По сообщению немецкого издания Bild, Катар намеревается передать Украине 12 из своих 24 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) после приобретения усовершенствованных немецких 155-мм колесных самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Согласно информации, опубликованной немецким изданием Bild 15 сентября 2024 года, Германия одобрила продажу Катару усовершенствованных 155-мм колесных самоходных артиллерийских установок RCH 155 se lf. В свою очередь, Катар намеревается передать Украине 12 из своих 24 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). САУ PzH 2000 будут доведены до эксплуатационных стандартов в Германии, прежде чем будут переданы украинским вооруженным силам.

Как отмечают западные наблюдатели, этот шаг Катара может означать стратегическую перестройку и усиление международной поддержки Украины на фоне продолжающихся успешных действий России в СВО. Ожидается, что передача Катаром Украине гусеничных самоходных гаубиц PzH 2000 сможет существенно усилить артиллерийскую мощь ВСУ благодаря передовым характеристикам системы, таким как высокая скорострельность, точность наведения на цель и дальнобойность.

Что же касается Катара, то покупка им более современного вооружения у Германии отражает стремление ближневосточной страны оснастить свои вооруженные силы самым современным оборудованием. Сделка также укрепляет оборонные связи между Катаром и Германией, потенциально прокладывая путь для будущего сотрудничества в области военных технологий и подготовки кадров. RCH 155 - это высокоразвитая артиллерийская система, разработанная немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Как указывает производитель RCH 155, большой запас боеприпасов и их быстрое пополнение, устойчивая орудийная платформа, максимальная точность прицеливания, автоматическое заряжание в сочетании с автономностью навигации и управления огнем делают RCH 155 новым стандартом для современной колесно-ствольной артиллерии. Установленная на колесном бронетранспортере Boxer, она обеспечивает повышенную мобильность и автоматизацию по сравнению с традиционными гусеничными гаубицами. Система оснащена 155-мм пушкой L52 и может стрелять высокоточными боеприпасами на расстояния, превышающие 40 километров.

Немецкие СМИ указывают, что, прежде чем гаубицы Panzerhaubitze 2000 будут переданы Украине, они пройдут комплексную модернизацию в Германии. Ожидается, что эта модернизация будет включать в себя технический ремонт, обновление программного обеспечения и модификации в соответствии с конкретными требованиями украинских военных. Немецкие оборонные подрядчики, такие как KMW и Rheinmetall, скорее всего, будут контролировать этот процесс, чтобы обеспечить поставку оборудования в оптимальном состоянии.

Panzerhaubitze 2000 был основой современной артиллерии с момента его появления в конце 1990-х годов. Известный своей скорострельностью и точностью стрельбы на большие расстояния, PzH 2000 используется несколькими странами НАТО.

Первоначально Катар закупил 24 единицы для усиления своих артиллерийских сил. Решение расстаться с половиной своих запасов предполагает стратегический компромисс в пользу приобретения более совершенных систем, таких как RCH 155.

Солдаты ВСУ начали обучаться применению немецких гаубиц еще в мае 2022 года на территории ФРГ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 10 мая, находясь в Киеве, заявляла, что Германия поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военных.

Американские военные эксперты отмечают, что роль Германии как в поставках Катару новых артиллерийских систем, так и в модернизации гаубиц для Украины подчеркивает ее активное участие сегодня в международных оборонных вопросах. Это двойное участие отражает стратегические интересы Германии и ее позицию по поддержке Украины.

Западные аналитики высказывают мнение, что Катар в целом придерживается нейтральной позиции в отношении конфликта между Украиной и Россией, часто выступая за дипломатические решения и мирный диалог. Эта страна предпринимала различные дипломатические усилия на Ближнем Востоке и за его пределами, но публично не заявляла о своей военной позиции в украинско-российском конфликте. Любое существенное изменение позиции Катара, особенно связанное с военной поддержкой, скорее всего, будет сопровождаться официальными заявлениями и широким освещением в СМИ.