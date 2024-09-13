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vizir47
Первый "гиперзвуковой" самолет от Polaris Aerospace с аэрокосмическим двигателем готовится к полету
Немецкая компания Polaris Aerospace готовится к запуску новых космопланов Mira II и MIRA II, в надежде представить первый в мире космический самолет с аэрокосмическим двигателем Aerospike.

После неудачного первого полета своего прототипа MIRA I немецкая аэрокосмическая компания Polaris Aerospace готовится  к запуску новых самолетов, в надежде представить первый в мире космический самолет с аэрокосмическим двигателем Aerospike.

Deux prototypes ont été recrées pour une progression plus rapide des essais.

Первый полет прототипа самолета компании Polaris Aerospace закончился неудачей. Но это, похоже, не мешает немецкому стартапу двигаться вперед. Доказательством этому является то, что она готовится к полетам на новых прототипах MIRA, фактически пытаясь продемонстрировать свои технологии для  крупного аэрокосмического устройства. В компании Polaris Aerospace решили не дорабатывать закончившийся неудачей проект, а приступить к созданию более крупных прототипов. Ожидается, что такие самолеты смогут доставлять людей и грузы в космос на сверхзвуковых/гиперзвуковых скоростях, взлетая и приземляясь, как обычный самолет. Таким образом, с помощью укрупненных прототипов космоплана  Mira II и MIRA III молодая немецкая компания надеется совершить беспрецедентные достижения в области космических путешествий.

Объявление о предстоящих испытательных полетах было сделано в статье, опубликованной в социальной сети Linkedin. В частности, там указывалось, что новые экспериментальные самолеты имеют длину около 5 метров. По сравнению со своими предшественниками они имеют на 30 % большую площадь крыла. Polaris Aerospace утверждает, что разработала два идентичных самолета с целью более быстрого продвижения своей программы летных испытаний. Кроме того, эти новые прототипы имеют улучшенный дизайн, который учитывает различные проблемы, с которыми они сталкивались ранее. Каждый из них оснащен четырьмя обычными турбинными двигателями, работающими на керосине, для обеспечения тяги при взлете и посадке.

В полете на смену в новом самолете придет линейный аэрокосмический ракетный двигатель AS-1 LOX (жидкий кислород/керосин). В отличие от космических ракет, в технологии, над которой работает Polaris Aerospace, предполагается использование устройства, известного как аэрокосмическое сопло. Классические подруливающие устройства, легко узнаваемы по их выпускному патрубку в форме колокольчика. Они регулируют давление и расход газов в зависимости от скорости, фазы полета и высоты. Таким образом, они опираются на ряд движущихся частей, чего нет в случае с аэрокосмическим двигателем.

Предполагается, что ракетный двигатель нового типа будет иметь линейные характеристики на протяжении всего полета. Вместо того, чтобы использовать знаменитые традиционные форсунки, он отводит выхлопные газы вдоль центрального блока, имитирующего внутреннюю стенку колоколообразной форсунки. Такая конструкция позволит ракете автоматически регулировать свою работу. Кроме того, ожидается, что аэрокосмический двигатель будет потреблять гораздо меньше топлива, чем двигатели, используемые в настоящее время для запуска ракет. Как сообщает компания Polaris Aerospace,  сборка новых аэрокосмических аппаратов должна будет завершиться в ближайшие недели и уже в сентябре этого года могут начаться их испытания.

Таким образом, в конечном итоге Polaris Aerospace надеется разработать многоразовый космический самолет, который использует преимущества этой двигательной установки, столь востребованной энтузиастами аэрокосмической отрасли.

Опираясь на опыт разработки и создания проектов Mira, компания разрабатывает проект AURORA   - создания революционного многоцелевого космического самолета и гиперзвуковой транспортной системы, который будет сочетать в себе авиационные и ракетные технологии в рамках уникальной конструкции. Начало полетов AURORA запланировано на 2028 год.

Как указывает Polaris Aerospace, AURORA будет обладать уникальной возможностью многоцелевого использования, не имеющей аналогов в космических полетах. В то время как традиционные малые пусковые установки могут эффективно использоваться только на одном рынке – для запуска небольших спутников, AURORA сможет использоваться как минимум в 5 различных вариантах, что обеспечит доступ к большому портфелю клиентов и объемам рынка, создавая надежное экономическое обоснование, не имеющее аналогов среди традиционных малых ракет-носителей.

#polaris aerospace #инновации в космической отрасли #проект mira 2 и 3
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Отличительной чертой данной информации является то, что это лишь слухи не подтвержденные фактами. Никто не знает эффективность данной технологии и ее реальное положение в сложившейся ситуации.
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