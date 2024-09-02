Ирландия рассматривает варианты усиления наблюдения за подводными кабелями связи, 95% которых проходит в территориальных водах этой страны и готовит новую национальную стратегию безопасности на море.

Ирландия, расположенная на северо-западном краю Европы, наращивает свои усилия в области подводного наблюдения. В обзоре оборонной политики, опубликованном правительством Ирландии, определяется позиция национальных вооруженных сил в ответ на текущие угрозы безопасности и особенно подчеркивается важность усиления наблюдения за подводной деятельностью вокруг острова, за подводными кабелями мирового интернет-трафика. “Обстановка в области безопасности Ирландии переживает период глубоких изменений; наше географическое положение и политика военного нейтралитета больше не сводят к минимуму угрозы, исходящие от злонамеренных субъектов”, - говорится в документе.

По мнению ирландских экспертов, огромное количество подводных кабелей и трубопроводов, пересекающих океаны, позволяет злоумышленникам легко заметать следы. Воды Дублина расположены в месте соединения широкой сети подводных кабелей - глобальных линий связи на морском дне, по которым проходит примерно 97% глобального коммуникационного и интернет-трафика.

Как отмечает издание Defense News со ссылкой на данные общественного ирландского вещателя RTE (Raidió Teilifís Éireann), три четверти всех кабелей в северном полушарии проходят через ирландские воды или вблизи них, большинство из них у юго-западного побережья. Любое нарушение или диверсия в работе этих кабелей может иметь серьезные последствия для международной экономики и сферы услуг.

В новом оборонном обзоре правительства Ирландии также говорится, что развитие новых возможностей будет сосредоточено на подводной, прибрежной и критически важной морской инфраструктуре для усиления военно-морской обороны и обеспечения возможности ввода в эксплуатацию прибрежных патрульных судов, приобретенных у Новой Зеландии в 2022 году.

В обзоре содержится призыв к усилению мер безопасности, особенно на море и в киберпространстве, а также к расширению сотрудничества с международными партнерами. Правительство Ирландии подчеркивает, что обширная морская территория страны является “одной из крупнейших в Европе”, но ее нынешняя обороноспособность недостаточна. В этой связи в докладе содержится призыв к “немедленным инвестициям” как в морской, так и в воздушный потенциал для устранения этих пробелов.

В связи с тем, что широкая сфера обеспечения безопасности на море входит в число перечисленных приоритетов, в обзоре правительства Ирландии рекомендуется приобрести военно-морской обзорный радар и гидролокатор для наблюдения за подводными событиями в водах вокруг острова. Создание, таким образом, всеобъемлющего военного радара определяется в качестве одной из важнейших рекомендаций обзора и описывается как “национальный приоритет” для повышения способности Ирландии осуществлять мониторинг и защиту своего морского и воздушного пространства. План состоит в том, чтобы объединить эти возможности в интегрированную систему мониторинга воздушной и наземной сфер, а также приобрести наземную систему противовоздушной обороны.

В докладе также содержится призыв к увеличению численности Сил обороны, особенно военно-морских сил и военно-воздушных сил, чтобы лучше справляться с вызовами современной обстановки в области безопасности. В докладе подчеркивается необходимость модернизации Ирландией своего оборонного потенциала и готовности действовать бок о бок с международными партнерами.

Тем временем официальные лица под руководством Министерства обороны страны разрабатывают новую национальную стратегию безопасности на море, которая, как ожидается, воплотит в жизнь подводные амбиции Дублина. В попытке повысить роль страны в обеспечении безопасности морских коммуникаций правительство Ирландии в июле получило одобрение законодателей на присоединение к проекту Европейского союза по защите критически важной инфраструктуры морского дна, возглавляемому Италией. Инициатива, запущенная в мае 2023 года, является частью Постоянного структурированного сотрудничества рамочной программы PESCO, в рамках которой семь государств - членов ЕС сотрудничают в целях совершенствования своих средств и возможностей подводного наблюдения.

Хотя присоединение Ирландии к проекту оценивается правительством этой страны как важный шаг в расширении ее подводного ноу-хау, оно было встречено критикой со стороны ряда законодателей, которые расценили этот шаг как отклонение от давней политики военного нейтралитета страны.