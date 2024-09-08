Западные СМИ сообщают о тренировочных полетах немецких истребителей Tornado с тренажерным муляжом ядерных бомб B61-12 в небе Калифорнии.

Недавно западные СМИ сообщили, что над Соединенными Штатами в Калифорнии были замечены тренировки двух иностранных истребителей с ядерными бомбами. Утверждалось, что оба они были оснащены тренажерным муляжом ядерных бомб B61-12 – управляемой термоядерной бомбы, являющейся основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США, представляющей собой модификацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов B61, мощность которого может достигать 50 килотонн в тротиловом эквиваленте (для сведения: мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки почти 80 лет назад, составляла 15 и 25 килотонн).

Тренажер ядерных бомб B61-12 представляет собой невзрывоопасную версию оружия, используемого в учебно-тренировочных полетах.





Более поздние снимки подтвердили, что это были принадлежащие ВВС Германии истребители Tornado, которые представляют собой европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолёт третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности.

Два самолета Tornado были замечены недалеко от базы ВВС Эдвардс. Tornado - это один из сертифицированных неамериканских боевых самолетов, эксплуатируемых в Европе в рамках программы НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Эти самолеты двойного назначения, способные нести ядерное и неядерное оружие, могут доставлять американское ядерное оружие в случае конфликта, сообщает Newsweek.

По данным NATO, Соединенные Штаты разместили в Европе несколько ядерных гравитационных бомб B61, чтобы обеспечить “ядерный зонтик” для расширенного сдерживания. Утверждается, что ядерное оружие, остающееся под опекой и контролем Соединенных Штатов, является своего рода гарантией безопасности НАТО. Ядерная гравитационная бомба B61 находится на вооружении более 50 лет, она размещена на базах ВВС США и Организации Североатлантического договора (НАТО). С тех пор как первая B61 поступила на вооружение в 1968 году, были внесены многочисленные модификации для повышения ее безопасности и безотказности. Сегодня на вооружении остаются четыре варианта B61: 3, 4, 7 и 11. По данным Соединенных Штатов, срок службы B61 продлевается, чтобы продолжать обеспечивать их и возможность использования.

По словам Ханса Кристенсена, директора проекта ядерной информации Федерации американских ученых, на фотографии, которая была сделана 27 августа на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, видно, что немецкий самолет нес под брюхом тренажер для установки ядерной бомбы B61-12, сообщает Newsweek.

Самолет Tornado в настоящее время является утвержденной Германией платформой для доставки ядерного оружия в соответствии с соглашениями НАТО о совместном использовании ядерного оружия. Из-за устаревания самолеты данного типа постепенно снимаются с эксплуатации в странах блока НАТО, хотя они и продолжают по-прежнему выполнять многие боевые задачи, неся широкую номенклатуру боеприпасов, включая ядерные бомбы. Ожидается, что в будущем эти истребители могут быть заменены на F-35. Одновременно с этим в западных СМИ уже неоднократно проходила информация о возможности в последующей передачи этих устаревших для НАТО самолетов Украине, вместе с F-16. В этой связи связи нельзя исключать, что в тренировочных полетах Tornado в небе Калифорнии могут участвовать как немецкие, так и украинские военные летчики.

Как указывают западные наблюдатели, эти зафиксированные тренировочные полеты Tornado в калифорнийском небе безусловно подчеркивают роль Германии в стратегии ядерного сдерживания НАТО на фоне растущей глобальной напряженности. Постоянное участие Германии в подобных учениях гарантирует, что она сохранит оперативный потенциал, необходимый для выполнения ядерной миссии в рамках НАТО.

Tornado оснащен широким спектром вооружений и средств защиты, поражает цели с высокой точностью в любых погодных условиях, обладает высокой живучестью благодаря автоматическому отслеживанию местности и системам электронного противодействия. Он оснащен двумя встроенными пушками и двумя ракетами AIM-9 Sidewinder для самообороны. Самолет управляется точной, полностью автономной навигационной системой ADV, обеспечивающей автономную, всепогодную противовоздушную оборону и обнаруживающей цели на расстоянии более 100 морских миль, поражая их за пределами видимости. Он может патрулировать воздушное пространство более двух часов на расстоянии 350 морских миль от базы и подниматься на высоту 30 000 футов менее чем за две минуты.