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vizir47
Западные союзники Киева усиливают свою военную поддержку Украине
На фоне провала действий ВСУ, западные союзники Украины решили экстренно направить ей дополнительную военную помощь.

На фоне откровенного провала киевской авантюры с «курским контрнаступом», западные союзники Украины решили экстренно направить ей дополнительную военную помощь.

Так, 5 сентября во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон подтвердил поддержку Францией Украины, заявив, что Франция будет закупать оружие для Украины за счет российских активов. В частности, Франция собирается использовать часть из 1,4 миллиарда евро от процентов по заблокированным ЕС  российским активам для финансирования закупок военной техники для Украины в соответствии с европейским соглашением, сообщило 6 сентября французское военное министерство. Парижу было выделено из Европейского фонда мира (EFF) 300 млн евро, которые будут направлены на «быстрое приобретение у французской промышленности приоритетного для Украины оборудования в области боеприпасов для артиллерии и противовоздушной обороны», говорится в сообщении Министерства вооруженных сил. Такое объявление  последовало за поездкой в Париж министра обороны Украины Рустема Умерова, во время которой он, в частности, встретился с руководителями французских компаний KNDS France и Safran, производящих военную технику и боеприпасы. В частности, стало известно, что Париж в военной помощи Киеву решил сосредоточить свои усилия на таких сегментах, как орудия CAESAR, зенитно-ракетные комплексы Mistral,  системы Crotale NG и MAMBA, первая партия которых уже была поставлена Украине  с мая с.г.

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В мае с.г. Министерство обороны Бельгии объявило, что уже выделило 916 миллионов евро на военную помощь Украине из фонда средств, полностью унаследованных от налогов на прибыль российских активов, находящихся в стране.

Другие западные союзники Киева также присоединились к военной поддержке Украины одновременно с Францией. Дания, например, объявила в конце августа о выделении около 390 миллионов евро из EFF, используя «датскую модель», намереваясь помочь украинской промышленности в производстве боеприпасов и оружия, необходимых ее армии, о чем заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Как сообщается, Европа планирует подать новую заявку на получение финансового взноса в Euroclear в марте 2025 года за счет средств EFF.

Наряду с Европейскими странами Канада также решила увеличить военную помощь Украине, поставляя боевые бронированные машины M113 и Coyote.

Так, на 24-м заседании Контактной группы по оказанию военной помощи Украине (UDCG), состоявшемся на авиабазе Рамштайн 6 сентября 2024 года, министр национальной обороны Канады Билл Блэр  подтвердил, что Канада передаст в дар списанную военную технику, включая шасси от 29 бронетранспортеров M113 и 64 легких бронированных машин Coyote. Как указывается, бронетранспортеры M113 и Coyote, ранее находившиеся на вооружении ВС Канады, сняты с эксплуатации и будут переданы Украине для перепрофилирования  или в качестве источника запасных частей для украинских военных.

Coyote - это легкая бронированная машина, используемая канадской армией, предназначенная в первую очередь для ведения разведки и наблюдения. Она основана на платформе LAV-25 и предназначена для других целей, отличных от традиционных боевых машин пехоты, и предназначена для сбора разведданных, а не для ведения прямых боевых действий. Coyote оснащен передовыми датчиками, включая радар и камеры дальнего действия, что делает его эффективным для наблюдения за полем боя и дальнего патрулирования. Его конструкция обеспечивает высокую маневренность, позволяя ему быстро покрывать большие площади и при этом предоставлять командирам на местах важнейшие разведывательные данные.

БТР Coyote оснащен 25-мм пушкой M242 Bushmaster, которая эффективна против легкобронированных целей и пехоты. Он также имеет два 7,62-мм пулемета C6, обеспечивающие дополнительную огневую мощь, гарантируя, что при необходимости он сможет вступить в бой с силами противника. Не являясь больше фронтовой машиной Вооруженных сил Канады, он остается ценным средством поддержки и сбора разведданных.

Продолжая оказывать поддержку Украине, Блэр также объявил о значительном прогрессе в подготовке пилотов для украинских вооруженных сил. Правительство Канады берет на себя руководство компонентом подготовки летчиков истребителей (FLIT) в рамках Коалиции по наращиванию потенциала военно-воздушных сил (AFCC). Эта инициатива, подкрепленная инвестициями в размере 389 миллионов долларов в течение следующих пяти лет, будет направлена на повышение квалификации пилотов для украинского персонала, включая эксплуатацию истребителей F-16. Украинские пилоты уже прибыли в Канаду, чтобы начать программу обучения, которая рассматривается как важный шаг в наращивании потенциала ПВО Украины.

Канада также предоставит важнейшее оборудование и инфраструктурную поддержку украинским авиабазам и флотилиям в рамках программы обучения.  Как отмечают западные военные эксперты,  «это знаменует собой значительный вклад Канады в программу AFCC, целью которой является повышение способности Украины защищать свое воздушное пространство».

 


#сво #военное противостояние #военная помощь запада украине
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