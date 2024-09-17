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vizir47
Катар поставит половину своих гаубиц PzH 2000 на Украину после покупки немецких гаубиц RCH 155
По сообщению немецкого издания Bild, Катар намеревается передать Украине 12 из своих 24 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) после приобретения усовершенствованных немецких 155-мм колесных самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Согласно информации, опубликованной немецким изданием Bild 15 сентября 2024 года, Германия одобрила продажу Катару усовершенствованных 155-мм колесных самоходных артиллерийских установок RCH 155 se lf. В свою очередь, Катар намеревается передать Украине 12 из своих 24 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). САУ PzH 2000 будут доведены до эксплуатационных стандартов в Германии, прежде чем будут переданы украинским вооруженным силам.

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Как отмечают западные наблюдатели, этот шаг Катара может означать стратегическую перестройку и усиление международной поддержки Украины на фоне продолжающихся успешных действий России в СВО. Ожидается, что передача Катаром Украине гусеничных самоходных гаубиц PzH 2000 сможет существенно усилить артиллерийскую мощь ВСУ благодаря передовым характеристикам системы, таким как высокая скорострельность, точность наведения на цель и дальнобойность.

Что же касается Катара, то покупка им более современного вооружения у Германии отражает стремление ближневосточной страны оснастить свои вооруженные силы самым современным оборудованием. Сделка также укрепляет оборонные связи между Катаром и Германией, потенциально прокладывая путь для будущего сотрудничества в области военных технологий и подготовки кадров. RCH 155 - это высокоразвитая артиллерийская система, разработанная немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Как указывает производитель RCH 155, большой запас боеприпасов и их быстрое пополнение, устойчивая орудийная платформа, максимальная точность прицеливания, автоматическое заряжание в сочетании с автономностью навигации и управления огнем делают RCH 155 новым стандартом для современной колесно-ствольной артиллерии. Установленная на колесном бронетранспортере Boxer, она обеспечивает повышенную мобильность и автоматизацию по сравнению с традиционными гусеничными гаубицами. Система оснащена 155-мм пушкой L52 и может стрелять высокоточными боеприпасами на расстояния, превышающие 40 километров.

Немецкие СМИ указывают, что, прежде чем гаубицы Panzerhaubitze 2000 будут переданы Украине, они пройдут комплексную модернизацию в Германии. Ожидается, что эта модернизация будет включать в себя технический ремонт, обновление программного обеспечения и модификации в соответствии с конкретными требованиями украинских военных. Немецкие оборонные подрядчики, такие как KMW и Rheinmetall, скорее всего, будут контролировать этот процесс, чтобы обеспечить поставку оборудования в оптимальном состоянии.

Panzerhaubitze 2000 был основой современной артиллерии с момента его появления в конце 1990-х годов. Известный своей скорострельностью и точностью стрельбы на большие расстояния, PzH 2000  используется несколькими странами НАТО. 

Первоначально Катар закупил 24 единицы для усиления своих артиллерийских сил. Решение расстаться с половиной своих запасов предполагает стратегический компромисс в пользу приобретения более совершенных систем, таких как RCH 155.

Солдаты ВСУ начали обучаться применению немецких гаубиц еще в мае 2022 года на территории ФРГ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 10 мая, находясь в Киеве, заявляла, что Германия поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военных.

Американские военные эксперты отмечают, что роль Германии как в поставках Катару новых артиллерийских систем, так и в модернизации гаубиц для Украины подчеркивает ее активное участие сегодня в международных оборонных вопросах. Это двойное участие отражает стратегические интересы Германии и ее позицию по поддержке Украины.

Западные аналитики высказывают мнение, что Катар в целом придерживается нейтральной позиции в отношении конфликта между Украиной и Россией, часто выступая за дипломатические решения и мирный диалог. Эта страна предпринимала различные дипломатические усилия на Ближнем Востоке и за его пределами, но публично не заявляла о своей военной позиции в украинско-российском конфликте. Любое существенное изменение позиции Катара, особенно связанное с военной поддержкой, скорее всего, будет сопровождаться официальными заявлениями и широким освещением в СМИ.

#военные новости #военное противостояние #германия и украина #panzerhaubitze 2000 (pzh 2000) #катар и украина
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