторного двигателя и боеголовки большего размера. По оценкам американских военных экспертов, если нынешняя модель сохранит существующую боеголовку WDU-42/B весом 450 кг, то потенциально ее дальность полета может превысить 2000 км. Несмотря на эти изменения, цель состояла в том, чтобы повторно использовать как можно больше технологий и компонентов, используемых в настоящее время при производстве других ракет этого типа. Увеличенная дальность действия позволяет пусковым расчетам использовать JASSM XR с большего расстояния, что позволяет наносить удары по более глубоким целям, оставаясь при этом вне досягаемости систем ПВО противника.

Однако увеличение общего веса ракеты не позволяет использовать ее на некоторых боевых самолетах, таких как F-16 Fighting Falcon. В отличие от этого, самолет F/A-18 в его версии F/A-18E/F Super Hornet совместим для применения новой ракеты. Ожидается, что в ближайшем будущем F-35 Lightning II также сможет использовать эту новейшую ракету. Хотя конкретной информации о стратегических бомбардировщиках нет, в презентационном видеоролике Lockheed Martin часто фигурирует B-1B Lancer. Кроме того, достаточная грузоподъемность B-52H Stratofortress не должна вызывать никаких проблем, и JASSM XR, вероятно, будет интегрирован в боекомплект бомбардировщиков-невидимок B-2A Spirit и B-21 Raider ВВС США.

Компания Lockheed Martin сообщает, что она стремилась оптимизировать затраты на разработку, используя существующие производственные линии и конструкции ракет JASSM и LRASM. Модульный характер ракеты указывает на возможность ее использования в качестве навигационной или противокорабельной. Хотя LRASM может быть запущен из ячеек Mk 41 VLS на эсминцах и крейсерах ВМС США, еще неизвестно, будет ли JASSM XR также интегрирован в эти системы. Остаются вопросы относительно потенциальной возможности запуска с транспортного самолета.

JASSM XR еще не принята на вооружение, первый полет прототипа запланирован на 2025 или 2026 год. ВВС и ВМС США не размещали заказов, а вся разработка финансировалась компанией Lockheed Martin, которая указывает, что «JASSM XR может сыграть значительную роль в противодействии системам ПРО, особенно тем, которые развернуты Китаем в Южно-Китайском море».