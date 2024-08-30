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vizir47
Toyota представила 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 600 лошадиных сил
Компания Toyota работает над самым мощным в мире 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, который будет иметь мощностью 600 лошадиных сил. Toyota планирует предложить потребителям другие, менее мощные варианты своих новейших двигателей.

Во многих странах в последнее время были приняты меры по стимулированию использования электромобилей в ущерб автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. На Старом Континенте Европейский парламент проголосовал за закон, запрещающий продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе с 2035 года. В США штат Калифорния также собирается запретить регистрацию нового бензино/дизельного транспорта, в то время как другие штаты планируют ограничить такую продажу, согласно информации, опубликованной на сайте Fondation IFRAP.    

В то время как перед лицом этих правил некоторые производители больше ориентируются на производство электромобилей, другие продолжают разрабатывать тепловые модели, такие как Toyota. Компания, основанная Киичиро Тойодой, в настоящее время работает над самым мощным в мире 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом.

La nouvelle génération de moteur 2 l turbo de Toyota.

Новый 2,0-литровый двигатель Toyota  будет иметь мощностью 600 лошадиных сил, что на 200 лошадиных сил больше, чем у M139 Mercedes-AMG A 45. Выпущенный в 2019 году четырехцилиндровый двигатель Mercedes M139 с турбонаддувом, считается самым мощным 2,0-литровым двигателем на рынке. Оснащая AMG A 45, он развивает мощность более 400 лошадиных сил и крутящий момент около 500 Нм.

Японская компания Toyota в настоящее время сотрудничает с Subaru и Mazda в разработке 1,5-и 2,0-литровых бензиновых двигателей нового поколения. Как сообщается в совместном пресс-релизе, корпорации Subaru (Субару), Toyota Motor Corporation (Тойота) и Mazda Motor Corporation (Мазда) взяли на себя обязательства по разработке новых двигателей, адаптированных для электрификации и обеспечения углеродной нейтральности. С этими двигателями каждая из трех компаний будет стремиться оптимизировать интеграцию с двигателями, аккумуляторами и другими электрическими приводными устройствами.

Как сообщается в пресс-релизе, в экстремальных условиях гонок компании работали над расширением возможностей силовых агрегатов и топлива, конкурируя с автомобилями, работающими на жидком водороде и сжиженном газе. Этот процесс прояснил роль, которую будущие двигатели будут играть в достижении углеродной нейтральности. При создании двигателей следующего поколения три компании будут стремиться не только улучшить автономные характеристики двигателей, но и оптимизировать их интеграцию с электроприводами, используя преимущества каждого из них. Обладая высокой эффективностью и мощностью, новые двигатели также произведут революцию в комплектации автомобилей, поскольку будут более компактными, чем существующие модели. Двигатели меньшего размера позволят установить капоты еще ниже, что улучшит конструктивные возможности и аэродинамические характеристики, а также повысит топливную экономичность. При разработке также будет уделяться особое внимание соблюдению все более строгих требований к выбросам вредных веществ. В то же время новые двигатели станут углеродно-нейтральными за счет отказа от ископаемого топлива и обеспечения совместимости с различными альтернативными видами топлива, включая синтетическое топливо, биотопливо и жидкий водород. Таким образом, эти двигатели будут способствовать более широкому внедрению CN-топлива. Три компании, разделяющие одни и те же устремления, будут совершенствовать технологии производства двигателей посредством дружественной конкуренции.

В то время как суперспортивная версия своего 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом сможет развивать мощность почти 600 лошадиных сил, Toyota планирует предложить потребителям другие, менее мощные варианты. Сообщается, что версия такого двигателя начального уровня будет развивать около 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. С другой стороны, другой вариант с более высоким диапазоном должен обеспечивать характеристики, более или менее аналогичные характеристикам Mercedes-AMG А 45. В частности, он будет демонстрировать мощность 400 лошадиных сил при крутящем моменте, оцениваемом в 550 Нм. В зависимости от своих потребностей и предпочтений будущие покупатели автомобилей, оснащенных этими двигателями следующего поколения, смогут выбирать между 8-ступенчатой автоматической или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Различные двигатели, над которыми работает Toyota, должны быть установлены на родстере MR2 японского производителя и его Celica. По сообщениям японских СМИ, MR2 с 2,0-литровым турбонаддувом нового поколения будет выпускаться ограниченным тиражом и предназначен для местного рынка. Также, по данным СМИ, цены на родстер и Celica устанавливаются японским автопроизводителем на уровне около €60 800.

Следует отметить, что для Toyota переход на 100% электрический двигатель пока еще не планируется. По оценкам гиганта автомобильной промышленности, к 2030 году 70% автомобилей с двигателями внутреннего сгорания останутся в обращении. 

#toyota #инновации в автомобилестроении #двигатели toyota
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