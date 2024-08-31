Министерство обороны Японии 30 августа запросило 59,1 миллиарда долларов на 2025 финансовый год, начинающийся в апреле, что является самым крупным запросом в истории оборонного бюджета этой страны.

Министерство обороны Японии (МО) 30 августа запросило 59,1 миллиарда долларов на 2025 финансовый год, начинающийся в апреле, что является самым крупным запросом в истории оборонного бюджета. Этот запрос предусматривает, как указывается, «укрепление национальной интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD) и потенциала противодействия растущим военным угрозам, исходящим от Китая, Северной Кореи и России».

В частности, Министерство обороны запросило 2,2 миллиарда долларов на строительство трех новых многоцелевых фрегатов, названных “New FFM”, которые представляют собой существенно усовершенствованные многоцелевые фрегаты класса Mogami для морских сил самообороны Японии. Запрос о расходах на строительство этих трех новых фрегатов в течение одного года является весьма необычным, поскольку Министерство обороны до сих пор выделяло средства только на строительство двух новых фрегатов в год. Для Министерства обороны закупка 12 боевых кораблей нового класса всего за 5 лет - это очень высокие темпы, которыми Токио намеревается нарастить усилия по укреплению военно-морских сил страны за короткий период.

Министерство обороны заявило, что “New FFM” будут оснащены улучшенными эксплуатационными и противолодочными возможностями, которые позволят заряжать ракеты большей дальности для различных морских операций. В частности, корабельная усовершенствованная версия ракеты класса "земля-корабль" (SSM) Type 12 и новая управляемая ракета класса "корабль-воздух" (или просто A-SAM) будут оснащены FFM нового класса. Обладая более совершенными зенитными и поисковыми возможностями, “New FFM” может стать ближе к ракетному фрегату (FFG).

Также сообщается, что Министерство обороны начнет массовое производство дальнобойной, корабельной, улучшенной версии SSM Type 12 в 2025 финансовом году.

Министерство обороны запросило 558,5 млн долларов в качестве расходов, связанных с приобретением двух судов, оснащенных системой Aegis. В частности, были упомянуты расходы, связанные с подготовкой к различным испытаниям, включая демонстрационные. ASEV являются альтернативой двум наземным системам противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, которые были отменены в июне 2020 года при администрации Синдзо Абэ из-за опасений, что падающие компоненты ракет-перехватчиков могут попасть в густонаселенные районы над Японией. Ожидается, что Министерство обороны получит первый ASEV в течение 2027 финансового года, а второй - в следующем финансовом году.

Министерство обороны также запросило около 12,4 миллиона долларов на продолжение модернизации своего вертолетоносца Izumo в авианосец, способный использовать истребители Lockheed Martin F-35B. Как отмечают американские военные эксперты, переоборудование двух вертолетоносцев Izumo и Kaga в легкие авианосцы направлено на усиление сдерживания китайских вооруженных сил. Модификации обоих судов были проведены дважды. В 2024 финансовом году, в качестве второй модификации, Izumo преобразует носовую часть своей полетной палубы из трапециевидной в квадратную форму, следуя аналогичным изменениям, внесенным Kaga в 2023 финансовом году. Министерство обороны заявило, что модернизацию Izumo планируется завершить в 2027 финансовом году, а Kaga - в 2028 финансовом году.

В целях укрепления возможностей морских перевозок к отдаленным островам, особенно к юго-западной цепи японских островов Нансей, протяженностью около 1200 км от Кагосимы до Окинавы, простирающейся на юго-запад в направлении Тайваня, Министерство обороны закупит одно транспортное судно среднего размера, одно малое транспортное судно и одно судно обеспечения маневров (MSV) на сумму в 140,5 миллионов долларов в следующем финансовом году. Для эксплуатации этих новых судов в марте 2025 года на японской военной базе в Куре будут созданы новые “Морские транспортные подразделения” в качестве объединенных сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. По данным Министерства обороны, численность подразделения составит около 100 человек из трех родов войск.

Помимо этого, Министерство обороны запросило 20,8 миллиона долларов на приобретение новой ракеты для подводных лодок. Это будет крылатая ракета большой дальности, которая может быть запущена из торпедных аппаратов подводных лодок. Министерство обороны разрабатывает эту противокорабельную ракету для наземных целей в рамках своих оборонительных возможностей с 2023 финансового года. В апреле 2023 года компания объявила о подписании контракта с Mitsubishi Heavy Industries на разработку этой ракеты для подводных лодок. Ожидается, что разработка будет завершена в 2027 финансовом году. Министерство обороны пояснило, что ракета будет установлена на новейших подводных лодках класса Taigei.

Министерство обороны запросило 25,6 миллиона долларов на приобретение небольших БПЛА корабельного базирования для улучшения возможностей надводных судов по наблюдению и сбору разведывательной информации.