WindFloat Atlantic (WFA), первая в мире полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция, и позволила получить рекордную мощность в 320 ГВт-ч энергии и превзошла ожидания, которые были заявлены при ее открытии.

WindFloat Atlantic (WFA), первая в мире полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция, позволила получить рекордную мощность в 320 ГВт-ч энергии. Как отмечают португальские СМИ, проект, расположенный у побережья Португалии и запущенный в 2020 году как совместное предприятие EDP Renewables и ENGIE в соотношении 50 на 50, превзошел ожидания, которые были заявлены при его открытии. По данным фирм, электроэнергия, вырабатываемая в рамках этой инициативы, ежегодно обеспечивает чистой энергией 25 000 португальских домохозяйств.

“Мы гордимся тем, что наш проект с каждым годом приносит все больше положительных результатов”, - сказал Хосе Мигель Морейра Пиньейру, директор проекта WindFloat Atlantic, в своем заявлении.

Международная компания, специализирующаяся на морской ветроэнергетике и созданная в 2020 году в качестве совместного предприятия EDP Renewables и ENGIE, а также мажоритарный акционер WindFloat Atlantic, подчеркивают, что успешные результаты работы проекта WindFloat Atlantic также способствовали созданию их прочного регионального альянса.

С июля 2020 года три турбины проекта WindFloat Atlantic обеспечивают электроэнергией национальную энергосистему Португалии, демонстрируя потенциал технологии плавучих ветряных электростанций, и каждый год в отчетах об их деятельности сообщается, что производство электроэнергии в рамках проекта неуклонно растет, что позволило ежегодно обеспечивать электроэнергией более 25 000 домохозяйств в Виана-ду-Каштелу, предотвращая при этом более 33 000 тонн выбросов CO2 и создавая 1500 прямых и косвенных рабочих мест.

Как подчеркивают участники проекта, такой устойчивый рост свидетельствует о том, что WindFloat Atlantic неизменно превосходит ожидания, и подчеркивает его роль в создании устойчивого и зеленого будущего, а также о твердой приверженности местному сообществу и защите окружающей среды. За 4 года своей деятельности WindFloat Atlantic успешно справлялась с беспрецедентными задачами и весьма сложными природными явлениями. Примечательно, что в 2023 году, во время шторма Кьяран, система выдержала волны высотой 20 метров и порывы ветра до 139 километров в час, продемонстрировав свою устойчивость и надежность.

Компания Ocean Winds (OW) осуществляющая мониторинг экологических показателей ветроэлектростанции WindFloat Atlantic на протяжении всего ее жизненного цикла, отмечает, что проект оказывает минимальное воздействие на морское дно и биоразнообразие, о чем свидетельствуют проводимые исследования, выявляющие более 270 видов, успешно сосуществующих в рамках проекта и не оказывающих существенного негативного воздействия на морских млекопитающих или виды птиц, находящиеся под угрозой исчезновения. Кроме того, исследования показывают, что плавучие сооружения способствуют развитию морской флоры и фауны, способствуя сохранению подводного рифа.

Ветроэлектростанция состоит из трех плавучих платформ, каждая из которых оснащена турбиной Vestas мощностью 8,4 МВт. Эти полупогружные платформы закреплены на морском дне на глубине 100 м с помощью цепей и подключены к электрической подстанции в Виана-ду-Каштелу, Португалия, с помощью кабеля длиной 20 км. Три турбины проекта обеспечивают электроэнергией национальную энергосистему Португалии с июля 2020 года, демонстрируя положительный потенциал технологии расположенного в море ветроэлектрогенератора. Турбины поддерживаются полупогружными плавучими конструкциями, основанными на технологии “WindFloat” американской ветроэнергетической компании Principle Power. Адаптированная для платформ нефтяной промышленности, эта технология доказала свою эффективность при создании полномасштабного прототипа “WindFloat 1”, в котором использовалась турбина Vestas V80 мощностью 2 МВт.

Каждая треугольная плавучая платформа состоит из трех соединенных вертикальных колонн, одна из которых поддерживает башню ветряной турбины. Поперечный пролет платформы составляет около 50 метров. Устойчивость обеспечивается системой заслонок в основании колонн, которые заполнены водой, и активной балластной системой, которая перемещает воду между колоннами. Эта система компенсирует нагрузки, вызванные ветром, поддерживая башню в вертикальном положении для оптимизации производительности.

Как утверждают международные эксперты, такие установки, как WindFloat Atlantic, продемонстрировали, что технология плавучих ветряных турбин готова к коммерческому использованию в районах, где морские глубины препятствуют установке стационарных установок на дне и сводят к минимуму экологические последствия. По сообщению Ocean Winds, размещение ветряных турбин в море не влияет на пейзаж или уровень жизни в прилегающих районах.