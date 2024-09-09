Интегрированный комплекс радиоэлектронной борьбы Viper AN/ALQ-257 IVEWS, разработанный корпорацией Northrop Grumman, завершил важный этап испытаний и получил одобрение на дальнейшую разработку в рамках совместной программы ВВС и ВМС США J-PRIEMS.

Как сообщается, интегрированный комплекс радиоэлектронной борьбы Viper AN/ALQ-257 IVEWS, разработанный корпорацией Northrop Grumman, завершил важный этап испытаний. Он получил одобрение на дальнейшую разработку в рамках совместной программы ВВС и ВМС США J-PRIEMS, что, как предполагается, позволит использовать передовые возможности радиоэлектронной борьбы для истребителей F-16.

Joint Preflight Integration of Munitions and Electronic Systems (J-PRIMES), а также AN/ALQ-257 IVEWS были протестированы в Атлантик-Сити на соответствие полному спектру требований США, в том числе с учетом угроз, создаваемых высокоточным комплексом, способным имитировать даже сложные угрозы в радиочастотном (RF) спектре. Испытание проводилось в ультрасовременной безэховой камере - помещении, позволяющем проводить испытания в контролируемой электромагнитной среде. Это было сделано для того, чтобы система могла противостоять современным угрозам радиоэлектронной борьбы в реальном мире.

В ходе тестирования IVEWS продемонстрировала свою способность обнаруживать, распознавать и противодействовать широкому спектру современных радиочастотных угроз. Анализ также продемонстрировал надлежащее функционирование системы в сочетании с другими системами на истребителе F-16, доказав, что она надежно работает в боевых условиях. В настоящее время IVEWS приступает к летным испытаниям на истребителях F-16, чтобы обеспечить расширенные возможности радиоэлектронной борьбы, повышающие живучесть в сложных условиях.

Модернизированная система радиоэлектронной борьбы AN / ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS), которую разработали для истребителя F-16 Fighting, теперь переходит к летным испытаниям. Это, как сообщает корпорация Northrop Grumman, будет способствовать ускорению процесса интеграции этого новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы в оперативный парк ВВС США. По словам полковника Майкла Ригони, директора по международным системам радиоэлектронной борьбы F-16 ВВС США, недавнее тестирование имело решающее значение. Это стало завершением трехлетнего испытания на системном уровне, которое включало множество демонстраций интеграции и мероприятий лаборатории прикладных программ (IDAL).

Вице-президент по навигации, целеуказанию и живучести Джеймс Конрой отметил , что “это успешное завершение испытаний J-PRIMES подтверждает зрелость IVEWS и ее готовность защищать истребители F-16”. Предполагается, что интегрированный комплекс радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-257 Viper (IVEWS) обеспечит возможности F-16 в области радиоэлектронной борьбы. Испытания будут продолжены с самолетом пятого поколения. Помимо этого, IVEWS также повышает живучесть в условиях большой загруженности и боевых действий. Он оснащен ультраширокополосным комплексом, который может помочь в обнаружении, идентификации и противодействии современным радиочастотным угрозам. К ним относятся и системы миллиметрового диапазона.

Комплекс AN/ALQ-257 IVEWS, выбранный в 2019 году, был принят на вооружение в рамках рекордной программы ВВС США по радиоэлектронной борьбе F-16. По мере развития систем, F-16 может быть признан пригодным для будущих операций в условиях сложного радиоэлектронного противодействия противника.

IVEWS работает полностью в цифровом формате и основана на принципах проектирования безопасных, модульных и открытых систем. В Northrop Gruman уверены, что IVEWS оснащен современными технологиями, которые обеспечивают расширенный частотный и пространственный охват, более быстрое реагирование. Кроме того, IVEWS также полностью совместим с радарами с активной антенной решеткой электронного сканирования (AESA). Также была продемонстрирована интеграция в режиме реального времени на самолетах F-16 ВВС США. Система IVEWS снабжена новыми широкополосными усилителями мощности и адаптивными модулями противодействия, позволяющими быстрее реагировать, покрывать расширенный диапазон частот и обнаруживать цели во всех направлениях.

Предполагается также возможное оснащение комплексом IVEWS отдельных самолетов F-16, которые Соединенные Штаты планируют передать Украине, для тестирования комплекса Viper AN/ALQ-257 в непосредственных боевых условиях СВО.