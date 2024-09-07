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vizir47
Запад с тревогой комментирует развертывание Россией новой межконтинентальной ракеты «Буревестник»
В своих последних оценках совершенства российского оружия, западные СМИ с тревогой комментируют развертывание Россией новой межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой.

Как отмечается в сообщении  Reuters, продублированном в последние дни многими западными СМИ, в том числе специализирующимися на военной тематике, развертывание новой российской межконтинентальной ракеты «Буревестник» вызывает трепет у Запада. При этом особо подчеркивается, что «международная напряженность приобретает новый виток с развертыванием Россией революционной ядерной крылатой ракеты, способной поражать на предельных дистанциях».

Le nouveau missile intercontinental russe fait trembler l'occident qui remet néanmoins son caractère


Согласно информации, обнародованной американскими исследователями, Россия приступила к стратегическому развертыванию ракеты 9М730 "Буревестник", также известной в странах НАТО как SSC-X-9 Skyfall. Сообщается, что эта  межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой, была обнаружена с помощью недавних спутниковых снимков, что позволяет Западу предположить ее применение на стратегических объектах. В сообщениях СМИ напоминается, что  Владимир Путин приковал к этой ракете всеобщее внимание, когда в 2018 году показал, что эта ракета может «перехитрить любую противовоздушную оборону благодаря своей практически неограниченной дальности полета». Ядерная силовая установка этой ракеты наделяет ее уникальными характеристиками, включая предполагаемую дальность полета 12 400 миль (около 20 000 км), что позволяет ей нести ядерный заряд на малых высотах от 50 до 100 метров над землей, и делает ее обнаружение и перехват чрезвычайно сложными.

Американские исследователи определили место хранения ядерных боеголовок "Вологда-20", также называемое Чебсара, в качестве вероятного места размещения. Этот участок, расположенный примерно в 475 км к северу от Москвы, в настоящее время находится в стадии расширения за счет строительства девяти стрельбищ. Как указывается, "эта инициатива Москвы исходит из того, что Россия корректирует свою ядерную позицию в ответ на размещение ядерного оружия США в Германии". Западные обозреватели подчеркивают, что последствия для безопасности НАТО от развертывания этой ракеты значительны, учитывая, что дальность действия ракеты позволяет ей поразить любую страну-член Североатлантического альянса. Отмечается, что ее развертывание является крупным достижением для России и вызывает серьезную обеспокоенность у Запада. Способность этого оружия изменить правила игры в сфере обороны ставит перед миром, в особенности перед Западом, вопросы о будущем международной безопасности.

Свое название «Буревестник» эта крылатая ракета получила по результатам открытого голосования на сайте Министерства обороны России. Эта ракета разрабатывалась с 2001 года российским конструкторским бюро «Новатор», в 2018 году прошли ее первые испытания. СМИ Запада напоминают, как 5 октября 2023 года на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин сообщил, что окончательные испытания ракеты «Буревестник» уже завершены.

Западные СМИ в своих сообщениях дали  некоторую информацию о тактико-технических особенностях этой ракеты «Буревестник», почерпнутых ими из различных источников. В частности, сообщается, что ракета имеет двойной двигатель: твердотопливный активируется при запуске, а затем на марше включается ядерный воздушно-реактивный двигатель. Скорость ракеты «Буревестник» является дозвуковой, достигает 0,85 Маха или 1018 км/час, что позволяет ей маневрировать в рельефе местности на высоте 10-50 метров и успешно уклоняться от ПВО противника. Ракета способна нести ядерную боеголовку. Отмечается, что «Буревестник» может кружить в районе боевого дежурства и ждать приказа, при поступлении которого он способен сразу же выдвинуться в сторону цели, уклоняясь от попадающихся на пути пусковых установок и радаров противника. Стартовая длина ракеты 12 метров, а после отделения запускной части – 9 метров.

Западными военными экспертами делаются предположения, что, с учетом размеров и предполагаемого значительного стартового веса, «Буревестнику» требуется наземная пусковая установка, поскольку для самолета эта крылатая ракета слишком тяжела. Как указывает издание Foreign Policy, "усовершенствованная двигательная установка "Буревестника" и практически неограниченная дальность полета могут позволить России использовать ракету радикально по-новому".

#военное противостояние #оценки западных сми российского оружия #российская ракета &quot;буревестник&quot;
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естественно,но других вариантов,тут нет уже.Главное щас не проворонить ещё одно наступление всушников,этой осенью будет где-то.
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Китя
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Наши тоже гибнут. 1 к 2. быстрее это всё закончилось.
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denacifikator
18:37
всушники будут делать прорыв ещё один,этой осенью где-то,тяжёлых то танков они на курскую область,не пускали на прорыв,значит где-то готовят,они ещё одно наступление.
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ExtenZ
18:37
що за бред пишет этот агент 5-колонны ?
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Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
denacifikator
18:18
теперь,сперва до атлантики всё подзачистят,а там будет видно,колоть ли биг-бен.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
Alxndr
18:09
Интересный эксперимент, но в принципе давно известно, что тесты от GameGPU примерно тождественны тестам незабвенного Феникса. Все тот же Excel )))
Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
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